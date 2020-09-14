РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14875 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
5 898 58

Тихановская - Путину: Подписанные с нелегитимным Лукашенко договоры не имеют силы. Сожалею, что решили вести с ним диалог

Тихановская - Путину: Подписанные с нелегитимным Лукашенко договоры не имеют силы. Сожалею, что решили вести с ним диалог

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин напрасно собирается вести переговоры с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Обращение Тихановской опубликовал Telegram-канал "Пул первой", передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом", - заявила она.

Читайте также: Лукашенко и Путин сегодня проведут переговоры в формате "один на один"

14 сентября в Сочи состоится первая встреча Лукашенко и Путина после выборов в Беларуси. Приближенный к Лукашенко Telegram-канал Пул первого сообщает, что самолет белорусского президента уже прибыл в РФ. Встреча пройдет в формате один на один, никаких других чиновников на ней не будет.

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) путин владимир (31270) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Всё верно она говорит. Лука уже никто, самозванец и узурпатор.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:26
+9
х-йло сам не легитимный. Такой себе не легитимный междусобойчик, или междусобойчик не легитимных.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:29
+6
Мы ее теряем, покажите доктору.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы ее теряем, покажите доктору.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:25 Ответить
Всё верно она говорит. Лука уже никто, самозванец и узурпатор.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:26 Ответить
До ноября он еще легитимный, а потом все. Поэтому кремлевская моль торопится...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:43 Ответить
Только есть еще одно "но": собаки путинхЪ и лука могут подписать все задним числом, когда последний был еще легитимен. Упор надо делать на нелегитимность х*йла после "выборов" его в 2018году в том числе на территории Крыма.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:45 Ответить
Нелегівтивна нелегівтимного приревнувала до сцаря мокшанського-окупанта шизанутого?От вам і вся опозиція!
показать весь комментарий
14.09.2020 12:52 Ответить
А я б показав лікарю *****, по ньому давно Кащенка плаче...та й за вусачем теж.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:26 Ответить
На такой должности, другой не выдержит.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:44 Ответить
что-то подсказывает мне...что ***** ее слова не передадут...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:26 Ответить
та мабудь за тим підтведженням і поїхав лука...щоб вже точно!
(тим паче сьогодні починаються навчання...і це не може не насторожити)
показать весь комментарий
14.09.2020 12:32 Ответить
***** и без неё в курсе...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:32 Ответить
но...как бы еще сомневается ))) лука ему роднее и раскорячнее, чем незнакомая тетка ))))
показать весь комментарий
14.09.2020 12:37 Ответить
Путин - он такой!!!! Он думает шо он и есть СИЛА!!! И пока никто разубедить его не может!
показать весь комментарий
14.09.2020 12:27 Ответить
Думаю лука сча думает мол раз не мне то никому. Поехал выторговывать преференции для себя за продажу беларуси рф.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:29 Ответить
Тихановская - Путину: Подписанные с нелегитимным Лукашенко договора не имеют силы. Сожалею, что решили вести с ним диалог - Цензор.НЕТ 6293
показать весь комментарий
14.09.2020 12:31 Ответить
х-йло сам не легитимный. Такой себе не легитимный междусобойчик, или междусобойчик не легитимных.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:29 Ответить
Чим дальш, тим більш поважаю Тихановську.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:31 Ответить
Я б на месте Тихановской этому не радовался . Уважение ВОНАниста не дорого стоит
показать весь комментарий
14.09.2020 12:52 Ответить
Тобто думка продажної кацапюри Тихановській дорожче, ніж моя?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:05 Ответить
Не исключено. Вы вчитайтесь в подтекст заявления Тихановской. Она сожалеет, что ***** общается не с ней, а с Лукашенко. И ни капли сожаления про одного цензорного ВОНАниста...
показать весь комментарий
14.09.2020 13:49 Ответить
За Юлю в 2010му проголосувало майже 12 млн. українців. Тому Пєціна ботоферма продажної мерзоти на цьому сайті не робить погоди навіть, якщо їх тут 90%
показать весь комментарий
14.09.2020 14:02 Ответить
А за Зеленского в 2019 проголосовали 73% тех, кто соизволил подорвать свою жопу и явиться на избирательный участок. И чо? Моника от этого стала менее дегенератом?
показать весь комментарий
14.09.2020 14:08 Ответить
У тебе є інша тема для розмови, крім Юлі і Пєті?
показать весь комментарий
14.09.2020 16:30 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2020 13:40 Ответить
Pravilno ona skazala sto samozvanec nikto v dani moment i s Belrorus narodom neimejet nicego obcego
показать весь комментарий
14.09.2020 12:34 Ответить
нелегитимный диктатор до нелегитимного диктатора поехал на переговоры... каким разумом можно донемсти первому про нелегитимность другого и про нелегитимность договоров с ним??? - аксюморон и зашквар!!! Тихановская объелась каких то сморчков???
показать весь комментарий
14.09.2020 12:35 Ответить
Янка Купала
Сваякі, 1914

