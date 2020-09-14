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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия пытается внести в список ЮНЕСКО объекты в оккупированном Крыму, - замминистра культуры Фоменко

Россия пытается внести в список ЮНЕСКО объекты в оккупированном Крыму, - замминистра культуры Фоменко

Российская Федерация активно работает над тем, чтобы внести в список мирового наследия ЮНЕСКО культурные объекты, находящиеся в оккупированном Крыму и принадлежащие Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

"Российская Федерация, используя наличие этих объектов пытается легализовать их внесение в список ЮНЕСКО от имени РФ. Если брать последние примеры, то это нонсенсная ситуация в сотрудничестве с представителями итальянского общества "Италия-ностра" - это разработка научной тематики, которая должна стать основой в дальнейшем номинационного досье для внесения в список ЮНЕСКО на базе, если брать украинский эквивалент "Торговые центры и укрепления на путях генуэзской коммерции от Средиземного до Черного моря" и комплекс объектов VI-VIII вв. Судакской крепости, а если брать российский аналог, то это "Генуэзские крепости Крыма и черноморско-Азовского бассейна", то есть они уже даже в самом названии отражают украинский объект и упорно работают над тем, чтобы эта номинация уже как трансграничная была внесена в перечень ЮНЕСКО", - рассказала замминистра.

Фоменко напомнила, что в оккупированному Крыму Украина внесла в список ЮНЕСКО один объект - Херсонес Таврический и работала над созданием других номинационных досье для ряда важных объектов.

"Надо обратить внимание, что на территории Крыма будо очень много номинаций, подготовленных к предварительным спискам ЮНЕСКО, но по разным причинам так и нереализованных. Это Бахчисарай, обсерватории, Генуэзские крепости. То есть, очень много объектов, которые потенциально могли бы входить в этот список", - добавила заместитель министра.

К сожалению, отметила Фоменко, до оккупации Крыма Россией все памятники национального значения, находящиеся на оккупированном полуострове, не были внесены в реестр недвижимых памятников Украины. Они учитывались еще по законодательству, которое действовало до вступления в силу закона об охране культурного наследия. Такая же ситуация с памятниками местного значения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымскотатарский орнамент внесли в предварительный список ЮНЕСКО

Автор: 

Крым (26389) россия (95546) ЮНЕСКО (213) Фоменко Светлана (8)


