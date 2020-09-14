Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не касаются помощи при беременности и родах, а также онкозаболеваниях
Ограничения на плановые госпитализации в "оранжевой" зоне не распространяются на операции, перенесение которых несет риск здоровью и жизни человека
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
"В постановлении Кабмина 641 предусмотрены ограничения в "оранжевой" зоне относительно госпитализаций и плановых операций. Они не касаются предоставления помощи при беременности и родах, при онкозаболеваниях. Также есть госпитализации и плановые операции, перенесение которых вызовут риск здоровью и жизни человека. Эти ограничения касаются только операций, перенесение которых не несут риск жизни человека. Решение принимает лечащий врач", - сказал он.
Напомним, что Киев в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 впервые попал в оранжевую зону. Дополнительные карантинные ограничения вводятся с 14 сентября.
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