РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6506 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 736 5

В шести областях Украины и в Киеве больницы заполнены более чем на 50%, - Минздрав

В шести областях Украины и в Киеве больницы заполнены более чем на 50%, - Минздрав

По состоянию на 14 сентября Киев и 19 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что в шести областях Украины и в Киеве больницы заполнены более чем на 50%. 

Загруженность коек в Киеве составляет 50,6%, в Ивано-Франковской области - 54,8%, в Одесской - 66%, в Ривненской - 50,7%, в Тернопольской - 52,9%, в Черкасской и Черновицкой - 56%.

Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в Киеве и в 19 областях Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

Читайте также: В Киеве и 19 областях превышен контрольный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В шести областях Украины и в Киеве больницы заполнены более чем на 50%, - Минздрав 01
В шести областях Украины и в Киеве больницы заполнены более чем на 50%, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В шести областях Украины и в Киеве больницы заполнены более чем на 50%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8826
показать весь комментарий
14.09.2020 10:43 Ответить
Этот звиздец предвидел каждый - хотя никто не ожидал..(с)
показать весь комментарий
14.09.2020 10:46 Ответить
Страшнее всего в N4 попасть.
показать весь комментарий
14.09.2020 10:56 Ответить
У шести областях України та Києві лікарні заповнені більш ніж на 50%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9618....
показать весь комментарий
14.09.2020 11:07 Ответить
"За крайні 5 днів...", это ж надо суеверные какие
показать весь комментарий
14.09.2020 11:35 Ответить
 
 