РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12014 посетителей онлайн
Новости Оборона
6 168 56

Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол

Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол

Уровень договоренностей власти Украины с РФ стоит оценивать не по публичными заявлениями, а именно по финансированию вооружения.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет экс-нардеп Татьяна Чорновол.

По словам Чорновол команда президента Зеленского в прошлом году сообщала о принятии рекордного бюджета в секторе обороны Украины.

"Особенно ЗЕ хвалили себя за рост финансирования сектора вооружения. И правда, в прошлом году лимит государственных гарантий для кредитования оборонных заводов был определен в рекордные 10 млрд. грн. По состоянию на первое сентября, согласно открытому реестру Минфина, ни одной государственной гарантии в этом году не выдано", - подчеркнула экс-нардеп.

Как отмечает Чорновол, кредитный тип финансирования производства вооружения не только обеспечивает дополнительную антикоррупционность (ведь финансирование находится под дополнительным контролем банков),но и не "привязан" к бюджетному году, а это значит, что заводам не надо останавливаться на несколько месяцев после Нового года в ожидании, когда через все бюрократические преграды к ним поступят бюджетные средства.

Также читайте: Меня будут судить за то, что помешала провокатору Шария снимать под юбкой, - Чорновол

"Госгарантии в кредитовании банками оборонным заводам нужны потому, что заводы оборонного комплекса не могут отдать в залог банку цех по производству танков или сам танк. Поэтому, когда властям надо заблокировать производство и модернизацию вооружения, достаточно поставить на паузу выдачу госгарантий. Что и было сделано ... Кстати, 5 млрд грн. госгарантий прошлого года также были заблокированы правительством Гончарука. Таким образом Зеленский не профинансировало сектор вооружение уже на 15 млрд грн", - добавила Чорновол.

Экс-нардеп подчеркнула, что оборонные заводы в этом году работали фактически только потому, что получали средства по линии Генштаба на текущий ремонт техники.

"Производство БТР-4 происходило в программе кредитования под госгарантии 2018 года, и немножко поступило прямое бюджетное финансирование в рамках государственного оборонного заказа. Совсем немного. Ведь прямое бюджетное финансирование государственного оборонного заказа в этом году - 10 млрд. грн .. Из этой суммы реально профинансировано около 15%", - объяснила Чорновол.

По данным экс-нардепа, в этом году производитель КБ "Луч" "ели выклянчил 100 млн. грн. для завершающей стадии испытания. А еще, согласовал закупку 98 ракет, но деньги до сих пор не поступили".

"Прекращение финансирования вооружения произошло не из-за нехватки средств. Это целенаправленная политика капитуляции. Вообще, уровень договоренностей властей с РФ стоит оценивать не по публичными заявлениями, а именно по финансированию вооружения. Потому что отсутствие этого финансирования - это на самом деле не что иное, как гарантии лояльности власти к Путину", - добавила Чорновол.

По информации экс-нардепа, бюджет обеспечения армии не летальными благами (питанием, формой, квартирами, казармами, топливом) тоже выполнен примерно на 40%.

Также читайте: Суд разрешил экс-нардепу Татьяне Чорновол ездить за пределы Киева и области, - адвокат Кузина

