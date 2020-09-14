Из-за выявления COVID-19 у учеников 133 класса в 56 школах Киева перевели на дистанционное обучение, - Кличко

Несмотря на то, что Киев отнесен к "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности, школы продолжают работать в определенном формате и по разработанным регламентам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Многие родители интересуются, как будут работать столичные школы в связи с тем, что Киев с сегодняшнего дня отнесен к "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. Школы пока работают в определенном формате и по разработанным регламентам. В случае каких-либо изменений - все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что у руководителей школ с самого начала обучения есть четкие инструкции, как действовать в случае вспышки болезни. И различные варианты сценариев организации учебного процесса - в зависимости от конкретной ситуации, от количества учеников в классах и в целом в школе.

"На дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района, как я уже говорил ранее. Там заболевание обнаружили у учителей. Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников COVID-19. В целом среди школьников обнаружили 179 инфицированных COVID-19, среди педагогов - 97", - сообщил Кличко.

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