Тихановская - Путину: Подписанные с нелегитимным Лукашенко договоры не имеют силы. Сожалею, что решили вести с ним диалог

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин напрасно собирается вести переговоры с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Обращение Тихановской опубликовал Telegram-канал "Пул первой", передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом", - заявила она.

Читайте также: Лукашенко и Путин сегодня проведут переговоры в формате "один на один"

14 сентября в Сочи состоится первая встреча Лукашенко и Путина после выборов в Беларуси. Приближенный к Лукашенко Telegram-канал Пул первого сообщает, что самолет белорусского президента уже прибыл в РФ. Встреча пройдет в формате один на один, никаких других чиновников на ней не будет.