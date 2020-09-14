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Новости
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Врачи о состоянии Балуха: Стабильно тяжелый, для пациента очень важны 7-10 сутки

Врачи о состоянии Балуха: Стабильно тяжелый, для пациента очень важны 7-10 сутки

Состояние бывшего пленника Кремля Владимира Балуха, на которого недавно совершили нападение, на сегодня остается стабильно тяжелым.

Об этом со ссылкой на информацию врачей сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"От лечащих врачей В. Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", - написала Геращенко.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция разыскивает свидетелей избиения Балуха

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

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Врачи о состоянии Балуха: Стабильно тяжелый, для пациента очень важны 7-10 сутки 01

Геращенко Ирина (1627) избиение (9798) Балух Владимир (349)


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був би тверезий тоді, вже б помер
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14.09.2020 11:41 Ответить
Ты уже живой труп, тем не менее даже посты тут строчищь.
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14.09.2020 11:55 Ответить
Удачи, держись и поправляйся.
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14.09.2020 11:53 Ответить
Безумовно ще хай похміляється! А ще краще не бухає як кінь з відра)
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14.09.2020 17:27 Ответить
Одужання, пану Володимиру. Такі люди комусь дуже заважають, от їх і винищують по одному.
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14.09.2020 11:59 Ответить
При Зебыдле преступников не найдут.
Но скоро будет Президентом Порошенко...
А пока что - дай Бог тебе здоровья!!!
Все будет хорошо!!!
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14.09.2020 12:02 Ответить
У кота больше шансов, чем у Парашени....
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14.09.2020 12:06 Ответить
Обязательно будет. С антирейтингом в 75% аж бегом будет.
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14.09.2020 12:24 Ответить
А скільки промилле було в крові патріота? Він любить петарди з друзяками кидати а потім волати що то путін кинув. Може в черговий раз перетримав и його влупило?
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14.09.2020 17:24 Ответить
 
 