Врачи о состоянии Балуха: Стабильно тяжелый, для пациента очень важны 7-10 сутки

Состояние бывшего пленника Кремля Владимира Балуха, на которого недавно совершили нападение, на сегодня остается стабильно тяжелым.

Об этом со ссылкой на информацию врачей сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"От лечащих врачей В. Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", - написала Геращенко.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

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Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

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