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) оборона (5206) финансирование (1798) Чорновол Татьяна (654)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол - Цензор.НЕТ 1491
показать весь комментарий
14.09.2020 12:32
+18
зеля казав, що іде тільки на один термін! Просто на другий термін країни вже не буде! Це і був їх план. Питання було: чи знайдеться в країні 73% ідіотів? - і вони знайшлися...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:44
+15
Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7769
показать весь комментарий
14.09.2020 12:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё на зарплаты учителям пошло - 4000 $ на рыло не шутка.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:28 Ответить
Пукина расстраивать нельзя...а то трубку не возьмет....не отчитает за плохое поведение....не даст совет по изменению Конституции Украины...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:30 Ответить
це сталося через прокацапську зелену навалу
вам же сказано: убірайтєсь, ето русская зємля!
показать весь комментарий
14.09.2020 12:30 Ответить
Ну, ЭТА, точно знает где, чего и сколько....
показать весь комментарий
14.09.2020 12:31 Ответить
у тебя, кацап, просто подгорает от правды.. А вот то, что шмаркля остановил финансирование оборонного сектора - тебе не только НЕ ВОЛНУЕТ, а даже радует..
показать весь комментарий
14.09.2020 12:45 Ответить
Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол - Цензор.НЕТ 1491
показать весь комментарий
14.09.2020 12:32 Ответить
Ой, ак ядк через брак коштів? Кошти були. Тільки їх розпиляли за допомогою фонду боротьби з коронавірусом. А справжня причина - брак совісті, патріотизму і здорового глузду. І відповідно надлишок наживи колабораціонізму.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:32 Ответить
зеля казав, що іде тільки на один термін! Просто на другий термін країни вже не буде! Це і був їх план. Питання було: чи знайдеться в країні 73% ідіотів? - і вони знайшлися...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:44 Ответить
им бы и 51% хватило, но страна с огромным отрывом перевыполнила план по идиотам.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:54 Ответить
Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4350
показать весь комментарий
14.09.2020 12:33 Ответить
Что там Танюха ногу подлечила? Наверное опять через забор куда-то пробралась и узнала тайну-тайную.
Тю, так она просто по реестру Минфина пошарилась, тогда понятно.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:34 Ответить
в спам, винторог!
показать весь комментарий
14.09.2020 12:35 Ответить
кто о чем, а кацап васильев ВСЕГДА выгораживает шмарклю и его хозяев в кремле..
показать весь комментарий
14.09.2020 12:46 Ответить
Набутылошник
показать весь комментарий
14.09.2020 12:47 Ответить
Сочуствую, береги себя
показать весь комментарий
14.09.2020 12:48 Ответить
Прослезился 😄, сидит на бутылке, но чувства юмора не теряет🤣
показать весь комментарий
14.09.2020 13:25 Ответить
А шо там Вєнядіхтова, об Танюху чергові зуби зламала?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:06 Ответить
затонепорошенко?
показать весь комментарий
14.09.2020 12:34 Ответить
Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7769
показать весь комментарий
14.09.2020 12:36 Ответить
Другими словами, Лавров сказал, что Зеленский - их шестёрка.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:27 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