Раз абселі Беларуса
Маскалі ды Ляхі,
І давай яму сваяцтва
Тыкаці з-пад пахі:
- Ты мой ісціны браточак! -
Маскалёк бармоча;
- Ты мой хрэснік, мой сыночак!
Юда-Лях сакоча.
Беларус жа ім на тое:
- Сваячкі мае вы:
Смачны жолудзь вам на каву
Дый высока дрэва!
показать весь комментарий
14.09.2020 12:40 Ответить
или проктологом,потому как жопу ему порвут "на немецкий крест"при любом раскладе.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:46 Ответить
Говорит она может и правильно,только толку то от этого,одному нелегитимному Сцарю,объяснять,что к нему поехал ещё более нелегитимный холоп!!!
показать весь комментарий
14.09.2020 12:45 Ответить
Отравление Новичком ей не грозит, слишком много чести. Припугнут просто хорошенько.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:47 Ответить
Kakim obrozom ejio mozna pripugnut jesli u nejio jest oxrana?Pristrelit srazu kto k nej priblizitsia
показать весь комментарий
14.09.2020 12:49 Ответить
Офіційна зустріч один на один.... Повинна бути після щось сказано..про тему бесіди... Як що ні то це проста провокація ..Ми побалакали і виріши а ви здогадуйтесь що. Хоч скоріше всього розмова піде про "Що робити...вказівки Луці будуть давати.. Все буде залежати від реакціїї Біларусів на питання об'єднання в союзну державу. Буде вимовлено інформацію про союз і будуть дивитись..яка реакція у народу...Вам пані Тихановська остається лише сидіти і спостерігати....А що до легитивності Луки ...ваші слова це вітер...розумієте ЦВК Білорусі признало його президентом...це головна стіна яка стоїть між легитимностю і не легитимностю Луки...і білорусам її не здолати ПОКИ.Зате ця стіна дає ой багато можливостей для Луки. Тому буде двореалля в Білорусі. Одні будуть протестувати інші буду не звертати сильно на це уваги...і як що в якійсь позиція ні що не буде переростати в якість то так і будете жити..А їсти хочеться ..народові. Все одно мені цікаво чому не має розмови про незалежну Біларусь? Ось що інтрегує. Я так міркує що це згідно якогось плану ...Але чийого і до яких пір...вскорях дізнаємось... Тому що ця сітуація повинна якось розрулюватись..
показать весь комментарий
14.09.2020 12:48 Ответить
Світ, за виключенням запоребрика та кількох його сателитів (плюс Китай), не визнав бацьку як обраного президента. Рішення білоруського ЦВК про перемогу бацьки - це стіна лише у розумінню запоребрика та Китаю,. Ми же це проходили у 2004-му, згадайте підрахуя.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:19 Ответить
Хм..Так я це знаю..шановний але цього не зрозуміли Біларуси....Тому і кажу стіна ПОКИ...Ви теж чомусь думаєте що все буде як у нас?. Не має в них переходу в якість..Розумієте їм треба ще через суд визнати вибори не дійсними..і т.д і т.п Розумієте.. А поки те що там не визанають..Луці по фігу...І що далі..санкції..Та чхав він на них...У нас війна 7 рік і що..теж саме санкції і т. і т.п а Хлові по фіг...От вам і стіна..яку треба зломати.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:27 Ответить
Щоб скасувати вибори через суд, потрібен власне суд, хоч трошки незалежний від влади. За часів Кучми судова система ще не була повністю узурпована (хоча процес вже почався), що й дало можливість скасувати результати виборів через Верховний Суд (ще й Майдан на підсвідомість суддів трошки тиснув). Не думаю, що якийсь суд в РБ здатний скасувати перемогу бацька, навіть під тиском протестів.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:37 Ответить
Шановний...Я ж вам про яку стіну кажу а ви мені ..лекції читаєте... Білорусам читайте ...лекції а не мені
показать весь комментарий
14.09.2020 13:59 Ответить
Вибачте, що потурбував. Більше не буду.
показать весь комментарий
14.09.2020 14:10 Ответить
Так ,а сам пуйло Владимирович,какой легитимный ? Такой же как и лука !
показать весь комментарий
14.09.2020 12:48 Ответить
Ну на данный момент Беларусь под контролем Лукашенка. И было бы странно, если б ***** вёл какие-то переговоры с пустышкой типа Тихановской.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:51 Ответить
И опять ВОНАнисты заспамливают. Что я написал не так? Что Лукашенко посредством КГБ и ментов контролирует Беларусь? Или что только долбанутый на всю голову будет вести переговоры не с ним а с вещающей из-за бугра непоймихто?
показать весь комментарий
14.09.2020 14:03 Ответить
"Легітимна" обізвалась..............
показать весь комментарий
14.09.2020 12:57 Ответить
Лукашенко неискренен в своей любви к путину.
Только я смогу вас полюбить глубоко, по самые гланды,-добавила тихановская.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:00 Ответить
Таракан пшел вон.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:03 Ответить
так то оно так, только переговоры ведет нелигитимный с нелигитимным обнуленным...
показать весь комментарий
14.09.2020 13:06 Ответить
Белорусы постепенно сообразят, кто есть ввп и стоит ли с ним дружить.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:14 Ответить
Та що ж ви заладили лигітимний ...нелигітимний ..Одне мати ставлення а інше реальне положення... Що ви народ с пустого в порожне.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:18 Ответить
Басня Два сапога - пара, да оба левые
https://stihi.ru/avtor/alexandr92 Сергей Кирпиков
Когда два друга, словно во сне кошмарном,
Творят такое..., только держись.
Их называют: "Два сапога - пара!"
За взгляды схожие на жизнь.

