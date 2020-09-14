Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол

Уровень договоренностей власти Украины с РФ стоит оценивать не по публичными заявлениями, а именно по финансированию вооружения.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет экс-нардеп Татьяна Чорновол.

По словам Чорновол команда президента Зеленского в прошлом году сообщала о принятии рекордного бюджета в секторе обороны Украины.

"Особенно ЗЕ хвалили себя за рост финансирования сектора вооружения. И правда, в прошлом году лимит государственных гарантий для кредитования оборонных заводов был определен в рекордные 10 млрд. грн. По состоянию на первое сентября, согласно открытому реестру Минфина, ни одной государственной гарантии в этом году не выдано", - подчеркнула экс-нардеп.

Как отмечает Чорновол, кредитный тип финансирования производства вооружения не только обеспечивает дополнительную антикоррупционность (ведь финансирование находится под дополнительным контролем банков),но и не "привязан" к бюджетному году, а это значит, что заводам не надо останавливаться на несколько месяцев после Нового года в ожидании, когда через все бюрократические преграды к ним поступят бюджетные средства.

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"Госгарантии в кредитовании банками оборонным заводам нужны потому, что заводы оборонного комплекса не могут отдать в залог банку цех по производству танков или сам танк. Поэтому, когда властям надо заблокировать производство и модернизацию вооружения, достаточно поставить на паузу выдачу госгарантий. Что и было сделано ... Кстати, 5 млрд грн. госгарантий прошлого года также были заблокированы правительством Гончарука. Таким образом Зеленский не профинансировало сектор вооружение уже на 15 млрд грн", - добавила Чорновол.

Экс-нардеп подчеркнула, что оборонные заводы в этом году работали фактически только потому, что получали средства по линии Генштаба на текущий ремонт техники.

"Производство БТР-4 происходило в программе кредитования под госгарантии 2018 года, и немножко поступило прямое бюджетное финансирование в рамках государственного оборонного заказа. Совсем немного. Ведь прямое бюджетное финансирование государственного оборонного заказа в этом году - 10 млрд. грн .. Из этой суммы реально профинансировано около 15%", - объяснила Чорновол.

По данным экс-нардепа, в этом году производитель КБ "Луч" "ели выклянчил 100 млн. грн. для завершающей стадии испытания. А еще, согласовал закупку 98 ракет, но деньги до сих пор не поступили".

"Прекращение финансирования вооружения произошло не из-за нехватки средств. Это целенаправленная политика капитуляции. Вообще, уровень договоренностей властей с РФ стоит оценивать не по публичными заявлениями, а именно по финансированию вооружения. Потому что отсутствие этого финансирования - это на самом деле не что иное, как гарантии лояльности власти к Путину", - добавила Чорновол.

По информации экс-нардепа, бюджет обеспечения армии не летальными благами (питанием, формой, квартирами, казармами, топливом) тоже выполнен примерно на 40%.

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