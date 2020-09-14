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Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии

Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы

Наличие яда из группы "Новичок" в организме политика Алексея Навального подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом заявило правительство Германии.

Как пояснили в Берлине, образцы, взятые у Навального, были направлены в эти две страны для проведения независимого расследования. Помимо этого образцы также направлены в Организацию по запрещению химического оружия, которая проведет свое исследование.

Первоначально наличие следов яда из группы "Новичок" в организме Навального показали исследования, сделанные в специальной лаборатории Бундесвера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия передала Организации по запрещению химического оружия данные по отравлению Навального

Власти России официально утверждают, что анализы, сделанные в Омске, не показали наличия в организме Навального отравляющих веществ. Источники "Медузы", однако, рассказывали, что в Омске у политика была "четкая картина отравления", поэтому ему вкололи атропин еще когда он находился в машине скорой помощи.

Немецкие издания Die Zeit и Der Spiegel со ссылкой на источники писали, что Навальный был отравлен новой, более сильной версией "Новичка", об использовании которой ранее где-либо не было известно. По данным изданий, его отравители рассчитывали, что политик умрет в самолете.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства "Северного потока - 2"

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также читайте: В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и призвали к пересмотру отношений с РФ

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Германия (6959) Франция (3512) Швеция (1003) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+10
Он, и будет наказан...
Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини - Цензор.НЕТ 3380
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14.09.2020 12:32
+9
Називайте речі своїми іменами: путін - *****.
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14.09.2020 11:57
+8
Що там з ******? Так прально?
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14.09.2020 11:56
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Правила форума Совет форумчан
Почему сразу новичок? Может просто бутерброды были несвежие.
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14.09.2020 11:49 Ответить
ну в принципе он не мог сказать иного, ибо могли бы и бросить в СИЗО, эти кретины даже закон придумали против "отрицания совокупления с Крысом". но тогда Бутербродник - не оппозиционер, раз поддерживает агрессию. пусть даже и подохнет - ничего не изменится
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14.09.2020 11:58 Ответить
... или стаканчик был грязный, как версия....
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14.09.2020 12:04 Ответить
Надо тебя накормите такими бутербродами.
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14.09.2020 12:16 Ответить
ну да...взял кружку пиваса и пшикнул дихлофос чтобы в голову ударило...как в перестройку...
дихлофос это тот же группа новичка...
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14.09.2020 12:24 Ответить
дихлофос в пиво?... что только здесь не узнаешь...а ну про тормозную жидкость, слитую с лома на морозе расскажь...ты должен и такое знать...
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14.09.2020 14:02 Ответить
Навальный выполнил задание ЦРУ и АНБ США,теперь он начальник РАБссиянкого СаРая
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14.09.2020 11:50 Ответить
Белорусы Лукашеску кричат Уходи...Путлеру скажут Вали нах
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14.09.2020 11:51 Ответить
у тебя прогрессирует болезнь? опять "патлер" снился? ты как будто из дурдома для 5-ти леток визжишь. "потлеры" мерещатся да ленины - прими укол с таблетками.
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14.09.2020 11:55 Ответить
Що там з ******? Так прально?
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14.09.2020 11:56 Ответить
Називайте речі своїми іменами: путін - *****.
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14.09.2020 11:57 Ответить
матів не люблю, але то хоч не кривляння, а кличка, а не як у дебілів - поцлер, патлер, чи як там це стадо верещить. кривлять рилами
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14.09.2020 11:59 Ответить
Це вже не мат: за ***** ЦН не банить, названо зірку цим іменем є відповідний сертифікат.
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14.09.2020 12:02 Ответить
о баран ФСБэшный нарисовался...
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14.09.2020 11:59 Ответить
Лукашеску прибыл на Мацковию с братскимм визитом.Два депила это сила...Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии - Цензор.НЕТ 4572
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14.09.2020 11:55 Ответить
от бендерівці!
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14.09.2020 11:55 Ответить
Один Путлер в Бункере сидит....второй Лукашеску чайц с Новичком приготовил..
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14.09.2020 11:58 Ответить
петлер снился о5 что-ли? поменяй сорт галоперидола, кривляка. а то уже привык и он не действует - под каждой новостью эти истерические вопли про потлеров, ты реально поехавший.
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14.09.2020 12:01 Ответить
А смысл травить Лукашенко?
Это опять "выборы" в Беларуси проводить, а там Тихоновская опять начнет корону на себя мерить.
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14.09.2020 12:01 Ответить
Выборы признали только Мавзоленые Мудаки и китайский Фюрер... выборы пля одно наз-вание
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14.09.2020 12:04 Ответить
Турки тоже. А еще Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Армения, Азербайджан, Молдова, Вьетнам и т.д.
Невыездному Лукашенко хватит.
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14.09.2020 12:08 Ответить
Ну ты и нашел страны... туда ему и дорога..к Турмен-Баши
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14.09.2020 12:12 Ответить
Ему хватит. Тем боле на рынок ЕС Беларусь свои трактора не продает, а продает как раз в те страны, которые его признали
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14.09.2020 12:16 Ответить
В принципі так, а не хочете назвати країну, куди Лука тепер буде продавати електроенергію зі своєї цяцьки, що будує?
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14.09.2020 12:23 Ответить
Пока построят там другие песни будут. Примут персональные санкции на десяток чиновников и членов их семей.
А если им ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет нужна электроэнергия то купят, газ и нефть у паРашки покупают, при всех их "художествах" в Украине, в Сирии, при всех наездах на страны Балтии отравлении боевым ОВ граждан Британии.
Только бизнес ничего личного.
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14.09.2020 12:30 Ответить
Ну подтвердили, и ЧТО?
Еще с десяток сотрудников посольств паРашки из стран ЕС вышлют за поребрик?
Так те через месяц-другой вернутся обратно, ну разве что в другую страну, такая себе досрочная ротация.
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14.09.2020 11:59 Ответить
А вот и распьятый мальчик ..