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Топ комментарии
+2
Расположение объектов будет РФ, Крым, а юрисдикция на этими объектами будет прописана Расейская!
Вы действительно не понимаете и у вас все в стиле "Хуже не будет" и "какая разница лишь бы..."
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14.09.2020 13:06
+1
Россия пытается внести в список ЮНЕСКО объекты в оккупированном Крыму, - замминистра культуры Фоменко - Цензор.НЕТ 519Эти 4 Негодяя правят бандой Убийц....20 лет начиная с подлодки Курск и домов в Макцве...
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14.09.2020 12:55
+1
Никакой юрисдикции РАБссии нет в природе..потому и Санкции за оккупацию...потому РАБссия в Крыму НИКТО...
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14.09.2020 13:10
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А в чем проблема? Пусть вносит. Ведь вносят объекты, а не страну. Тгда оккупант будет иметь стимул сохранять тот же ханский дворец в Бахчисарае.
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14.09.2020 12:54 Ответить
Расположение объектов будет РФ, Крым, а юрисдикция на этими объектами будет прописана Расейская!
Вы действительно не понимаете и у вас все в стиле "Хуже не будет" и "какая разница лишь бы..."
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14.09.2020 13:06 Ответить
Никакой юрисдикции РАБссии нет в природе..потому и Санкции за оккупацию...потому РАБссия в Крыму НИКТО...
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14.09.2020 13:10 Ответить
Я никогда не говорил и не скажу "какая разница". Но думаю о том, что включение в список Юнеско накладывает на страну обязательства по сохранению объекта.
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14.09.2020 13:22 Ответить
Не совсем. Зато будет юридическая закреплення связка объект-Крым-Расея.
Вас история ничему не учит. Расея так всегда действует, они так всю и историю фальсифицировали (мелкими шажочками): то при переводе рукописей Украину с маленькой буквы напишут, то где то слово пропустят, а где то и вставят, то вместо королевство Руси напишут "Галицко волынское княжество", то вместо Руси напишут "Киевская Русь", то картографов подкупят чтобы писали вместо Московии "Russia" ("Русь" греческ.) ......Вот так границы и размываются...и смотришь вроде "Русь" уже не там и ее "переезд" выглядит не таким уж и бредом, а Украина не страна, а какая то территория с дикими племенами, которые после "ухода" "русичей" не смогли построить собственной государственности, пока "русичи" (в виде русских) не "вернулись" не восстановили свой суверенитет над этой территорией.
А все благодаря таким как вы, которые считают такие деяния несущественными! Вот так по чуть чуть и Клоун нас сдаст
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14.09.2020 13:41 Ответить
Что за манера - переходить на личности! Я ведь никого не оскорблял и ярлыки не вешал. Вы же меня не знаете, и понятия не имеете о моих политических взглядах и пр., но запускаете фразы типа "благодаря таким как вы". А ведь по сути не сказано ничего. Ну и ладно.
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14.09.2020 13:45 Ответить
А я и не оскорблял! Фраза "благодаря таким как вы" более чем основательна - вы сами дали понять, что считаете регистрацию объектов БНЕСКО за Расеей пустяком ("А в чем проблема? Пусть вносит. Ведь вносят объекты, а не страну...."). Я же расписал, что пустяков в таких делах не бывает!!!
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14.09.2020 14:19 Ответить
Я ничего не называл пустяком, а лишь спросил, в чем может быть проблема, так как не специалист в этом. Причины меня оскорблять не было.
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14.09.2020 16:08 Ответить
Россия пытается внести в список ЮНЕСКО объекты в оккупированном Крыму, - замминистра культуры Фоменко - Цензор.НЕТ 519Эти 4 Негодяя правят бандой Убийц....20 лет начиная с подлодки Курск и домов в Макцве...
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14.09.2020 12:55 Ответить
В Крым заехало 500 000 крыс Путлера после оккупации ,выехало 100 000 крымских татар...,Вопрос...Зачем быдлу КГБшной Хунты Крым? ответ....насрать Украине...и сделать из Крыма военный полигон...
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14.09.2020 13:04 Ответить
Я нигде не читал чтобы немецкие оккупанты что то вносили в список на оккупированной территории.
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14.09.2020 13:07 Ответить
Тогда было Юнеско?
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14.09.2020 13:23 Ответить
Был ТРЕТИЙ РЕЙХ,ОН И ФСЕ МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ....НАГЛО СЕБЕ ПРИСВАИВАЛ, МОСКОВИЯ ТАКЖЕ ВСЁ ДЕЛАЕТ ,ТАК КАК ЗА ЗОЛОТО ПАРТИИ ВСЁ ПОДКУПИЛО В ЕВРОПЕ И В ДР.
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14.09.2020 14:49 Ответить
РАБссия подает в Гаагский трибунал Иск...типа Украина не дайет воду для РАБссии в Крыму... Маразматики типа Поклонская...сделайте водопровод Байкал-Крым,а не стройте водогон Байкал-Шанхай. китайцам водичку...бараны блин...
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14.09.2020 13:15 Ответить
Байкал-Крым - это круто. Следующий шаг - сквозной канал через центр Земли куда-то в южную часть Тихого океана.
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14.09.2020 13:27 Ответить
За русских всё понятно. А Украина неспромоглась внести ни Бахчисарай, ни Судак? Яйца мешали?
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14.09.2020 13:23 Ответить
ЮНЕСКО эгого делать нельзя, потому что это будет шагом к признанию легитивности окупации Крыма.
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14.09.2020 14:39 Ответить
 
 