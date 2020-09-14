За минувшие сутки в Киеве 168 случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко
За минувшие сутки у 168 жителей Киева обнаружили коронавирус. Трое заболевших скончались.
Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки в Киеве выявили 168 больных коронавирусом. Три человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 272 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 17 429", - отметил Кличко.
Среди заболевших 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет и семь девочек от одного года до 17 лет. А также 63 мужчины в возрасте от 20 до 78 лет и восемь мальчиков от одного года до 14 лет. Заболели также 7 медиков.
В больницы столицы попали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 45 человек. Всего коронавирус побороли 5 326 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 48, Оболонском - 20, Соломенском районе - 16 случаев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То ли еще будет,
То ли еще будет.
Ой-ой-ой!
(с)
Кличко , лучше покажи циферки , сколько загнулось от сердечно-сосудистых заболеваний