Тихановская - Путину: Подписанные с нелегитимным Лукашенко договоры не имеют силы. Сожалею, что решили вести с ним диалог
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин напрасно собирается вести переговоры с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.
Обращение Тихановской опубликовал Telegram-канал "Пул первой", передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом", - заявила она.
14 сентября в Сочи состоится первая встреча Лукашенко и Путина после выборов в Беларуси. Приближенный к Лукашенко Telegram-канал Пул первого сообщает, что самолет белорусского президента уже прибыл в РФ. Встреча пройдет в формате один на один, никаких других чиновников на ней не будет.
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(тим паче сьогодні починаються навчання...і це не може не насторожити)
Сваякі, 1914
Раз абселі Беларуса
Маскалі ды Ляхі,
І давай яму сваяцтва
Тыкаці з-пад пахі:
- Ты мой ісціны браточак! -
Маскалёк бармоча;
- Ты мой хрэснік, мой сыночак!
Юда-Лях сакоча.
Беларус жа ім на тое:
- Сваячкі мае вы:
Смачны жолудзь вам на каву
Дый высока дрэва!
Только я смогу вас полюбить глубоко, по самые гланды,-добавила тихановская.
https://stihi.ru/avtor/alexandr92 Сергей Кирпиков
Когда два друга, словно во сне кошмарном,
Творят такое..., только держись.
Их называют: "Два сапога - пара!"
За взгляды схожие на жизнь.
Что на уме у них, понятно без вопросов,
Лишь стоит посмотреть на их дела.
Тогда и вывод сделать просто,
Куда таких дорожка завела.
Кто добрый к людям, они твердят - глупец,
А про себя: "Мы умные и смелые!"
Как верно про таких сказал мудрец:
"Два сапога - пара, да оба левые!"
Ходять і водять хороводи. На підставі цього Лукашенко має іти. Дитсадок.