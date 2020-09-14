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Богдан на допросе сообщил, что не имеет подтверждений возможных контактов украинских чиновников с органами власти РФ, - ГБР

Богдан на допросе сообщил, что не имеет подтверждений возможных контактов украинских чиновников с органами власти РФ, - ГБР

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР отметили, что целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГБР сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан: Дело, по которому меня вызывают, было открыто до интервью у Гордона

Автор: 

ГБР (2990) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+7
Во как возбудились мартышки зеленые. То что Богдан сказал что доказательств договоренностей у него нет еще не означает что доказательств не существует.
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14.09.2020 13:01
+4
Богдан на допросе сообщил, что не имеет подтверждений возможных контактов украинских чиновников с органами власти РФ, - ГБР - Цензор.НЕТ 1776
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14.09.2020 12:55
+3
Один мальчик 42-х годиков тоже кричал - "я ваш приговор" а как пришло время показать доказательства....
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14.09.2020 13:03
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Богдан на допросе сообщил, что не имеет подтверждений возможных контактов украинских чиновников с органами власти РФ, - ГБР - Цензор.НЕТ 1776
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14.09.2020 12:55 Ответить
зеленые дэбилы,богдан не такой дурак,что бы выкладывать вам документы,ПРИ СМЕТЕНИИ ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ВСПЛЫВЕТ ВСЕ,потому что зеленая плесень ,ради своего спасения ,будет ВАЛИТЬ и оманского ОСЛА,и предателя Ермака,и всю администраторскую шалупень !!!!
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14.09.2020 13:23 Ответить
Он именно такой дурак. В зелёные сопли умных не принимают.
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14.09.2020 13:27 Ответить
Дівчатка, не сваріться!))))
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14.09.2020 13:39 Ответить
Как-то так...

Богдан на допросе сообщил, что не имеет подтверждений возможных контактов украинских чиновников с органами власти РФ, - ГБР - Цензор.НЕТ 9350
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14.09.2020 12:56 Ответить
БОГДАН юрист и даже если у него есть носители документально подтвержденной информации о таких контактах он ЕСТЕСТВЕННО БУДЕТ ГОВОРИТЬ ЧТО НЕМА ТАКОГО.. он же не идиот после допроса и признания получить пулю в лоб или чай с Новачком??? он работал Главой Администрации офиса Президента и прекрасно знает по каким только им известным знакам событиям последовательности можно сделать тот или иной вывод... более того думаю такие данные есть у США и думаю они пишут и писали весь Офис Зеленского и звонок вполне мог быть отслежен номер кто и куда и дату и время и даже записан.. более того в Москве также есть агенты глубоко закопанные- которые достают стратегическую информацию тем более и в Белоруссии также так что инфа шла и идет всегда через разные источники но на одну тему и даже если есть записи записки и так далее то они не хранятся в Украине и даже не в Европе..
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14.09.2020 13:04 Ответить
Он идиот хотя бы потому, что связался с зелёными идиотами, чем и поставил себе на лбу несмываемую печать
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14.09.2020 13:06 Ответить
Ти переплутав, зараз ти на українському сайті!)))
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14.09.2020 13:07 Ответить
Тайна слідства?- нє! Нє знаєм!
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14.09.2020 12:57 Ответить
Как только надо писать на бумаге ,так всё оказывается балабольством.
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14.09.2020 12:59 Ответить
Один мальчик 42-х годиков тоже кричал - "я ваш приговор" а как пришло время показать доказательства....
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14.09.2020 13:03 Ответить
Я тобі більше скажу- один добродій 50 рочків обіцяв скінчити війну за 2 тижні й курс повернути до 10!
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14.09.2020 13:05 Ответить
И поэтому надо выбирать полное ничтожество которое теперь устраивает капитуляцию и обещает курс по 30?
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14.09.2020 13:09 Ответить
Ви вже вибрали "вадінтур"! Вистачило!
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14.09.2020 13:39 Ответить
А ты в 2014 голосовал за добкина или за царева? Или за дерьмака уже тогда был?
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14.09.2020 13:50 Ответить
Рюзьгє, тут горілки нема, йди додому!
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14.09.2020 14:51 Ответить
Что, угадал я? Угадал, это очевидно.
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14.09.2020 16:10 Ответить
Що тут горілки нема? Звісно вгадав!
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14.09.2020 16:41 Ответить
Про водку это у тебя мысли.
Угадал я что ты за царёва голосовал или за добкина.
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14.09.2020 16:52 Ответить
Навіщо ти прилюднюєш свої вподобання? Це може цікавити, хіба що, казкові 8 відсотків.
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14.09.2020 17:01 Ответить
Во как возбудились мартышки зеленые. То что Богдан сказал что доказательств договоренностей у него нет еще не означает что доказательств не существует.
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14.09.2020 13:01 Ответить
То чого ж ти збудився, пустунчику?
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14.09.2020 13:06 Ответить
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14.09.2020 13:08 Ответить
ну таки правильно . факты сообщит когда придут другие прокуроры вместо зелёной плесени .
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14.09.2020 13:03 Ответить
Авжеж, треба тільки трохи почекати!)))
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14.09.2020 13:08 Ответить
Так ви людоньки не зрозуміли..Що і навіщо..... Поміркуйту счамі..Всі роуміють що просто так балакать такі люди не можуть..Правильно? Тому міркуйте ...кого пугає Богдан і що він хоче за те щоб не викидувати компромат...Вітальке Ху..керу треба підзадуматись.
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14.09.2020 13:05 Ответить
Богдан_поросячі глазки, адвокат і хороший , він не грає так як більшість політиків які міркують або задницею або передницею...-клоуни. Здється він когось все таки схватив за бунці...подивимось.. 90 відсотків що це не жарти від Богдана..може від чогось відволікає але...не просто так все.
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14.09.2020 13:15 Ответить
Ну що, Богдан, не зробиш добра - не отримаєш зла. Тільки ти зможеш зрозуміти цю мудрість
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14.09.2020 13:20 Ответить
Тримаю за тебе кулаки. І повір, поки ти за Україну, тобі буде щастити. Не віриш?
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14.09.2020 13:22 Ответить
богдан, как нет фактов ? а встречи медведчука рабиновича бойко и других сволочей с путлером в мацкве.... а ермак с козаком как часто общается.... а что зельц в омане делал? что то ты богдан резко начал, а как до дела так в кусты?
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14.09.2020 13:45 Ответить
Та які документи на 44-и тис.кв/км?Подумаєш-це якісь 33-и такі маленькі держави світу,як:Мальдіви,Сейшели ,Ліхтенштейн,Монако,Ватикан,Науру,Сан-Маріно,Тувалу,Мальта,Домінікана,Сінгапур,Гренада,Аруба,Самоа,Кіпр разом узяті,якесь ***** собі забрало.А може це Порошенка з Медведчуком спитати-може вони собі скілька тисяч задокументували ?
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14.09.2020 14:04 Ответить
 
 