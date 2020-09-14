Россия пытается внести в список ЮНЕСКО объекты в оккупированном Крыму, - замминистра культуры Фоменко

Российская Федерация активно работает над тем, чтобы внести в список мирового наследия ЮНЕСКО культурные объекты, находящиеся в оккупированном Крыму и принадлежащие Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

"Российская Федерация, используя наличие этих объектов пытается легализовать их внесение в список ЮНЕСКО от имени РФ. Если брать последние примеры, то это нонсенсная ситуация в сотрудничестве с представителями итальянского общества "Италия-ностра" - это разработка научной тематики, которая должна стать основой в дальнейшем номинационного досье для внесения в список ЮНЕСКО на базе, если брать украинский эквивалент "Торговые центры и укрепления на путях генуэзской коммерции от Средиземного до Черного моря" и комплекс объектов VI-VIII вв. Судакской крепости, а если брать российский аналог, то это "Генуэзские крепости Крыма и черноморско-Азовского бассейна", то есть они уже даже в самом названии отражают украинский объект и упорно работают над тем, чтобы эта номинация уже как трансграничная была внесена в перечень ЮНЕСКО", - рассказала замминистра.

Фоменко напомнила, что в оккупированному Крыму Украина внесла в список ЮНЕСКО один объект - Херсонес Таврический и работала над созданием других номинационных досье для ряда важных объектов.

"Надо обратить внимание, что на территории Крыма будо очень много номинаций, подготовленных к предварительным спискам ЮНЕСКО, но по разным причинам так и нереализованных. Это Бахчисарай, обсерватории, Генуэзские крепости. То есть, очень много объектов, которые потенциально могли бы входить в этот список", - добавила заместитель министра.

К сожалению, отметила Фоменко, до оккупации Крыма Россией все памятники национального значения, находящиеся на оккупированном полуострове, не были внесены в реестр недвижимых памятников Украины. Они учитывались еще по законодательству, которое действовало до вступления в силу закона об охране культурного наследия. Такая же ситуация с памятниками местного значения.

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