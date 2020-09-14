Разумков о скандале с помощником "слуги народа" Юрченко: Обвинения в коррупции должны проверять правоохранители
Обвинения, звучавшие в адрес помощника народного депутата, должно проверить беспристрастное следствие.
Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета 14 сентября, комментируя обвинения в адрес помощника нардепа "Слуги народа" Александра Юрченко, которого по данным СМИ задержали за взятку в 13 тыс. долларов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Раздавались некоторые обвинения относительно различных действий помощников народных депутатов. Я думаю, что стоило бы послушать и позицию представителей правоохранительных органов. Считаю, что в любом случае это должны быть беспристрастны действия следствия, несмотря на то, от кого, в интересах кого этот человек действовал", - сказал Разумков.
Спикер добавил, что следствие должно двигаться независимо, без политической мотивированности, если в деле есть такой фактаж.
"А дальше будем смотреть, потому что принимать такие решения о виновности или невиновности человека может в Украине только суд", - отметил Разумков.
Как сообщалось, ранее некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
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А у нас нет правоохранителей . И шо тогда делать
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проверить и дать правовую оценку...и пинка под сморщенный зад "серомукардиналуфакину"))