.
показать весь комментарий
14.09.2020 17:05 Ответить
ничего, ждём прихода рускава мира ! они с собой вооружение нам притянут ...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:37 Ответить
А нафіга? У найвеличнішого мЬІролюбця с той стороной війна закінчилась.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:38 Ответить
Во-во Петя госгарантиями и финансировал всё что можно. Потом пришли рабочие и стали требовать зарплату. Им конечно оплатили госгарантиями.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:43 Ответить
Сравните объем закупок ОВТ при Пете и в этом году. Получится?
показать весь комментарий
14.09.2020 12:46 Ответить
дурит.. госгарантии - это как раз ОПЛАТА в любом случаи)) или тебе, лахта, об этом в методичках не написали)
показать весь комментарий
14.09.2020 12:47 Ответить
Сказал не значит сделал. Если в казне нет денег с чего платить по кредитам госгарантиям лучше звучит конечно.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:54 Ответить
дурик, в бюджет для того и закладываются финансы под госгарантии.. это не в твоей рашке))
и при Порохе - под госгарантии ВСЕГДА были деньги и выделялись деньги..
или в лахте об этом ничего не сказали?
показать весь комментарий
14.09.2020 12:59 Ответить
методичках рашке лахте. Всё понятно параноизм и кругом враги. Чао какао
показать весь комментарий
14.09.2020 13:05 Ответить
кацап, напомню тебе:
https://censor.net/ru/blogs/3219061/pro_byudjet_ta_kaptulyatsyu
Увага! В цьому році припинено фінансування ОЗБРОЄННЯ. Можна сказати ВЗАГАЛІ. Адже виробництво та модернізація української зброї, навіть розпіарених ракетних комплексів «Нептуна» і «Вільхи», останній раз фінансувалася… в часи Порошенка.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:08 Ответить
У нас страна зеленая, мирная и многовекторная. Нам новые вооружения ни к чему. А заодно и армия широковата, да и оборонная промышленность излишняя.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:44 Ответить
Російський шпигун Зєля для пуйла дороги будує?
Зрозуміло. Не зрозуміло - чому українці мовчать? Колись українці відмахнулись від Петлюри, а потім їли своїх дітей. Що будуть робити українці сьогодні?
показать весь комментарий
14.09.2020 12:45 Ответить
Толі дєло Йулька з Гріценкой!
показать весь комментарий
14.09.2020 13:07 Ответить
Це з якою "гріценкою". Яка у 2010му агітувала противсіх і цим привела Янека?
Противсіхи не тільки посадили Юлю на 7 років катівень, а ще й просрали Крим і привели війну на Донбас. Ющ за це отримав мільярд доларів і росписавсь за нього. Кругленькі суми отримали Тягнибок з Юрієм Костенком. Гриценко задурно противсіхнув?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:34 Ответить
Всі ресурси пішли на зе-піар під слоганом - "Велике крадівництво"......
П.С. Дурне поїхало в турне ...по країні.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:46 Ответить
Остановка финансирования армии во время войны, это ДИВЕРСИЯ, САБОТАЖ и ИЗМЕНА!
показать весь комментарий
14.09.2020 12:49 Ответить
"Финансирование вооружения в этом году практически остановлено, это произошло не из-за нехватки средств, - Чорновол" - Из-за избытка предателей.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:50 Ответить
не хочешь кормить свою армию, будешь кормить армию врага - это же азбучная истина...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:51 Ответить
На оборонке воровать стремно. (по Свинарчукам вон как "раскачали"). А вот на "большой стройке" - пожалуйста. Поэтому все деньги там. А то что это "в интересах РФ" - это побочный эффект, который, как мы знаем "какая разница"... Нужно быть НЕ клоуном, чтобы понимать и осознавать это.
показать весь комментарий
14.09.2020 12:56 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:03 Ответить
Ага, 73% мінус sulima ivan.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:24 Ответить
Пєця і Зєля - два російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. А пан продажний "залізняк" отримає примусові в автодорі за співпрацю з шпигуном Пєцєю. Свіже повітря, фізична праця, сам би працював))
показать весь комментарий
14.09.2020 13:30 Ответить
Перефарбувався ваньок?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:31 Ответить
Завжди був, щоб Пєціну ботоферму на примусові в автодорі. Що не так?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:35 Ответить
Я в курсі, що ти завжди був Зє-біл.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:42 Ответить
Фінансування озброєння цього року фактично зупинено, це сталося не через брак коштів, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5206Фінансування озброєння цього року фактично зупинено, це сталося не через брак коштів, - Чорновол - Цензор.НЕТ 1638
показать весь комментарий
14.09.2020 13:12 Ответить
Зеленский - предатель и враг Украины, и надо иметь совсем уж зе-повёрнутые мозги, чтобы этого не видеть.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:24 Ответить
Пєця і Зєля - одна шобла.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:40 Ответить
Кто голосовал за Же, Цензор не читают, и им это всё пох...., К сожалению это лекторат Опзж, Шария, и 30 проц, Зеликов, сколько выйдет?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:44 Ответить
давайте сслку на мин оборны ит.п. сайты а то что сказала полусумашедшая бывшая депутат кому какое дело
показать весь комментарий
14.09.2020 14:26 Ответить
Чудно то как! Ведь при Порохе у американцев купили 4(четыре) современные линии,на 8 видов дефицитных ракет и снарядов..которые позволяют при прежних затратах выпустить в 3,5 раза(!!!!!!!!) больше боеприпасов!!!!!!Но эти саботажники ухитрились НИЧЕГО не произвести!!!!
показать весь комментарий
14.09.2020 15:30 Ответить
Якщо для з-д Артема, то там "кидок" вийшов. Тепер розбираються куди 15 млн. долярів поділися.
показать весь комментарий
14.09.2020 16:28 Ответить
Осталось теперь узнать мнение психически больной
показать весь комментарий
14.09.2020 16:55 Ответить
 
 