НАСТОЯЩИЙ .

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Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
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https://uploads.disquscdn.com/images/0e38f339b94d1aa762879d00afcb74672ac822ab5061d476d6191b52a50e3400.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3da8ceb2948db545ffd3f37a40cb9f87dd2458285da6949864b01475e383197f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e19256c88bd8692e15a0b3cdc83e77559cbaca9b1fb9de85e37e144c4a3947b1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d5a792f18be824d909461a25d5ca0b6ceb27baccb51c961ceb1514fbd96c964f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/074f5548409193f8cc6f5ede91734936f3132ed38ecd1ebb27eb6e059f71bc7b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d5a792f18be824d909461a25d5ca0b6ceb27baccb51c961ceb1514fbd96c964f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/46d9e0d891c1678273c620bc99f9d9c145a428cda655791e678583fedf9de4e4.jpg ..
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6d300d28501c63c4ae402d7f1e0f42ea0b3ac80d95e62f880028703607a108ad.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1a91eb071d95a38e127e1e371bd582f9557df8e8f0e4fac038629fc0bf152abb.jpg

.
рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .

ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,

.

россия-6

масква- 6

кремль - 6

= 666

.
.
. .
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14.09.2020 12:00 Ответить
Мне одно не понятно, почему если настолько все очевидно, Россия разрешала перевести Навального в Германию, а не дала ему умереть в больнице Омске.
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14.09.2020 12:01 Ответить
Помер бы Навальный в Германии, гебня бы руки умыла, вот мол проклятые фашисты Леху уморили, а остался бы на родине - вылечили бы светила омской медицины. Но кто ж знал, какие возможности у бундесверских лабораторий.
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14.09.2020 12:08 Ответить
Потому что устаревший и менее чувствительный аппарат Орды наличие ОВ не обнаружил.
Убедились всё окей, отрапортовали - УЖЕ НЕТ, и выпустили.
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14.09.2020 12:37 Ответить
У них самое современное оборудование, не сомневайся
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14.09.2020 14:15 Ответить
Radio Lemberg Retweeted Kavkaz Center

«Главного судмедэксперта России А.Ковалёва уволили. Именно он провел анализы #Навального и убедил Путина, что яд полностью вышел и обнаружить его не возможно. Но немцы обнаружили. За #Ковалева уже сейчас можно ставить свечку. Еще до того как он скоропостижно откинет копыта.»
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14.09.2020 12:41 Ответить
там , на расее , некоторьім светят расправьі и внесудебньіе вещи за провал операции с подвальньім, а вам непонятно
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14.09.2020 14:42 Ответить
Персона Но-Грата для РАБссии это конец карьеры дипломата...в любой стране МИРА это БЫДЛО
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14.09.2020 12:01 Ответить
Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии - Цензор.НЕТ 8091 танкисты пля обосраные... ПОЗОРИЩЕ...
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14.09.2020 12:06 Ответить
За 20 лет,там уже петерник
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14.09.2020 12:17 Ответить
Кто бы сомневался, такова тактика орды. Как только появляется новый популярный лидер его сразу же уничтожают.
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14.09.2020 12:15 Ответить
а лаборатория пальчевского отрицает....
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14.09.2020 12:20 Ответить
ВЫВСЁВРЕТИ!!!!!
ОМСКРУЛИТ!!!
РАШАМЕДИЦИНА!!!
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14.09.2020 12:21 Ответить
Всё, дело раскрыто. Папку с расследованием в архив. Вы награждены высшей медалью за умственные достижения 1-ой ступени.
И награждены премией- интеллектуал года.
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14.09.2020 14:01 Ответить
Медленно но уверенно, кацапам плетут лапти...
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14.09.2020 12:25 Ответить
Он, и будет наказан...
Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини - Цензор.НЕТ 3380
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14.09.2020 12:32 Ответить
Путлер - это террорист номер один во всём мире , вот кого нужно травануть новачком !
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14.09.2020 12:43 Ответить
Их там компашка собралась, КНДР, Сирия, Венесуэла, Сомали...
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14.09.2020 12:47 Ответить
Лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруєно речовиною з групи "Новачок", - уряд Німеччини - Цензор.НЕТ 6409
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14.09.2020 12:48 Ответить
Потому что саудовские людоеды друзья Америки.
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14.09.2020 13:00 Ответить
И какая реакция запада последовала на отравление навального, кроме возмущения и угроз приостановки северного потока 2?
После убийства Хашогги бьіло тоже самое, много разговоров и никаких действий.
Так что кацап не радуйся заранее, новьіх полезньіх санкций может и не бьіть.
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14.09.2020 16:18 Ответить
надеюсь новичек превратиться в заполимеризованное масло в трубе СП...
Для тех кто не в курсе...скорого городской канализации в исторических центрах мегаполисов бывшего совка придет капец.... Масло сливаемое из гандэлыков в городскую каналию полимеризуется и превращается в куски пластмассы...если на чугунных трубах оно не оседает плохо, то на пластиковых мгновенно...
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14.09.2020 12:54 Ответить
А як же "глубокая озабоченность"?
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14.09.2020 13:24 Ответить
не, ну вообще-то Навальный гражданин России, она его передала немцам, и чисто ради приличия надо бы и ее с результатами ознакомить...просто со стороны в этом видна некоторая предвзятость, хотя я конечно за Навального...
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14.09.2020 14:09 Ответить
С результатами уже ознакомили. С методами исследования и обнаружения яда ознакамливать не обязаньі.
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14.09.2020 16:14 Ответить
 
 