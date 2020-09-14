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Новости Коронавирус и карантин
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Местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с COVID-19, -

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий считает, что местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с заболеваемостью COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Радуцкий сказал журналистам у здания Верховной Рады.

"Я считаю, что выборы должны состояться, даже если у нас будет тотальная проблема с заболеваемостью COVID-19. Местные выборы надо проводить, а Министерство внутренних дел должно обеспечить соблюдение карантинных требований", - заявил нардеп.

Радуцкий отметил, что это его личная позиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по здравоохранению откажется поддержать проект бюджета, пока финансирование медицины не будет составлять 5% от ВВП, - Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) местные выборы (2752) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Проголосуют за Добкина будет Добкин, попробуйте за Кличка...
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14.09.2020 12:03
+1
_Видать они точно намерены провести "выборы" на оккупированных путлеровцами территориях.
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14.09.2020 11:39
+1
Думаю, що це зв"язано з рейтингами "слуг".
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14.09.2020 11:50
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_Видать они точно намерены провести "выборы" на оккупированных путлеровцами территориях.
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14.09.2020 11:39 Ответить
Точно, корыта нужно распределить иначе элиты передеруться!
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14.09.2020 11:44 Ответить
Не пойду на эти выборы. За кого голосовать? За Попова, Притулу, Добкина? Почти 30 лет выбираем, а существенных изменений нет.
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14.09.2020 11:49 Ответить
Якщо не ходити на вибори, то мером у Києві може стати Лужков.
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14.09.2020 12:00 Ответить
А якщо ходити, то Добкін?))
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14.09.2020 12:02 Ответить
Проголосуют за Добкина будет Добкин, попробуйте за Кличка...
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14.09.2020 12:03 Ответить
Думаю, що це зв"язано з рейтингами "слуг".
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14.09.2020 11:50 Ответить
Миша помоги масками и медикаментами без тебя нам край, выборы под угрозой срыва, а ты останешься без заработка.
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14.09.2020 11:57 Ответить
Странные, сами говорят, что смертность ниже 2%, ниже чем при гриппе, а потом малюют сцены апокалипсиса, как то уже определитесь...
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14.09.2020 12:05 Ответить
Местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий, этот тот который продал все маски в Китай и наварил 180 миллионов?
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14.09.2020 12:05 Ответить
Местные выборы должны состояться даже в случае тотальной проблемы с COVID-19 - Ну конечно же должны состояться немедленно рейтинг же партии валится, так глядишь скоро и вообще на выборах ничего не получат)))
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14.09.2020 12:25 Ответить
Місцеві вибори мають відбутися навіть у разі тотальної проблеми з COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1343
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14.09.2020 12:29 Ответить
прям почему-то вспомнилось Х#йло со своей "конституцией", как там, "нет времени на раскачку"
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14.09.2020 12:40 Ответить
Как этот быдлан умудрился стать министром. Всю медицину похерило чмо.
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14.09.2020 13:48 Ответить
 
 