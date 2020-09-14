В ВСУ за сутки 24 новых случая COVID-19, всего болеют 665 человек, - командование Медсил

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 1544 человека, летальных случаев - 6.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10.00 14 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 665 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 1544 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 636 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 97 человек. За прошедшие сутки зарегистрированы 24 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" находится 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение", - говорится в сообщении.

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"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 23 человека (Киевская область - 16 военнослужащих и 4 работника ВС Украины, Житомирская область - 2 военнослужащих, Тернопольская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - отметили в командовании Медсил.



