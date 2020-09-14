Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан говорит, что дело, по которому его вызвали на допрос следователи ГБР, якобы было открыто до обнародования интервью, которое он дал Дмитрию Гордону.

Об этом сказал Богдан на брифинге перед зданием ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу поговорить со следователем, почему меня вызвали. Потому что на сайте ГБР было сообщение, что меня вызывают по поводу моего интервью и сведений, которые я там огласил. Но само дело, по которому меня вызывают, зарегистрировано 19 августа, когда интервью не было и не планировалось. Соответственно, это мошенничество со стороны работников, так как это должен быть или допрос по конкретному делу по результатам интервью, или допрос по какому-то другому делу, которое давно существует. Однако на него нет никакой ссылки в сообщении о допросе", - сказал Богдан.

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