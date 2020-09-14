РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12114 посетителей онлайн
Новости
9 319 33

Офис генпрокурора готовил 28 подозрений задержанным в Беларуси "вагнеровцам", а Венедиктова об этом не знает, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Офис генпрокурора готовил 28 подозрений задержанным в Беларуси

Нардеп Гео Лерос опубликовал ответ Офиса генпрокурора на его запрос, в котором говорится о 28 подозрениях, подготовленных в рамках "спецоперации по вагнеровцам", которую сорвали.

Лерос написал об этом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Венедиктова заявляет, что ей неизвестно о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", которую вероятно сорвал Зеленский и Ермак, но вот ответ ее заместителя, который сообщает о 28 подозрениях в рамках уголовного производства 42014000000000457", - говорится в его посте.

Офис генпрокурора готовил 28 подозрений задержанным в Беларуси вагнеровцам, а Венедиктова об этом не знает, - Лерос 01

Читайте также: В Раде идут консультации о создании ВСК по делу "вагнеровцев": много информации с грифом секретности, к которому не имеем доступа, - "слуга народа" Завитневич

Он также напомнил о том, что Венедиктова недавно заявила: ""Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась".

"Госпожа Венедиктова, откройте это дело и почитайте, вам все станет понятно. Хотя я уверен, что вы это дело читали, поэтому таки понимаете о чем речь, просто в очередной раз покрываете преступления своих спонсоров", - подытожил Лерос.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Офис генпрокурора готовил 28 подозрений задержанным в Беларуси вагнеровцам, а Венедиктова об этом не знает, - Лерос 02

ЧВК Вагнер (1332) Венедиктова Ирина (726) Лерос Гео (378) Офис Генпрокурора (2468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
А от про 30 справ поданих Портновим проти Порошенка, знає.
показать весь комментарий
14.09.2020 10:47
+21
Хочу ещё раз поговорить о Минских договорённостях, мало ли, может кому и отнесут почитать чистА по знакомству. Маша Фокина вон даже деда в ТКГ пристроила. И справку взяла, что бы ему на кладбище прогулы не писали.

А я шо, лох какой-то? Мне 45 годиков, между прочим.
Итак:
Зачем нам нужны были Минские договорённости?

Можно сбиться со счёта, сколько раз Россия мутила воружённые конфликты и конфликтики на территории бывшего СССР. У неё хобби такое - разделять, что бы ограбить и потом ввести своих "миротворцев" для контроля на территории. Ползучая оккупация.

Так вот, впервые за всю эту историю Россия не посредник-миротворец, а участник - сторона конфликта. Так указано в этих самых Минских соглашениях витиеватым юридическим языком. И в этой новой роли России очень неуютно, потому ей очень бы хотелось из этого положения выбраться.

А ещё Россия в таком положении, что принципиально не может выполнить свои обещания - россияне не поймут такие многоходовочки. Приходится держать лицо перед науськанным народом. Соответственно огонь не прекращается, войска не выводятся, заложники не освобождаются. К Минским соглашениям плотно привязаны санкции по отношению к России. Соответственно все эти "не" стоят России денег. Много денег. Сотни миллиардов в валюте.

При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы анексировали Ростов. Спасибо Владимиру Александровичу за изумительную кадровую политику везде и в ТКГ в частности.

Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не "постреливают реже". Именно полное прекращение.

Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали. В идеале местечковых абизян пусть тоже с собой прихватят. Чище будет.
Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что скорее всего засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.

Минские договорённости действуют все. Все-все. А не только те, которые Россия продавила в 2015 году. Например ещё в 2014 году договорились, что ОБСЕ обеспечивает зону безопасности на государственной границе Украины и России в ОРДЛО. А после выборов Украина получает свою границу под свой контроль без всяких партнёров и посредников. А не российский вариант "граница после выборов, а пока выборы мы тут сами проконтролируем". Правильно нужно читать, купите очки Фокину.

На нашем варианте соглашения, собственно, обосновывалась и просьба о введении на территорию ОРДЛО миротворцев. Без россиян, как стороны конфликта. Россия уже даже торговалась по этому поводу, подавала проект резолюции в Совет Безопасности ООН.
Но нынешние переговорщики это направление плотно забыли. Склероз, знаете ли. Ничего не болит и каждый день новости.

