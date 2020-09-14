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"Слуга народа" Гетманцев о возможности увольнения министра финансов Марченко: Я не исключаю этого. Решение еще не принято
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключает, что в Кабинете Министров Украины пройдет ротация министра финансов.
"Я не исключаю (что могут уволить.- Ред.), но я не подтверждаю", - сказал Гетманцев в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, кто может заменить ныне действующего министра финансов Сергея Марченко, Гетманцев сказал: "Понятия не имею, его ещё надо сначала уволить. Ещё решение не принято об увольнении, а вы уже спрашиваете, кого могут назначить".
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