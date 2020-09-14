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"Слуга народа" Дубинский требует, чтобы Венедиктова "в закрытом режиме" доложила по ситуации со "взяткой" Юрченко

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что генпрокурор Ирина Венедиктова должна прибыть сегодня на заседание фракции и доложить по ситуации с его коллегой Александром Юрченко, помощник которого якобы был задержан на днях при получении взятки.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 19:00 состоится заседание фракции СН. Настаиваю, чтобы на это заседание прибыл Генпрокурор или его заместитель, и в закрытом режиме предоставил фракции информацию, не нанося при этом ущерба следствию, о происходящем", - отметил Дубинский.

Он уверен, что в случае наличия достаточного объёма доказательств, Венедиктова обязана подписать все необходимые санкции для проведения следственных действий, "потому что закон - один для всех".

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Напомним, вчера нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника "слуги народа" Александра Юрченко, а президент Владимир Зеленский "его покрывает".

Слуга народа Дубинский требует, чтобы Венедиктова в закрытом режиме доложила по ситуации со взяткой Юрченко 01

НАБУ (4221) Венедиктова Ирина (726) Дубинский Александр (429) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+13
А що там по єрмаку ?
Як його брателло торгував посадами.
Вже забулось ? Затерлось ?
Допомогли андрушені дзвінки по телеканалах, щоб не розголошували злочин ?
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14.09.2020 10:23
+11
"Слуга народа" Дубинский требует, чтобы Венедиктова "в закрытом режиме" доложила по ситуации со "взяткой" Юрченко - Цензор.НЕТ 4564
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14.09.2020 10:23
+6
"Слуга народу" Дубінський вимагає, щоб Венедіктова "в закритому режимі" доповіла про ситуацію з "хабарем" Юрченку - Цензор.НЕТ 8456
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14.09.2020 10:40
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Ее не для того преЗЕдент назначил на эту должность...
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14.09.2020 10:21 Ответить
Что то мне подсказывает, что доказательств будет не достаточно.
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14.09.2020 10:22 Ответить
А що там по єрмаку ?
Як його брателло торгував посадами.
Вже забулось ? Затерлось ?
Допомогли андрушені дзвінки по телеканалах, щоб не розголошували злочин ?
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14.09.2020 10:23 Ответить
"Слуга народа" Дубинский требует, чтобы Венедиктова "в закрытом режиме" доложила по ситуации со "взяткой" Юрченко - Цензор.НЕТ 4564
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14.09.2020 10:23 Ответить
"Слуга народу" Дубінський вимагає, щоб Венедіктова "в закритому режимі" доповіла про ситуацію з "хабарем" Юрченку - Цензор.НЕТ 8188

Знайомтесь- ця фабрика у 2017 році ще сплачувала податки до бюджету країни окупанта!
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14.09.2020 10:42 Ответить
фото-докази платіжок в студію,балабол.
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14.09.2020 10:45 Ответить
Я ж казав, що памʼять в прихильників Петра Олексійовича, що в рибки гупі!

В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ «Рошен», дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика «Рошен» в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей.

"Слуга народу" Дубінський вимагає, щоб Венедіктова "в закритому режимі" доповіла про ситуацію з "хабарем" Юрченку - Цензор.НЕТ 5453
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14.09.2020 10:55 Ответить
ліпецька фабріка не завадила Петру Олексійовичу дати відсіч оккупанту,перевести Армію на нові стандарти харчування,забезпечити ії новою зброєю,захистити українську мову,відновити церкву,провести децентралізацію,наповнити бюджет тощо у вас,фсбешних провокаторів нічого крім липецької фабрики не лишилося.До речі зараз фабрика працює?
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14.09.2020 12:22 Ответить
А також збільшити свої статки на тлі падіння рівня життя України та українців!
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14.09.2020 12:32 Ответить
читай,дурко, криза-це зелена сопля.
https://lb.ua/economics/2020/06/24/460545_krizis_ostanovil_trehletniy_rost.html Криза зупинила трирічне зростання доходів українців
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14.09.2020 12:34 Ответить
Що ти верзеш? Україна навіть не досягла рівня 2013 року, тому річ може йти тільки про відновлення!
"Слуга народу" Дубінський вимагає, щоб Венедіктова "в закритому режимі" доповіла про ситуацію з "хабарем" Юрченку - Цензор.НЕТ 4831

Що не завадило Петру Олексійовичу збільшити свої статки з 1.3$ млрд до 1.4$ млрд.