Что на уме у них, понятно без вопросов,
Лишь стоит посмотреть на их дела.
Тогда и вывод сделать просто,
Куда таких дорожка завела.

Кто добрый к людям, они твердят - глупец,
А про себя: "Мы умные и смелые!"
Как верно про таких сказал мудрец:
"Два сапога - пара, да оба левые!"
показать весь комментарий
14.09.2020 13:22 Ответить
Там немає легітимних. Зовсім. ОБНУЛИЛИСЯ.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:34 Ответить
Чому Лукашенко "нелегітимнимний", поясніть. Вибори були? Були. Порушення під час виборів зафіксовані? Щось не чути було. Голови чи секретарі виборчих комісій підраховували голоси? Вони можуть сказати: у мене на дільниці виборчій було 80% за Тіхановську, а 20% за Лукашенко, а говорять навпаки! Ну, перерахуйте голоси, докажіть, не спалили ж протоколи та бюлетні. А скоріше за все, там перевага Лукашенко. Ходять, балакають, ми проголосували, а тепер не хочемо. Через п'ять років. І дурний буде Лукашенко, як піде
показать весь комментарий
14.09.2020 13:42 Ответить
Ви не знаєте матчастину. Багато відеодоказів зі спалюванням бюлетнів.
показать весь комментарий
14.09.2020 14:01 Ответить
Лукашенко палив бюлетені? Не знала...що бюлетені всієї Білорусі спалені?
Ходять і водять хороводи. На підставі цього Лукашенко має іти. Дитсадок.
показать весь комментарий
14.09.2020 14:09 Ответить
Саме так: на підставі цього воно не просто має іти, він має бути повішений за це.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:11 Ответить
Тихановская и вправду думает, что Путин о ней знает...
показать весь комментарий
14.09.2020 13:58 Ответить
Не плюс, а два плюси
показать весь комментарий
14.09.2020 14:10 Ответить
обнуленный советуется с нелегитимным
показать весь комментарий
14.09.2020 15:28 Ответить
 
 