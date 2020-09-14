Нардеп "ЕС" Геращенко показала подписи родных погибших на Донбассе под требованием создать ВСК по "вагнеровцам": Общество требует правды

Верховная Рада Украины должна немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев".

Об этом во время Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она продемонстрировала подписи родственников погибших на Донбассе от рук российских наемников под требованием создать такую ​​комиссию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас под Верховной Радой Украины проходит митинг семей погибших героев российско-украинской войны. 25 тыс. как минимум вдов, дочерей, сестер, матерей погибших собрали подписи под петицией с требованием немедленно создать ВСК по вопросам "вагнеровцев". Я напомню, что постановление о создании такой ВСК уже две недели находится в парламенте, но блокируется", - сказала она.

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"Эти женщины и мужчины требуют от вас, председатель Верховной Рады, немедленно поставить создание такой ВСК", - обратилась депутат к Дмитрию Разумкову.

"Мы слышали от партии власти, никакая спецоперация по "вагнеровцам" нашими героическими спецслужащими не проводилась. Затем они вынуждены были признать, что такая спецоперация была", - также отметила Ирина Геращенко.

Она добавила: "Вагнеровцы", кстати признались, что они убивали воинов 25-й бригады десантников, сотни, тысячи украинских воинов".

"Теперь мы слышим, что обсуждение этого вопроса - это предательство национальных интересов. Предательство национальных интересов Украины - это сдавать эту информацию Путину и врать обществу", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.