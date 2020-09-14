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Новости Новый Кабмин
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"Слуга народа" Гетманцев о возможности увольнения министра финансов Марченко: Я не исключаю этого. Решение еще не принято

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключает, что в Кабинете Министров Украины пройдет ротация министра финансов.

"Я не исключаю (что могут уволить.- Ред.), но я не подтверждаю", - сказал Гетманцев в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, кто может заменить ныне действующего министра финансов Сергея Марченко, Гетманцев сказал: "Понятия не имею, его ещё надо сначала уволить. Ещё решение не принято об увольнении, а вы уже спрашиваете, кого могут назначить".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде сейчас нет проектов постановлений об увольнениях или назначениях в Кабмине, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

ВР (29247) Кабмин (14027) увольнение (2679) Марченко Сергей (298) Гетманцев Даниил (409)


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Я не исключаю этого. Решение еще не принято.-интригует слуга народа Коломойского.
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14.09.2020 10:58 Ответить
А саме цікаве, що ніхто з цих "молодих ліц" не несе жодної відповідальності за знищення своєї галузі. І зЕзідент, начебто, працює, безкінечно тусуючи "ліжка в борделі". Прилаштовуючи "спеціалістів- друзейдетства" на державні посади.
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14.09.2020 11:05 Ответить
кто там еще квартальный не трудоустроен? скоро вакансия свежая
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14.09.2020 11:06 Ответить
Дам всем насрать. Все равно это будет кто-то без мозгов, но удобный для кого-то.
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14.09.2020 11:14 Ответить
от перестановки кроватей в борделе качество предоставляемых услуг не меняется
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14.09.2020 11:56 Ответить
 
 