Евросоюз не признает "местные выборы" в оккупированном Севастополе, - представитель Еврокомиссии Стано

Европейский Союз не признает оккупацию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а потому не признает проведение "выборов" на оккупированном полуострове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

"13 сентября в Российской Федерации прошли региональные и местные выборы. Выборы губернатора также прошли в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в сообщении.

"Любой, избранный в ходе организованного Россией голосования на Крымском полуострове и претендующий на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителей территорий, являющихся частью Украины. Европейский Союз непоколебимо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул Стано.

Напомним, ранее МИД Украины выразил протест в связи с проведением оккупантами "местных выборов" в Крыму

Позже, Министерства иностранных дел Грузии и Эстонии распространили заявления о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании так называемых выборов, проведенных оккупантами в Крыму 8 сентября

Читайте также: В ЕС есть политическая воля, чтобы применить новые санкции против Беларуси как можно быстрее, - представитель главы дипломатии Евросоюза