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Комитет ВР по здравоохранению откажется поддержать проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП, - Радуцкий

Комитет ВР по здравоохранению откажется поддержать проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП, - Радуцкий

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в полном составе откажется поддержать проект закона Украины "О государственном бюджете на 2021 год", если в нем не будет предусмотрено финансирование здравоохранения на уровне 5% от ВВП.

Об этом заявил председатель комитета и народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в Раду зашёл бюджет от Минфина. То, что я видел, мы не будем поддерживать ни в коем случае, потому что есть закон Украины "О государственных финансовых гарантиях", согласно которому Украина должна выделять не менее 5% (ВВП - Ред.) на здравоохранение. Поэтому все, что будет вне этих цифр, на комитете мы единогласно не поддержим", - сказал Радуцкий.

По словам председателя комитета по вопросам здоровья нации, он и его коллеги по комитету не отступят, пока не будут выполнены их требования. Радуцкий отказался назвать процент от валового внутреннего продукта, который должен пойти на финансирование медицины в 2021 году согласно проекту бюджета, который подготовил Минифин, однако дал понять, что он меньше предусмотренной в законе нормы.

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Автор: 

бюджет (4837) ВР (29247) комитет (561) Радуцкий Михаил (287)


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Фирма Кучмы называетсмя РосПил бабла...
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14.09.2020 11:26 Ответить
Це Радуцкий хочет умыкнуть 5% ВВП себе на карман , да ?
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14.09.2020 11:32 Ответить
Клиника БАРИС требует денег!
Какие 5%?
Только 15% !!!
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14.09.2020 11:34 Ответить
Без Данилыча нитчего не решается...Папа скажет стоп стоять..Мне 2 %
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14.09.2020 11:35 Ответить
А смысл,что бы маланец крадуцкий загнал очередную украденную парию защитный средств или друзья вислюка опять сожрут все в гос резерве.
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14.09.2020 11:46 Ответить
Зебіли і ЖОПЗ хочуть 5% на МОЗ і 0% на ЗСУ
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14.09.2020 11:49 Ответить
Пан, радуцький, ще не все вкрали , апетит росте під час їжі
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14.09.2020 16:24 Ответить
 
 