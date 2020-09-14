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Новости Агрессия России против Украины
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Утром наемники РФ осуществили один обстрел из гранатометов возле Яковлевки, боевых потерь нет, - Минобороны

Утром наемники РФ осуществили один обстрел из гранатометов возле Яковлевки, боевых потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 зафиксирован 1 обстрел на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Так, около 8 часов утра вооруженные формирования РФ осуществили 2 выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка.

"Учитывая провокационный характер обстрела, украинские военнослужщие огонь не открывали. Боевых потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции, пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи н.п. Авдеевка и Пески, боевых потерь нет, - штаб ОС

Минобороны (9333) обстрел (27165) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Вранці найманці РФ здійснили один обстріл із гранатометів поблизу Яковлівки, бойових втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4527
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14.09.2020 13:12
+5
Та сторона нагадує що янелох таки лох.
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14.09.2020 12:59
+5
У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают
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14.09.2020 13:42
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Та сторона нагадує що янелох таки лох.
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14.09.2020 12:59 Ответить
А наши как ответили?
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14.09.2020 12:59 Ответить
"Да щоб тобі галушків не їлося!" - інакше язЕлох образиться...
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14.09.2020 13:57 Ответить
как оно там гундосит? "Полное и всеобъемлющее перемирие".
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14.09.2020 13:00 Ответить
Вранці найманці РФ здійснили один обстріл із гранатометів поблизу Яковлівки, бойових втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4527
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14.09.2020 13:12 Ответить
"бойових втрат немає".... а які є? - знову травмування на невідомому вибуховому пристрої? Зеленим ніякої віри. Брехуни, як і сама цвіль.
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14.09.2020 13:28 Ответить
У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают
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14.09.2020 13:42 Ответить
Ну не знаю. Общался со своим одноклассником из США, так там вроде демократы сильно облажались в чем то, если вкратце.
Он вовсе не сторонник Трампа, но считает, что Трамп имеет хорошие шансы на переизбрание. Вот есть и такая информация.
А я лично против Трампа, т.к. считаю его агентом Кремля. Так что все туманно.
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14.09.2020 19:55 Ответить
В мире черезчур много клоунов стало. Он этого не вынесет.
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14.09.2020 19:57 Ответить
Где же хваленная тишина, свою часть договора с путлером блазень выполняпт, фсбэшрик ермак продолжает "работать", а тишины так и нету, значит блазень еще должен взять в штат своих.
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14.09.2020 14:28 Ответить
 
 