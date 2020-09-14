"Слуга народа" Дубинский требует, чтобы Венедиктова "в закрытом режиме" доложила по ситуации со "взяткой" Юрченко
Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что генпрокурор Ирина Венедиктова должна прибыть сегодня на заседание фракции и доложить по ситуации с его коллегой Александром Юрченко, помощник которого якобы был задержан на днях при получении взятки.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 19:00 состоится заседание фракции СН. Настаиваю, чтобы на это заседание прибыл Генпрокурор или его заместитель, и в закрытом режиме предоставил фракции информацию, не нанося при этом ущерба следствию, о происходящем", - отметил Дубинский.
Он уверен, что в случае наличия достаточного объёма доказательств, Венедиктова обязана подписать все необходимые санкции для проведения следственных действий, "потому что закон - один для всех".
Напомним, вчера нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника "слуги народа" Александра Юрченко, а президент Владимир Зеленский "его покрывает".
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Як його брателло торгував посадами.
Вже забулось ? Затерлось ?
Допомогли андрушені дзвінки по телеканалах, щоб не розголошували злочин ?
Знайомтесь- ця фабрика у 2017 році ще сплачувала податки до бюджету країни окупанта!
В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ «Рошен», дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств.
Согласно этому документу, липецкая фабрика «Рошен» в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей.
https://lb.ua/economics/2020/06/24/460545_krizis_ostanovil_trehletniy_rost.html Криза зупинила трирічне зростання доходів українців
Що не завадило Петру Олексійовичу збільшити свої статки з 1.3$ млрд до 1.4$ млрд.
# 1284 Петр Порошенко
СТОИМОСТЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
1,4 млрд долларов
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/#28109f4c23be
«Схемам» також вдалося виявити, що фірма «Грин Филмс», якою через кіпрську компанію володіє Зеленський, виграла конкурс на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з бюджету Російської *********.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskiy-kinobiznes-u-rosiyi/29714157.html
Всего, по данным Комитета по вопросам бюджета, в 2012 году две области Донбасса получили из госбюджета дотаций, субсидий и субвенций на общую сумму 16,2 миллиардов.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/02/28/6984555/
тебе замкнуло на темі горілки,телепеню тут сайт для розумних зрозумів?......вислюк
Ти не в змозі збагнути, що є на графіку?
До речі, подивися скільки податків Зеленський сплачує РФ. Охрінієш.
В Україні, щоб ти знав, він не платить податків.
Ну і почитай.
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
"Я буду защіщать дєвачку".
Этого на Банковой боятся, как огня…
Ой! А вот это уже бомба. Мой источник в Генпрокуратуре подтвердил, что Генпрокурор Венедиктова действительно отказывается подписывать подозрение народному депутату 9 созыва из фракции «Слуга народа» Александру Юрченко, на которого НАБУ собрало достаточно доказательств и помощника которого приняли на прошлой неделе при получении части взятки за законопроект по бытовым отходам.
Об этом https://www.facebook.com/borislav.bereza сообщает сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.
Доказательства есть, состав преступления есть, а санкции нет. И это совсем не смешно.
В тему:
https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.html Зеленский покрывает взяточника: «слугу народа» Юрченко - нардеп
Причина в том, что в ОП боятся этого на фоне падающего рейтинга Зеленского и https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXVEsu2Dp6sWaJ3MoXBbA5HqSw-J2-7oqohRxGLjtDKG-evIpZmMs01VD-wwARrQ2byrVuE2NdrTbYn3nadJ7jRU-QvRAEJ6oQqN6x5zsiKQGUi8Ij7a3CnbJkco8DK4L0&__tn__=*NK-R #моносброда . Ведь тогда избиратели скажут, что Зеленский привёл в ВР не только насильника Иванисова и любителя заказать проститутку на заседании ВР Яременко, а еще лжецов, дураков, фриков и мерзавцев, но и коррупционеров.
Вот этого на Банковой боятся, как огня. Поэтому надеются замять эту историю.
В ОП согласны, чтобы все https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d1%82%d0%ba%d0%b3-%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%ba.html говорили о Фокиной , а не о Юрченко. А «свой» Генпрокурор должен не дать делу ход.
И тогда этот небритыш на фото и дальше будет заниматься в ВР своими делишками, а скандал забудется. Так хотят в ОП.
А получится?