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Новости Бюджет-2021
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Минфин в этом году проводит непонятную политику: проект Госбюджета-2021 готовился без консультаций с Радой, - "слуга народа" Гетманцев

Минфин в этом году проводит непонятную политику: проект Госбюджета-2021 готовился без консультаций с Радой, -

Министерство финансов Украины не приводило консультации с Верховной Радой при подготовке проекта государственного бюджета страны на 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику, предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов, насколько мне известно, и с комитетом по вопросам бюджета в отношении проекта бюджета не проводило", - сказал Гетманцев.

Глава комитета заявил, что документ будет подан в Раду во вторник, 15 сентября.

Он также сообщил, что в повестке дня Кабмина, помимо проекта госбюджета на 2021 год, - законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.

"Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введение некоторых правил налогообложения", - сказал депутат.

По его словам, согласно действующему законодательству, принимать такие изменения в Налоговый кодекс можно не менее чем за полгода до начала нового бюджетного года.

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"На сегодня, без каких-либо предварительных консультаций, мы видим такой законопроект в повестке дня Кабинета Министров. Я не уверен, что будет у нас поддержка, но уверен, что бюджет рассчитан на базе этого законопроекта, чего не было ранее, и что мы не можем воспринять", - добавил председатель комитета.

Гетманцев заявил, что информация о документе появилась в прессе, и потому он пока не может комментировать то, какие налоги предлагает повысить Кабмин.

"Моя личная позиция состоит в том, что мы не должны принимать до Нового года, "под елку", бизнесу то, что будет его обременять", - сказал нардеп.

ВР (29247) госбюджет (1186) Минфин (1556) Налоговый кодекс (1342) Гетманцев Даниил (409) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+5
Нащо ті консультації ? Мавпи в цьому не розуміються. Що олігархат скаже за те й проголосують. Їх для цього й тримають.
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14.09.2020 12:10
+4
Нє мєшайтє рабобать!(с)
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14.09.2020 12:05
+4
28, 29, 30, бум...Что непонятного Понятно только одно: будет весело. Билеты в квартал оказались дороже, чем многие думали(если думали). Но платить придется так или иначе.
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14.09.2020 12:12
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Нє мєшайтє рабобать!(с)
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14.09.2020 12:05 Ответить
Факін Фокін!
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14.09.2020 12:08 Ответить
Нащо ті консультації ? Мавпи в цьому не розуміються. Що олігархат скаже за те й проголосують. Їх для цього й тримають.
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14.09.2020 12:10 Ответить
28, 29, 30, бум...Что непонятного Понятно только одно: будет весело. Билеты в квартал оказались дороже, чем многие думали(если думали). Но платить придется так или иначе.
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14.09.2020 12:12 Ответить
«Контора пишет». (с)
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14.09.2020 12:15 Ответить
Ну, по-перше, з ким там консультуватися? З Іванісовим, чи з Юзіком? А по-друге, з Єрмаком таки консультуватися. Як і з Ахметовим і Коломойським. Зуб даю!
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14.09.2020 12:17 Ответить
сюрприз будет!
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14.09.2020 12:20 Ответить
А с кем консультироваться? С тобой что ли,там такие же специалисты -шариковы как и в каб мине.Тупой и еще тупее разработали бюджет.Оборона страны в бюджете по приоритету зеленой плесени на 7 месте.
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14.09.2020 12:20 Ответить
"Консультации" им подавай.
Вспоминается шЛяшко с его "Скоріше небо впаде на землю ніж ми проголосуємо за цей ганебний бюджет".
Бац, через два часа 100% радиКАЛов проголосовали, всего лишь добавили в бюджет закупку пожарных автомобилей с заводика главного радиКАЛа.
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14.09.2020 12:21 Ответить
"Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введение некоторых правил налогообложения", - сказал депутат.

_Это чтобы бизнес цвёл и пахнул... Ради пользы самого же бизнеса!
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14.09.2020 12:25 Ответить
"Консультации" это хотелки?
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14.09.2020 12:45 Ответить
Гетманцев враг Украины, уже давно его место на нарах, а министр финансов это дворняга, без которого назначают на таможню свинью пудрика, эти два фрукта, и есть настоящее лицо клоуна.
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14.09.2020 12:45 Ответить
Слуги в Раде тиснут кнопки по указке ОП, чего с ними "советоваться", правительство и ОП всё решили без вас, Зе-власть работает не по законам, а как удобно Зе, балаган продолжается.
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14.09.2020 16:19 Ответить
Гетманцев ПНХ. РРО на все доходы чиновников и полный контроль расходов с уголовной ответственностью
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26.12.2020 13:16 Ответить
 
 