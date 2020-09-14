Офис генпрокурора готовил 28 подозрений задержанным в Беларуси "вагнеровцам", а Венедиктова об этом не знает, - Лерос. ДОКУМЕНТ
Нардеп Гео Лерос опубликовал ответ Офиса генпрокурора на его запрос, в котором говорится о 28 подозрениях, подготовленных в рамках "спецоперации по вагнеровцам", которую сорвали.
Лерос написал об этом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Венедиктова заявляет, что ей неизвестно о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", которую вероятно сорвал Зеленский и Ермак, но вот ответ ее заместителя, который сообщает о 28 подозрениях в рамках уголовного производства 42014000000000457", - говорится в его посте.
Он также напомнил о том, что Венедиктова недавно заявила: ""Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась".
"Госпожа Венедиктова, откройте это дело и почитайте, вам все станет понятно. Хотя я уверен, что вы это дело читали, поэтому таки понимаете о чем речь, просто в очередной раз покрываете преступления своих спонсоров", - подытожил Лерос.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А з підозрою деркачу-агенту фашиста пукіна(в дівоцтві =шаломова), якого визначили злодієм та агентом пукіна в США воно щось не кватиться
А я шо, лох какой-то? Мне 45 годиков, между прочим.
Итак:
Зачем нам нужны были Минские договорённости?
Можно сбиться со счёта, сколько раз Россия мутила воружённые конфликты и конфликтики на территории бывшего СССР. У неё хобби такое - разделять, что бы ограбить и потом ввести своих "миротворцев" для контроля на территории. Ползучая оккупация.
Так вот, впервые за всю эту историю Россия не посредник-миротворец, а участник - сторона конфликта. Так указано в этих самых Минских соглашениях витиеватым юридическим языком. И в этой новой роли России очень неуютно, потому ей очень бы хотелось из этого положения выбраться.
А ещё Россия в таком положении, что принципиально не может выполнить свои обещания - россияне не поймут такие многоходовочки. Приходится держать лицо перед науськанным народом. Соответственно огонь не прекращается, войска не выводятся, заложники не освобождаются. К Минским соглашениям плотно привязаны санкции по отношению к России. Соответственно все эти "не" стоят России денег. Много денег. Сотни миллиардов в валюте.
При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы анексировали Ростов. Спасибо Владимиру Александровичу за изумительную кадровую политику везде и в ТКГ в частности.
Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не "постреливают реже". Именно полное прекращение.
Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали. В идеале местечковых абизян пусть тоже с собой прихватят. Чище будет.
Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что скорее всего засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
Минские договорённости действуют все. Все-все. А не только те, которые Россия продавила в 2015 году. Например ещё в 2014 году договорились, что ОБСЕ обеспечивает зону безопасности на государственной границе Украины и России в ОРДЛО. А после выборов Украина получает свою границу под свой контроль без всяких партнёров и посредников. А не российский вариант "граница после выборов, а пока выборы мы тут сами проконтролируем". Правильно нужно читать, купите очки Фокину.
На нашем варианте соглашения, собственно, обосновывалась и просьба о введении на территорию ОРДЛО миротворцев. Без россиян, как стороны конфликта. Россия уже даже торговалась по этому поводу, подавала проект резолюции в Совет Безопасности ООН.
Но нынешние переговорщики это направление плотно забыли. Склероз, знаете ли. Ничего не болит и каждый день новости.
Мир - это освобождение наших узников и наших территорий. Всё остальное - капитуляция. Так и запишите себе там где нибудь, Андрюша. Или Володя? Я запуталась. кто там у вас в офисе рулит.
Признание оккупации и предоставление оккупантам и коллаборантам какого либо статуса - это повод для России идти дальше.
Мы должны вынудить Россию уйти с нашей земли. Миротворцами, санкциями, победами в международных судах - всеми возможными способами.
И конечно же усилением нашей армии.
Так было раньше.
А сейчас мы всё делаем наоборот.
Армию сокращаем и убираем с позиций. Иски не поддерживаем, договорённости сливаем.
Алё, гараж. Так мы не договаривались. Мира любой ценой не бывает. Поэтому напомню, что враг у нас в Кремле. Не мы тебе, Владимир, враги. Не оппозиция, не общество, не порохоботы. Окстись.
Целовать в жопу агрессора и бегать ему заглядывать в глаза - это только усиливать его позиции и стимулировать желание отобрать у тебя что нибудь ещё.
Хотя, если такая цель и стоит, то всё логично.
Автор: https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7?__cft__[0]=AZUXgJ5DhkP5QEdfEA9vFt6m_7oaw_RlVDnca8Ty3NqunvJscmYtJ7RAGIazSkKW0f_CFb9hkY5eH1s2SGlPERsHvMI-qaVqegUZMssCa7g77diSSR7pzz83Xfvz65w8X3CryoevrXenMyy_du52bv9mo4IYrV9JJuoQWxeqFaC1X6G5w-KG4TQWSqgOM_fGib8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7?__cft__[0]=AZUXgJ5DhkP5QEdfEA9vFt6m_7oaw_RlVDnca8Ty3NqunvJscmYtJ7RAGIazSkKW0f_CFb9hkY5eH1s2SGlPERsHvMI-qaVqegUZMssCa7g77diSSR7pzz83Xfvz65w8X3CryoevrXenMyy_du52bv9mo4IYrV9JJuoQWxeqFaC1X6G5w-KG4TQWSqgOM_fGib8&__tn__=-]K-R Елена Подгорная
в Україні ти б і місто прибиральника в вбиральні не отримав... А в лахті за твою дурню тобі ще щось платять