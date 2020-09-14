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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за выявления COVID-19 у учеников 133 класса в 56 школах Киева перевели на дистанционное обучение, - Кличко

Из-за выявления COVID-19 у учеников 133 класса в 56 школах Киева перевели на дистанционное обучение, - Кличко

Несмотря на то, что Киев отнесен к "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности, школы продолжают работать в определенном формате и по разработанным регламентам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Многие родители интересуются, как будут работать столичные школы в связи с тем, что Киев с сегодняшнего дня отнесен к "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. Школы пока работают в определенном формате и по разработанным регламентам. В случае каких-либо изменений - все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что у руководителей школ с самого начала обучения есть четкие инструкции, как действовать в случае вспышки болезни. И различные варианты сценариев организации учебного процесса - в зависимости от конкретной ситуации, от количества учеников в классах и в целом в школе.

"На дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района, как я уже говорил ранее. Там заболевание обнаружили у учителей. Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников COVID-19. В целом среди школьников обнаружили 179 инфицированных COVID-19, среди педагогов - 97", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за две недели обучения заболеваемость учителей и учащихся COVID-19 резко увеличилась, - Минобразования

карантин (16729) Кличко Виталий (4640) школа (3015) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Чурка армянская ,тебе уже отвечали на этот вопрос не один раз.Но ты кацарылый провокатор ,после каждого сообщения про вирус ,строчишь свою брехню.
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14.09.2020 12:44 Ответить
Таких как ты надо отлавливать и хорошую порцию этого "фэйка" в глотку заталкивать!
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14.09.2020 12:42 Ответить
Дети вирус легко переносят и почти не умирают в отличии от гриппа. Но психоз ведь нужно продолжать.
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14.09.2020 12:51 Ответить
Дети возможно, но у каждого из них есть родители, бабушки, которые могут и не пережить болезнь.
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14.09.2020 12:59 Ответить
О гриппе почему-то так не беспокоились. А ведь тоже для некоторых смертельная болезнь.
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14.09.2020 14:48 Ответить
Почему же не беспокоились, мне дети его регулярно приносят из школы. Так вот там где они через день уже прыгают, я выдыхаю по 2 недели, и да, от гриппа есть вакцины, и карантины в школах вводят.
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14.09.2020 15:46 Ответить
133 класс_ов_
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14.09.2020 13:24 Ответить
Гарно, то батькам за свій кошт дома з дітьми сидіти? А як почнеться "2 хвиля" осінню, то що тоді?
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14.09.2020 13:37 Ответить
кличко под каблуком или в доле ковидной мафии. Дальше он также и шкуру разрешит с вас драть. Это только нчало. Нельзя ковидным мер давать власть. Они вас уже продали.
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14.09.2020 14:18 Ответить
 
 