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Нардеп "ЕС" Геращенко показала подписи родных погибших на Донбассе под требованием создать ВСК по "вагнеровцам": Общество требует правды

Нардеп

Верховная Рада Украины должна немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев".

Об этом во время Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она продемонстрировала подписи родственников погибших на Донбассе от рук российских наемников под требованием создать такую ​​комиссию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас под Верховной Радой Украины проходит митинг семей погибших героев российско-украинской войны. 25 тыс. как минимум вдов, дочерей, сестер, матерей погибших собрали подписи под петицией с требованием немедленно создать ВСК по вопросам "вагнеровцев". Я напомню, что постановление о создании такой ВСК уже две недели находится в парламенте, но блокируется", - сказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вагнергейт", - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по "делу вагнеровцев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Эти женщины и мужчины требуют от вас, председатель Верховной Рады, немедленно поставить создание такой ВСК", - обратилась депутат к Дмитрию Разумкову.

"Мы слышали от партии власти, никакая спецоперация по "вагнеровцам" нашими героическими спецслужащими не проводилась. Затем они вынуждены были признать, что такая спецоперация была", - также отметила Ирина Геращенко.

Она добавила: "Вагнеровцы", кстати признались, что они убивали воинов 25-й бригады десантников, сотни, тысячи украинских воинов".

"Теперь мы слышим, что обсуждение этого вопроса - это предательство национальных интересов. Предательство национальных интересов Украины - это сдавать эту информацию Путину и врать обществу", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

ВР (29247) ВСК (458) Геращенко Ирина (1627) петиция (356) ЧВК Вагнер (1332) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
+11
вiслюка на нары
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14.09.2020 12:36
+10
А зелёная плесень уже не общество...
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14.09.2020 12:38
+7
чем дольше смотреть на напыщенных жаб, тем достойнее выглядит... ПЕС...
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14.09.2020 12:39
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вiслюка на нары
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14.09.2020 12:36 Ответить
Собак на цепь!
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14.09.2020 12:37 Ответить
Это да!!!! Но осень придёт и пройдёт(как и в прошлом году и в будущем).... А тля была, есть и будет(к моему величейшему огорчению).
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14.09.2020 13:08 Ответить
зебил, простой вопрос:
ты поддерживаешь проросийские действия вовы-шмаркли: сокращение финансирование разработок и вооружения ВСУ, отвод войск ВСУ и допуск ("инспекцию") боевиков, уступки интересов Украины - рашке, деребан бюджета Украины, действия кравчука-фокина, портнова и и всё то - что, делает шмаркля для возврата Украины в сферу влияния рашки?
ДА или НЕТ?
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14.09.2020 13:25 Ответить
Парахнявое, простой ответ:
Президент Украины Зеленский не сдаёт интересов Украины, но делает всё чтобы избежать бессмысленной гибели украинцев в долбасе!
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14.09.2020 19:43 Ответить
А ну в будку😂🌷
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14.09.2020 12:54 Ответить
ПЕС это ещё не общество!
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14.09.2020 12:37 Ответить
А зелёная плесень уже не общество...
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14.09.2020 12:38 Ответить
чем дольше смотреть на напыщенных жаб, тем достойнее выглядит... ПЕС...
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14.09.2020 12:39 Ответить
Им перед выборами надо.
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14.09.2020 12:39 Ответить
Им с апреля 19 "надо", как же, пахана от корыта оттянули....
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14.09.2020 13:03 Ответить
ЗЕбіли - скот. в яких відлсутній мозок взагалі!
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14.09.2020 13:23 Ответить
обдолбанный в ж*опу вова-шмаркля "даёт интервью" на Хмельницкой АЗС
https://www.youtube.com/watch?v=pE3kST7-7dw&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=pE3kST7-7dw
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14.09.2020 13:37 Ответить
Так а постанова про створення ТСК зареестрована ? .
..Так блокуйте трибуну .. кооперуйтесь .вимагайте !
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14.09.2020 12:38 Ответить
Нужно чтобы 150 тел за нее проголосовало.
Возьмем ПЕС 27, БЮТ 24, Голос 19 - маловато будет
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14.09.2020 12:44 Ответить
ржачно ,но тела со слуг жабы, которые проголосуют, тоже есть-так что успоГойся)
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14.09.2020 12:47 Ответить
не смеши
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14.09.2020 12:53 Ответить
она права
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14.09.2020 12:57 Ответить
посмотрим)есть определенные рычаги давления которые уж очень действуют на многих слуг жабы - чем всегда и пользуются
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14.09.2020 12:59 Ответить
А у жабы нет рычагов давления? Или у дерьмака?
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14.09.2020 13:05 Ответить
жаба жадный
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14.09.2020 13:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jShrkLtBbJA&t=174s