# 1284 Петр Порошенко

СТОИМОСТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
1,4 млрд долларов
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#28109f4c23be
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14.09.2020 12:44 Ответить
. За даними Федеральної служби державної статистики, у 2014 році розмір грошових надходжень на рахунки «Грин Филмс» склав більше 340 мільйонів рублів. У 2015-му - близько 208 мільйонів. У 2017 році розмір надходжень «Грин Филмс» зріс до до майже 180 мільйонів. Загалом надходження на рахунки цієї кінокомпанії Зеленського та партнерів у Росії з 2014 до 2017 року склали близько 13 мільйонів доларів або більше ніж 350 мільйонів гривень за нинішнім курсом.
«Схемам» також вдалося виявити, що фірма «Грин Филмс», якою через кіпрську компанію володіє Зеленський, виграла конкурс на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з бюджету Російської *********.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskiy-kinobiznes-u-rosiyi/29714157.html
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14.09.2020 12:48 Ответить
Це повернули гроші, які Петро Олексійович сплатив до бюджету країни окупанта.
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14.09.2020 13:41 Ответить
а про російсько-українську війну та втрату 20 відсотків промисловості на Донбассі ти не чув,довбень?
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14.09.2020 14:07 Ответить
Донбас усіх годував? Йди з богом- тут горілки нема!

Всего, по данным Комитета по вопросам бюджета, в 2012 году две области Донбасса получили из госбюджета дотаций, субсидий и субвенций на общую сумму 16,2 миллиардов.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/02/28/6984555/
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14.09.2020 14:54 Ответить
https://hromadske.ua/posts/vtrati-donbasu-skilki-koshtuvala-ekonomici-okupaciya-regionu З початку окупації Донбасу Україна втратила значну частину промисловості. У 2013 році підприємства регіону продукували близько 15% ВВП країни або 240 мільярдів гривень на рік. Що економіка країни втратила від окупації цієї території та скільки коштуватиме відновити Донбас?
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14.09.2020 15:44 Ответить
А ВВП впав вдічі! Йди з богом, тут горілки нема.
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14.09.2020 16:42 Ответить
https://lb.ua/economics/2015/03/20/299246_vvp_ukraini_2014_godu_upal_68.html ВВП України у 2014 році впав на 6,8%

тебе замкнуло на темі горілки,телепеню тут сайт для розумних зрозумів?......вислюк
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14.09.2020 16:45 Ответить
Дивно, чому ж ти досі тут товчешся, повітря псуєш?
Ти не в змозі збагнути, що є на графіку?
"Слуга народу" Дубінський вимагає, щоб Венедіктова "в закритому режимі" доповіла про ситуацію з "хабарем" Юрченку - Цензор.НЕТ 4130
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14.09.2020 16:59 Ответить
Знайомтесь, ця компанія знімає фільми для Міноборони РФ.
"Слуга народу" Дубінський вимагає, щоб Венедіктова "в закритому режимі" доповіла про ситуацію з "хабарем" Юрченку - Цензор.НЕТ 1062
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14.09.2020 12:13 Ответить
Різницю між "отримувати" й "сплачувати" не розумієш?
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14.09.2020 12:31 Ответить
Різницю між цукерками і російськими пропагандистськими фільмами для міноборони РФ, в котрих закликають убивати українців не розумієш?
До речі, подивися скільки податків Зеленський сплачує РФ. Охрінієш.
В Україні, щоб ти знав, він не платить податків.
Ну і почитай.