Мир - это освобождение наших узников и наших территорий. Всё остальное - капитуляция. Так и запишите себе там где нибудь, Андрюша. Или Володя? Я запуталась. кто там у вас в офисе рулит.

Признание оккупации и предоставление оккупантам и коллаборантам какого либо статуса - это повод для России идти дальше.
Мы должны вынудить Россию уйти с нашей земли. Миротворцами, санкциями, победами в международных судах - всеми возможными способами.
И конечно же усилением нашей армии.
Так было раньше.
А сейчас мы всё делаем наоборот.
Армию сокращаем и убираем с позиций. Иски не поддерживаем, договорённости сливаем.
Алё, гараж. Так мы не договаривались. Мира любой ценой не бывает. Поэтому напомню, что враг у нас в Кремле. Не мы тебе, Владимир, враги. Не оппозиция, не общество, не порохоботы. Окстись.
Целовать в жопу агрессора и бегать ему заглядывать в глаза - это только усиливать его позиции и стимулировать желание отобрать у тебя что нибудь ещё.
Хотя, если такая цель и стоит, то всё логично.

Автор: https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7?__cft__[0]=AZUXgJ5DhkP5QEdfEA9vFt6m_7oaw_RlVDnca8Ty3NqunvJscmYtJ7RAGIazSkKW0f_CFb9hkY5eH1s2SGlPERsHvMI-qaVqegUZMssCa7g77diSSR7pzz83Xfvz65w8X3CryoevrXenMyy_du52bv9mo4IYrV9JJuoQWxeqFaC1X6G5w-KG4TQWSqgOM_fGib8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7?__cft__[0]=AZUXgJ5DhkP5QEdfEA9vFt6m_7oaw_RlVDnca8Ty3NqunvJscmYtJ7RAGIazSkKW0f_CFb9hkY5eH1s2SGlPERsHvMI-qaVqegUZMssCa7g77diSSR7pzz83Xfvz65w8X3CryoevrXenMyy_du52bv9mo4IYrV9JJuoQWxeqFaC1X6G5w-KG4TQWSqgOM_fGib8&__tn__=-]K-R Елена Подгорная
показать весь комментарий
14.09.2020 10:57
+12
Та знаєте, якось історія України 1921, свідчить про інше.
показать весь комментарий
14.09.2020 10:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А от про 30 справ поданих Портновим проти Порошенка, знає.
показать весь комментарий
14.09.2020 10:47 Ответить
У Клоуна кадрами завідує Дєрьмак.
показать весь комментарий
14.09.2020 11:29 Ответить
СУДИТЬ ЭТУ ВОБЛУ и впаять лет 15 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.09.2020 13:14 Ответить
те що "пацанка" ґотувала підозри ЛИШЕ ДОВОДИТЬ що з операції СБУ шмаркліни посіпаки марили створити провакацію напередодни виборів в Україні та виборів президента США що має вітбутися 3листопада.
А з підозрою деркачу-агенту фашиста пукіна(в дівоцтві =шаломова), якого визначили злодієм та агентом пукіна в США воно щось не кватиться
показать весь комментарий
14.09.2020 11:51 Ответить
При смене власти все причастные к измене сядут. Не долго осталось.
показать весь комментарий
14.09.2020 10:47 Ответить
Та знаєте, якось історія України 1921, свідчить про інше.
показать весь комментарий
14.09.2020 10:48 Ответить
Сомневаюсь. У нас все садят, да никак никого не посадят.
показать весь комментарий
14.09.2020 10:49 Ответить
Хм, а вот овощ не сомневается! И это более убедительно
показать весь комментарий
14.09.2020 11:30 Ответить
Он уже сидит?
показать весь комментарий
14.09.2020 11:41 Ответить
Хочу ещё раз поговорить о Минских договорённостях, мало ли, может кому и отнесут почитать чистА по знакомству. Маша Фокина вон даже деда в ТКГ пристроила. И справку взяла, что бы ему на кладбище прогулы не писали.

