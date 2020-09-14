"Слуга народа" Дубинский требует, чтобы Венедиктова "в закрытом режиме" доложила по ситуации со "взяткой" Юрченко

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что генпрокурор Ирина Венедиктова должна прибыть сегодня на заседание фракции и доложить по ситуации с его коллегой Александром Юрченко, помощник которого якобы был задержан на днях при получении взятки.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 19:00 состоится заседание фракции СН. Настаиваю, чтобы на это заседание прибыл Генпрокурор или его заместитель, и в закрытом режиме предоставил фракции информацию, не нанося при этом ущерба следствию, о происходящем", - отметил Дубинский.

Он уверен, что в случае наличия достаточного объёма доказательств, Венедиктова обязана подписать все необходимые санкции для проведения следственных действий, "потому что закон - один для всех".

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Напомним, вчера нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника "слуги народа" Александра Юрченко, а президент Владимир Зеленский "его покрывает".