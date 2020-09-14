Утром наемники РФ осуществили один обстрел из гранатометов возле Яковлевки, боевых потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 зафиксирован 1 обстрел на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Так, около 8 часов утра вооруженные формирования РФ осуществили 2 выстрела из ручных противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Яковлевка.

"Учитывая провокационный характер обстрела, украинские военнослужщие огонь не открывали. Боевых потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции, пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-службе Минобороны.

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