А я шо, лох какой-то? Мне 45 годиков, между прочим.
Итак:
Зачем нам нужны были Минские договорённости?

Можно сбиться со счёта, сколько раз Россия мутила воружённые конфликты и конфликтики на территории бывшего СССР. У неё хобби такое - разделять, что бы ограбить и потом ввести своих "миротворцев" для контроля на территории. Ползучая оккупация.

Так вот, впервые за всю эту историю Россия не посредник-миротворец, а участник - сторона конфликта. Так указано в этих самых Минских соглашениях витиеватым юридическим языком. И в этой новой роли России очень неуютно, потому ей очень бы хотелось из этого положения выбраться.

А ещё Россия в таком положении, что принципиально не может выполнить свои обещания - россияне не поймут такие многоходовочки. Приходится держать лицо перед науськанным народом. Соответственно огонь не прекращается, войска не выводятся, заложники не освобождаются. К Минским соглашениям плотно привязаны санкции по отношению к России. Соответственно все эти "не" стоят России денег. Много денег. Сотни миллиардов в валюте.

При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы анексировали Ростов. Спасибо Владимиру Александровичу за изумительную кадровую политику везде и в ТКГ в частности.

Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не "постреливают реже". Именно полное прекращение.

Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали. В идеале местечковых абизян пусть тоже с собой прихватят. Чище будет.
Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что скорее всего засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.

Минские договорённости действуют все. Все-все. А не только те, которые Россия продавила в 2015 году. Например ещё в 2014 году договорились, что ОБСЕ обеспечивает зону безопасности на государственной границе Украины и России в ОРДЛО. А после выборов Украина получает свою границу под свой контроль без всяких партнёров и посредников. А не российский вариант "граница после выборов, а пока выборы мы тут сами проконтролируем". Правильно нужно читать, купите очки Фокину.

На нашем варианте соглашения, собственно, обосновывалась и просьба о введении на территорию ОРДЛО миротворцев. Без россиян, как стороны конфликта. Россия уже даже торговалась по этому поводу, подавала проект резолюции в Совет Безопасности ООН.
Но нынешние переговорщики это направление плотно забыли. Склероз, знаете ли. Ничего не болит и каждый день новости.

Мир - это освобождение наших узников и наших территорий. Всё остальное - капитуляция. Так и запишите себе там где нибудь, Андрюша. Или Володя? Я запуталась. кто там у вас в офисе рулит.

Признание оккупации и предоставление оккупантам и коллаборантам какого либо статуса - это повод для России идти дальше.
Мы должны вынудить Россию уйти с нашей земли. Миротворцами, санкциями, победами в международных судах - всеми возможными способами.
И конечно же усилением нашей армии.
Так было раньше.
А сейчас мы всё делаем наоборот.
Армию сокращаем и убираем с позиций. Иски не поддерживаем, договорённости сливаем.
Алё, гараж. Так мы не договаривались. Мира любой ценой не бывает. Поэтому напомню, что враг у нас в Кремле. Не мы тебе, Владимир, враги. Не оппозиция, не общество, не порохоботы. Окстись.
Целовать в жопу агрессора и бегать ему заглядывать в глаза - это только усиливать его позиции и стимулировать желание отобрать у тебя что нибудь ещё.
Хотя, если такая цель и стоит, то всё логично.

