Офис генпрокурора готовил 28 подозрений задержанным в Беларуси "вагнеровцам", а Венедиктова об этом не знает, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос опубликовал ответ Офиса генпрокурора на его запрос, в котором говорится о 28 подозрениях, подготовленных в рамках "спецоперации по вагнеровцам", которую сорвали.

Лерос написал об этом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Венедиктова заявляет, что ей неизвестно о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", которую вероятно сорвал Зеленский и Ермак, но вот ответ ее заместителя, который сообщает о 28 подозрениях в рамках уголовного производства 42014000000000457", - говорится в его посте.

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Он также напомнил о том, что Венедиктова недавно заявила: ""Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась".

"Госпожа Венедиктова, откройте это дело и почитайте, вам все станет понятно. Хотя я уверен, что вы это дело читали, поэтому таки понимаете о чем речь, просто в очередной раз покрываете преступления своих спонсоров", - подытожил Лерос.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.