Богдан на допросе сообщил, что не имеет подтверждений возможных контактов украинских чиновников с органами власти РФ, - ГБР

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР отметили, что целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГБР сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

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