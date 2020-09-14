Утром наемники РФ осуществили один обстрел из гранатометов возле Яковлевки, боевых потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток по состоянию на 12:00 зафиксирован 1 обстрел на донецком направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Так, около 8 часов утра вооруженные формирования РФ осуществили 2 выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка.
"Учитывая провокационный характер обстрела, украинские военнослужщие огонь не открывали. Боевых потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции, пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-службе Минобороны.
Топ комментарии
+7 Александр Бычик
показать весь комментарий14.09.2020 13:12
+5 5 копійок
показать весь комментарий14.09.2020 12:59
+5 faust7808
показать весь комментарий14.09.2020 13:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он вовсе не сторонник Трампа, но считает, что Трамп имеет хорошие шансы на переизбрание. Вот есть и такая информация.
А я лично против Трампа, т.к. считаю его агентом Кремля. Так что все туманно.