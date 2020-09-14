В шести областях Украины и в Киеве больницы заполнены более чем на 50%, - Минздрав

По состоянию на 14 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что в шести областях Украины и в Киеве больницы заполнены более чем на 50%.

Загруженность коек в Киеве составляет 50,6%, в Ивано-Франковской области - 54,8%, в Одесской - 66%, в Ривненской - 50,7%, в Тернопольской - 52,9%, в Черкасской и Черновицкой - 56%.

Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в Киеве и в 19 областях Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

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