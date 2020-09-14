Богдан: Уверен в "других договоренностях" Ермака с РФ, но документального подтверждения этого не имею
Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отмечает, что у него нет документального подтверждения "определенных других договоренностей" нынешнего руководителя ОП Ермака с представителями Российской Федерации, но он уверен в их существовании.
Об этом сказал Богдан на брифинге перед зданием ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Определенные договоренности с россиянами, подписанные Ермаком, о которых я говорил, они опубликованы официально, в СМИ. И, конечно, об их наличии уже знают все. А договоренности о других пунктах – мне известно, что такие договоренности есть. Отображены ли они на бумаге и есть ли у меня копия таких договоренностей на бумаге? Нет. Но в существовании таких договоренностей я уверен", - сказал он журналистам.
Говоря о ситуации вокруг "вагнеровцев", Богдан отметил, что всю информацию, которой владеет, он расскажет следствию. "И это дело следствия – найти человека, который сорвал эту операцию, и доказать его вину в суде", - указал он.
По его мнению, "на данном этапе развития Украины" следствие не заинтересовано расследовать данное дело. "Но просто существование таких фактов всегда связано со многими следами, и даже через пять лет эти следы можно восстановить, установить, зафиксировать, и в дальнейшем, через какое-то время, я уверен, что это дело будет иметь судебную перспективу", - подчеркнул Богдан.
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...Ліпецький чи як там .
( Так, я порохобот)
Оце прикол, да недоумки?
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Поганий переклад, але переклад з твоєї кацапської, Сергію. Ну не пропогуй кацапську в Україні, Сергію!
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Юля - кремлівська зозуля. Це сказав твій друг - Олег Ляшко(вибач, я не знаю - хто у вас там "друг", а хто "подруга"))
тут на уборщицу не прилепить !!!
(по части лозунгов) и делай с ними ...шо хош.