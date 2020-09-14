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Местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий считает, что местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с заболеваемостью COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Радуцкий сказал журналистам у здания Верховной Рады.
"Я считаю, что выборы должны состояться, даже если у нас будет тотальная проблема с заболеваемостью COVID-19. Местные выборы надо проводить, а Министерство внутренних дел должно обеспечить соблюдение карантинных требований", - заявил нардеп.
Радуцкий отметил, что это его личная позиция.
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