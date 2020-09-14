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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Киеве 168 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве 168 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

За минувшие сутки у 168 жителей Киева обнаружили коронавирус. Трое заболевших скончались.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Киеве выявили 168 больных коронавирусом. Три человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 272 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 17 429", - отметил Кличко.

Среди заболевших 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет и семь девочек от одного года до 17 лет. А также 63 мужчины в возрасте от 20 до 78 лет и восемь мальчиков от одного года до 14 лет. Заболели также 7 медиков.

В больницы столицы попали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 45 человек. Всего коронавирус побороли 5 326 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 48, Оболонском - 20, Соломенском районе - 16 случаев.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25524) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ой-ой-ой!

(с)
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14.09.2020 12:12 Ответить
"три человека умерли" взагалі чи через ковід? а загалом скільки померло, зокрема від різних хвороб? Чи на це вірусологу вітальке плювати з великої вежі?
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14.09.2020 12:19 Ответить
За минувшие сутки в Киеве 168 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

Кличко , лучше покажи циферки , сколько загнулось от сердечно-сосудистых заболеваний
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14.09.2020 12:19 Ответить
Кличко не є міністром МОЗ , тому звертайтесь до Степанова , скільки людей померло від інших захворювань !
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14.09.2020 12:33 Ответить
Чому ж тоді Пидалік про COVID так невтомно патякає?
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14.09.2020 13:10 Ответить
 
 