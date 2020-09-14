Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии
Наличие яда из группы "Новичок" в организме политика Алексея Навального подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом заявило правительство Германии.
Как пояснили в Берлине, образцы, взятые у Навального, были направлены в эти две страны для проведения независимого расследования. Помимо этого образцы также направлены в Организацию по запрещению химического оружия, которая проведет свое исследование.
Первоначально наличие следов яда из группы "Новичок" в организме Навального показали исследования, сделанные в специальной лаборатории Бундесвера.
Власти России официально утверждают, что анализы, сделанные в Омске, не показали наличия в организме Навального отравляющих веществ. Источники "Медузы", однако, рассказывали, что в Омске у политика была "четкая картина отравления", поэтому ему вкололи атропин еще когда он находился в машине скорой помощи.
Немецкие издания Die Zeit и Der Spiegel со ссылкой на источники писали, что Навальный был отравлен новой, более сильной версией "Новичка", об использовании которой ранее где-либо не было известно. По данным изданий, его отравители рассчитывали, что политик умрет в самолете.
Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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дихлофос это тот же группа новичка...
Это опять "выборы" в Беларуси проводить, а там Тихоновская опять начнет корону на себя мерить.
Невыездному Лукашенко хватит.
А если им ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет нужна электроэнергия то купят, газ и нефть у паРашки покупают, при всех их "художествах" в Украине, в Сирии, при всех наездах на страны Балтии отравлении боевым ОВ граждан Британии.
Только бизнес ничего личного.
Еще с десяток сотрудников посольств паРашки из стран ЕС вышлют за поребрик?
Так те через месяц-другой вернутся обратно, ну разве что в другую страну, такая себе досрочная ротация.
НАСТОЯЩИЙ .
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Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
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рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .
ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,
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россия-6
масква- 6
кремль - 6
= 666
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Убедились всё окей, отрапортовали - УЖЕ НЕТ, и выпустили.
«Главного судмедэксперта России А.Ковалёва уволили. Именно он провел анализы #Навального и убедил Путина, что яд полностью вышел и обнаружить его не возможно. Но немцы обнаружили. За #Ковалева уже сейчас можно ставить свечку. Еще до того как он скоропостижно откинет копыта.»
ОМСКРУЛИТ!!!
РАШАМЕДИЦИНА!!!
И награждены премией- интеллектуал года.
После убийства Хашогги бьіло тоже самое, много разговоров и никаких действий.
Так что кацап не радуйся заранее, новьіх полезньіх санкций может и не бьіть.
Для тех кто не в курсе...скорого городской канализации в исторических центрах мегаполисов бывшего совка придет капец.... Масло сливаемое из гандэлыков в городскую каналию полимеризуется и превращается в куски пластмассы...если на чугунных трубах оно не оседает плохо, то на пластиковых мгновенно...