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Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона

Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан говорит, что дело, по которому его вызвали на допрос следователи ГБР, якобы было открыто до обнародования интервью, которое он дал Дмитрию Гордону.

Об этом сказал Богдан на брифинге перед зданием ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу поговорить со следователем, почему меня вызвали. Потому что на сайте ГБР было сообщение, что меня вызывают по поводу моего интервью и сведений, которые я там огласил. Но само дело, по которому меня вызывают, зарегистрировано 19 августа, когда интервью не было и не планировалось. Соответственно, это мошенничество со стороны работников, так как это должен быть или допрос по конкретному делу по результатам интервью, или допрос по какому-то другому делу, которое давно существует. Однако на него нет никакой ссылки в сообщении о допросе", - сказал Богдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского", - Богдан

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) ГБР (2990) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+8
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 3245
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14.09.2020 11:21
+6
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 8517
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14.09.2020 11:22
+4
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 2756
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14.09.2020 11:12
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Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 2756
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14.09.2020 11:12 Ответить
З того, що я бачив з нарізки Гардонівського "інтерв'ю" висновок один - Богдан ще більший за бубочку довбоклоун.
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14.09.2020 11:17 Ответить
каламойшин юрыст так просто не сдастся ))))
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14.09.2020 11:20 Ответить
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 3245
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14.09.2020 11:21 Ответить
Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона - Цензор.НЕТ 8517
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14.09.2020 11:22 Ответить
Если такое Чу приснится,можно инфаркт получить...
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14.09.2020 11:42 Ответить
задки обо на колінах, ось головне призначення цього ботоксного агрегату.
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14.09.2020 12:49 Ответить
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная.
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14.09.2020 12:57 Ответить
А чи не забагато уваги цьому богдану?!
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14.09.2020 11:22 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/09/13/svyaschenyk_zi_slovyanska_yakyy_blagoslovlyav_girkina_teper_v_poshani_u_nacpoliciyi_zmi Священик зі Слов'янська, який благословляв Гіркіна, тепер в пошані у Нацполіції, - ЗМІ

Протоієрей УПЦ МП Олег Віталійович Хижняков з міста Слов'янська Донецької області, що 2014 року освячував бойові прапори російського диверсанта, ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, тепер дає духовні настанови українським правоохоронцям



Богдан: Справа, за якою мене викликають, була відкрита до інтерв'ю у Гордона - Цензор.НЕТ 7257
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14.09.2020 11:28 Ответить
Ще один клован , б.... .
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14.09.2020 11:31 Ответить
Лукашенку прибыл в Москву за Новичком....
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14.09.2020 11:40 Ответить
Богдан: Справа, за якою мене викликають, була відкрита до інтерв'ю у Гордона - Цензор.НЕТ 3658 Бывший президент Хорватии Колинда Грабар Китарович...
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14.09.2020 11:47 Ответить
Бородатая Бабушка: Богдан удивился тому, что дело, по которому он вызван на допрос в ГБР, зарегистрировано еще 19 августа, а на тот момент интервью с Гордоном еще не было и даже не планировалось.
Ох, он не знает что ли, кому давал интервью? Наш агент работает по принципу "и нашим, и вашим".
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14.09.2020 12:54 Ответить
 
 