https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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14.09.2020 12:42 Ответить
Захоплюєшся фільмами для міноборони РФ, в котрих закликають убивати українців?
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14.09.2020 13:42 Ответить
Та ж ти кайфуєш від того що Зеленський такі фільми знімає.
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14.09.2020 17:30 Ответить
Це тобі нарошені розповіли, чи ти за гроші?
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14.09.2020 18:42 Ответить
СевМорЗавод в Севастополе принадлежащий Порошенко и сейчас платит налоги Московии. Крахмальный заводик а Липецке принадлежащий Порошенко платил налоги России всегда и платит их сейчас. А почему такое внимание к барыжному шоколаду?
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14.09.2020 12:33 Ответить
Завод в Севастополі був ;націоналізований; і переданий в МІН.Об. РФ. Фабрика закрита з 2014.
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14.09.2020 12:43 Ответить
зря купил. Сожгут скоро... у них сейчас это модно.
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14.09.2020 10:49 Ответить
а почему на фракцию? пусть всем в ВР доложит что и как по взятке
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14.09.2020 10:25 Ответить
Зеля покриває злочинців. То є давня істина.
"Я буду защіщать дєвачку".
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14.09.2020 10:25 Ответить
Не тільки президент вимагає виконання закону від інших крім себе і свого оточення, але і все покидьки вимагають виконання закону від інших. Дубинський один з них.
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14.09.2020 10:26 Ответить
А чого це "в закрітом рєжімє"? Бо то може бути "гарний" хабар в общак, звідки і Лубінскому обломиться, а може бути особисте "крисятництво" Юрченка? А чого це "борцун" за правду з барига и про закриті режими заговорив? Мудрий нарід повинен знати все про своїх кумирів.
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14.09.2020 10:26 Ответить
"Слуга народу" Дубінський вимагає, щоб Венедіктова "в закритому режимі" доповіла про ситуацію з "хабарем" Юрченку - Цензор.НЕТ 8456
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14.09.2020 10:40 Ответить
А що це в Собачого Рота інформаційна тічка появилася - він тоже йде на вибори?
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14.09.2020 11:37 Ответить
Попавшийся на коррупции Юрченко - это бомба под Зеленского и его партию Сентябрь 14, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%8e%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be.html#respond Комментарии: 0

Этого на Банковой боятся, как огня…
Ой! А вот это уже бомба. Мой источник в Генпрокуратуре подтвердил, что Генпрокурор Венедиктова действительно отказывается подписывать подозрение народному депутату 9 созыва из фракции «Слуга народа» Александру Юрченко, на которого НАБУ собрало достаточно доказательств и помощника которого приняли на прошлой неделе при получении части взятки за законопроект по бытовым отходам.
Об этом https://www.facebook.com/borislav.bereza сообщает сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.
Доказательства есть, состав преступления есть, а санкции нет. И это совсем не смешно.
В тему:
https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.html Зеленский покрывает взяточника: «слугу народа» Юрченко - нардеп
Причина в том, что в ОП боятся этого на фоне падающего рейтинга Зеленского и https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXVEsu2Dp6sWaJ3MoXBbA5HqSw-J2-7oqohRxGLjtDKG-evIpZmMs01VD-wwARrQ2byrVuE2NdrTbYn3nadJ7jRU-QvRAEJ6oQqN6x5zsiKQGUi8Ij7a3CnbJkco8DK4L0&__tn__=*NK-R #моносброда . Ведь тогда избиратели скажут, что Зеленский привёл в ВР не только насильника Иванисова и любителя заказать проститутку на заседании ВР Яременко, а еще лжецов, дураков, фриков и мерзавцев, но и коррупционеров.
Вот этого на Банковой боятся, как огня. Поэтому надеются замять эту историю.
В ОП согласны, чтобы все https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d1%82%d0%ba%d0%b3-%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%ba.html говорили о Фокиной , а не о Юрченко. А «свой» Генпрокурор должен не дать делу ход.
И тогда этот небритыш на фото и дальше будет заниматься в ВР своими делишками, а скандал забудется. Так хотят в ОП.
А получится?
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14.09.2020 11:37 Ответить
Слуга российского народа хочет узнать все, что известно следствию
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14.09.2020 23:16 Ответить
 
 