-
-
Это ПИСЕЦ !!!!!! .
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14.09.2020 12:40 Ответить
Хто буде вести розслідування? Вимогами можуть бути тільки або імпічмент, або дочасні вибори і тільки. Тільки після усунення всієї зелені можна буде провести розслідування! А так вони, що, самі себе судити будуть?
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14.09.2020 12:41 Ответить
Точно! медведчук с Шариём лучше разберуться!(точно не знаю кого протащит в Президенты Парашенка).
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14.09.2020 12:45 Ответить
Так адвокат мертвечука потрапив до прокуратури і партія шарія дозволена зеленим! В чому ваше питання?
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14.09.2020 12:47 Ответить
" імпічмент, або дочасні вибори і тільки". Парахнявый ******** протянет Парашенку во второй тур. Там же будет кто-то из медведчуков, шариёв, рабиновичей или кто там ещё. А так как Парашенка ТОЧНО пролетит(75% будут против точно), то... сам понимаешь кто станет Президентом!
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14.09.2020 12:55 Ответить
Вот смотри! Ты тут такой один. Тебе за это хоть платят? Или ты ***** по зову души?
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14.09.2020 12:51 Ответить
Я тут один смотрю на вещи реально. Выборы 2019 показали като есть кто! А на предмет "..... по зову души" я уже привык, от Парахнявых другое услышать сложно....
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14.09.2020 12:58 Ответить
Да, по поводу "один тут такой": люди моих взглядов сюда( на форум) на работу не ходят, у них более прозаические занятия, пользу людям приносить!
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14.09.2020 13:00 Ответить
однозначно. таксистам и дворникам работать надо. один ты тут дурачка из себя изображаешь за всех.
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14.09.2020 13:05 Ответить
Да, я тут,дурачёк, и ещё куча бомжей подвизалась, пытаясь на сухарик заработать)! Да ещё мусора и юристы, как же без них....
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14.09.2020 13:11 Ответить
да я вижу что ты дурачок тут. тебя выгнали из дворников?
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14.09.2020 13:16 Ответить
Сразу видно, что ты из выгнаных следаков!
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14.09.2020 13:21 Ответить
Тебя из бурсы погнали за неуспеваемость или за дурь?
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14.09.2020 13:58 Ответить
Тебя точно за неуспеваемость из-за дури.....
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14.09.2020 19:44 Ответить
тааак. Специальность маляр-штукатур?
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14.09.2020 20:58 Ответить
Іван Вітишин загинув, захищаючи Україну, з фотографіями дітей в долоні…Нардеп "ЕС" Геращенко показала подписи родных погибших на Донбассе под требованием создать ВСК по "вагнеровцам": Общество требует правды - Цензор.НЕТ 9159
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14.09.2020 12:43 Ответить
Нардеп "ЕС" Геращенко показала подписи родных погибших на Донбассе под требованием создать ВСК по "вагнеровцам": Общество требует правды - Цензор.НЕТ 731
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14.09.2020 12:45 Ответить
Прибери щоб кацапня не хвалилась.
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14.09.2020 12:46 Ответить
Дыныс Душилин в Макеевке провел аукцион немыслимой щедростьи...Раздал на халяву квартиры уехавшим в Украину беженцев, боевикам Бамбасса и прочим алканавтам наркошам Макеевки....ДыНыРы сдало само себя...поскольку с 2014 года на РАБссию увозили заводы фабрики и прочие металлоломы ,автомашины и прочий донецкий скарб...а их владельцев на подвал...
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14.09.2020 12:44 Ответить
Рюсский мир говорите...? на вас крыс Мавзолейных пули жалко....
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14.09.2020 12:48 Ответить
Вчера соловьев подтвердил, что вагнеровцы- 'это была спецоперация Украины'. Так что Ира поёт в унисон с вечерним мудозвоном.
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14.09.2020 12:52 Ответить
Это же каким искаженным сознанием надо обладать, чтобы привести такой довод
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14.09.2020 12:54 Ответить
а зачем ты курица смотришь соловьева по кацап-тиви?
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14.09.2020 12:55 Ответить
У нее ж нет оплот и оплот2,как у тебя,вот и смотрит iptv
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14.09.2020 13:00 Ответить
)вот так кацапы с даунбасцами и палятся -руки пусть тебе куратор отрубит:" оплот и оплот2"
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14.09.2020 13:17 Ответить
оно с чего то решило что я с горловки и периодически мне новости оттуда подкидывает. дебил он. неизлечимый
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14.09.2020 13:23 Ответить
А зачем ты, петух, ретранслируешь чушь, выдуманную в кремле?
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14.09.2020 13:32 Ответить
курица, расскажи это Госдепу США и ЦРУ))
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14.09.2020 13:43 Ответить
более того, уже даже у шмаркли признают что эта операция БЫЛА.. только пошли отмазки "это не имеет значения"
и только проросийскиая курица https://censor.net/ru/user/228276 бегает с методичками от соловьева)
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14.09.2020 13:45 Ответить
у тебя голосок прорезался шмара зеленая? тебя заткнуть?
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14.09.2020 13:49 Ответить
Этой особи лучше не тявкать.
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14.09.2020 13:00 Ответить
Надо всех,на кого собрали подписи, расстрелять сразу..Без суда и следствия.Ибо суд,как по Беркуту и убийцам,организаторам может растянуться на сотню лет.Поручить это дело ЕС и Голосу. У них это дело пройдёт без проволочек.
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14.09.2020 13:08 Ответить
Сподіваюсь український народ зробить правильні висновки і зеленій шмарклі не вийде втекти в Ростов. Його має чекати український суд і пожиттєве ув'язнення
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14.09.2020 13:58 Ответить
Сьогодні в 22:45 в пердячці "свобода слова на істv" нардепи Климпуш-Цинцадзе, Соболєв будуть допитувати Кулебу і Агрохімію стосовно Білорусі, зокрема, про відсутність відповідної заяви парламенту стосовно злочинів Луки. Само собою, останнього спитають і про постанову про створення ТСК стосовно зливу операції з захоплення "вагнеровців".
Ну, ще Ситника/НАБУ запитають, мовляв, "тебе ніхто не зобижає"?
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14.09.2020 21:06 Ответить
 
 