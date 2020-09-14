Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии

Наличие яда из группы "Новичок" в организме политика Алексея Навального подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом заявило правительство Германии.

Как пояснили в Берлине, образцы, взятые у Навального, были направлены в эти две страны для проведения независимого расследования. Помимо этого образцы также направлены в Организацию по запрещению химического оружия, которая проведет свое исследование.

Первоначально наличие следов яда из группы "Новичок" в организме Навального показали исследования, сделанные в специальной лаборатории Бундесвера.

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Власти России официально утверждают, что анализы, сделанные в Омске, не показали наличия в организме Навального отравляющих веществ. Источники "Медузы", однако, рассказывали, что в Омске у политика была "четкая картина отравления", поэтому ему вкололи атропин еще когда он находился в машине скорой помощи.

Немецкие издания Die Zeit и Der Spiegel со ссылкой на источники писали, что Навальный был отравлен новой, более сильной версией "Новичка", об использовании которой ранее где-либо не было известно. По данным изданий, его отравители рассчитывали, что политик умрет в самолете.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.