Автор: https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7?__cft__[0]=AZUXgJ5DhkP5QEdfEA9vFt6m_7oaw_RlVDnca8Ty3NqunvJscmYtJ7RAGIazSkKW0f_CFb9hkY5eH1s2SGlPERsHvMI-qaVqegUZMssCa7g77diSSR7pzz83Xfvz65w8X3CryoevrXenMyy_du52bv9mo4IYrV9JJuoQWxeqFaC1X6G5w-KG4TQWSqgOM_fGib8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7?__cft__[0]=AZUXgJ5DhkP5QEdfEA9vFt6m_7oaw_RlVDnca8Ty3NqunvJscmYtJ7RAGIazSkKW0f_CFb9hkY5eH1s2SGlPERsHvMI-qaVqegUZMssCa7g77diSSR7pzz83Xfvz65w8X3CryoevrXenMyy_du52bv9mo4IYrV9JJuoQWxeqFaC1X6G5w-KG4TQWSqgOM_fGib8&__tn__=-]K-R Елена Подгорная
показать весь комментарий
14.09.2020 10:57 Ответить
поц ти тупо-неосвічена потвора..
в Україні ти б і місто прибиральника в вбиральні не отримав... А в лахті за твою дурню тобі ще щось платять
показать весь комментарий
14.09.2020 11:54 Ответить
шо чмырь. подгорает? ссысь. скоро сраться начнешь
показать весь комментарий
14.09.2020 12:06 Ответить
еще и сам себе лайк поставил. дрочер
показать весь комментарий
14.09.2020 12:06 Ответить
твій підпис-"дрочер" і самокритичний і слушний. Всіт вої інші висери типова=лахтинська ДУРНЯ
показать весь комментарий
14.09.2020 12:12 Ответить
тебе кто пасть разрешил открывать дебила кусок? пшел в будку чмо!
показать весь комментарий
14.09.2020 12:15 Ответить
Она в это время на каком то корабле изображала то ли мачту, то ли сосну, то ли помпу...
показать весь комментарий
14.09.2020 10:58 Ответить
Може, помпоприймач? Єрмак, вочевидь реально помпував. Не даремно вона наголосила, що знає того з дитинства, і одразу ж виправилася "з 18 років". Не даремно. 😊
показать весь комментарий
14.09.2020 14:04 Ответить
Смотрю последнее время Лерос прям украинский Э́двард Джо́зеф Сно́уден.
показать весь комментарий
14.09.2020 10:59 Ответить
Здесь я ей даже верю. Если бы знала, то операция сорвалась бы гораздо раньше.
показать весь комментарий
14.09.2020 11:06 Ответить
ФСБ не теряет бразды управления оппозицией.
показать весь комментарий
14.09.2020 11:10 Ответить
"Апозіцієй" , чи "Опазіцієй" ? Це важливо! А може все-таки "Кааліцвєй"?
показать весь комментарий
14.09.2020 11:26 Ответить
ФСБ работает по принципу разделяй и властвуй.И яйца в одну корзину не ложит.Потому и раздрай в Украине.Именно ФСБ руками оппозиции дезинтегрировало умы,а теперь и Украину под откос пускает.Обычно громче всех орут воры и мрази от ФСБ.
показать весь комментарий
14.09.2020 11:47 Ответить
Ух ти! Як завернув! То Медведчука таки націоналіст? А Шуфрич фору дасть Тягнибоку? 😮 Ти знайшов неправильну аудиторію. Тут дебілів нема. Зебіли є. Але то трохи інше. Ти сходи заою відомою таким, як ти адресою. 😁 На сайт, сру.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:23 Ответить
Охренеть можно от этого зелёного цирка.
показать весь комментарий
14.09.2020 11:14 Ответить
Этому Багратовичу уже папашку в википедии замаскировали. Явно продался парашенке!!!
показать весь комментарий
14.09.2020 11:22 Ответить
Як і Богдан? Котрий Андрій? 😮
показать весь комментарий
14.09.2020 11:28 Ответить
Не звизди, никакой моржовой звизде, тем более парашке он не продался! Это тебя продают и покупают за 11,8 ruбл..ей...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:48 Ответить
Бєрядіктовій відомо лише справи проти Порошенка, Стерненко, справа Шеремета, проти Лєрос, проти Турчинова, Федини, Марусі Звіробій Пояркова і інших, хто критикує дібчу владу.
показать весь комментарий
14.09.2020 11:24 Ответить
І в цьому я сумніваюся ... Воно (няша№2) взагалі, не в курсі чого небудь!
показать весь комментарий
14.09.2020 13:02 Ответить
Не буду сперечатися. Є підстави теж так думати.
показать весь комментарий
14.09.2020 14:06 Ответить
Пидлабузник Януковича 5 лет правил и сдавал Украину.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:56 Ответить
гео в пёсе на получке.
показать весь комментарий
15.09.2020 04:04 Ответить
 
 