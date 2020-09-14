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Новости Коронавирус и карантин
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Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не касаются помощи при беременности и родах, а также онкозаболеваниях

Ограничения на плановые госпитализации в

Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не распространяются на операции, перенесение которых несет риск здоровью и жизни человека

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"В постановлении Кабмина 641 предусмотрены ограничения в "оранжевой" зоне относительно госпитализаций и плановых операций. Они не касаются предоставления помощи при беременности и родах, при онкозаболеваниях. Также есть госпитализации и плановые операции, перенесение которых вызовут риск здоровью и жизни человека. Эти ограничения касаются только операций, перенесение которых не несут риск жизни человека. Решение принимает лечащий врач", - сказал он.

Напомним, что Киев в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 впервые попал в оранжевую зону. Дополнительные карантинные ограничения вводятся с 14 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С мая количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось почти в 4 раза, - Степанов. ВИДЕО

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А тромби, зуби, офтальмологія та інші подібні захворювання які не терплять відтермінування?!
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14.09.2020 10:44 Ответить
Ліпше б посилили контроль за дотриманням маскового режиму в громадських місцях та транспорті!
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14.09.2020 10:45 Ответить
"Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не касаются помощи при беременности и родах, а также онкозаболеваниях" - Остальные пусть умрут?!
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14.09.2020 10:46 Ответить
Саме це сатаністи і реалізовують.
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14.09.2020 11:27 Ответить
наверное нужно разрешить частным клиникам инфекционные отделения
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14.09.2020 20:50 Ответить
 
 