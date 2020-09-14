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Рекомендовал ГБР допросить участников "известного совещания", состоявшегося в ОП 22 или 23 июля, - Богдан

Рекомендовал ГБР допросить участников

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что рекомендовал следствию Государственного бюро расследований допросить участников "известного совещания", которое состоялось в Офисе президента Украины 22 или 23 июля этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Богдан заявил после завершения допроса в ГБР.

"Рекомендовал следствию обратиться, вызвать на допрос также участников известного совещания, которое состоялось в Офисе президента 22 или 23 июля. Больше пользы следствию будет, если все-таки допросят участников этого совещания", - сказал экс-глава ОП.

Богдан отметил, что его допрашивали в рамках уголовного дела, зарегистрированного 19 августа, которое касается "вагнеровцев".

Напомним, ранее ГБР сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

На допросе в ГБР Богдан сообщил, что не имеет подтверждений возможных контактов украинских чиновников с органами власти РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан: Уверен в "других договоренностях" Ермака с РФ, но документального подтверждения этого не имею

Автор: 

ГБР (2990) Богдан Андрей (384) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+12
Враг моего врага, мой друг !
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14.09.2020 14:20
+11
Правильно, Андрюха, рекомендовал. А то, если бы по-честному, т.е. "детектор лжи" или "сыворотка правды", то и сам бы под такую же раздачу мог попасть. А там столько всего "интересного" вскрылось бы ... Вагнергейт детским садом показался бы.
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14.09.2020 13:33
+7
Для пользы дела ! Всковырнуть зельцмана- иуду , все методы хороши !
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14.09.2020 14:23
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Бурба тоже рекомендовал....
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14.09.2020 13:00 Ответить
Враг моего врага, мой друг !
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14.09.2020 14:20 Ответить
Бодя Шепелявий продовжує мочити зелень.
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14.09.2020 13:01 Ответить
а что вас Удивляет всегда так было есть и будет мы тебя возвели и мы тебя поделим на ноль Французская революция пожиравшая ее основателей...и революция в России когда младые чекисты расстреливали участников революции... а потом младых расстреливали пионеры и так по принципу преемственности... должности палачей...
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14.09.2020 13:08 Ответить
Янелох оманський вигнав його під сраку коліном і спалив йому машину, ось він і мститься.
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14.09.2020 13:15 Ответить
Так а по суті - довгу і неймовірно важку операцію зірвано.
Винних, зрадників, потрібно знайти.
А очищатись нам від агентів Кремля ще довго, особливо з таким цирком при владі!
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14.09.2020 18:56 Ответить
Яке відношення має Зеленський до трьох українських революцій? Висміювання перед кацапами не є участь в революції.
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14.09.2020 20:27 Ответить
крысы
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14.09.2020 13:06 Ответить
гордона пора допросить, он знает агентов россии, в окружении президента
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15.09.2020 00:37 Ответить
ага. пирамидку ему в жопу
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15.09.2020 07:34 Ответить
а таки без него скучно )))) от козлина! стебается как скаженый ))))
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14.09.2020 13:08 Ответить
Рекомендовал ГБР допросить участников "известного совещания", состоявшегося в ОП 22 или 23 июля, - Богдан - Цензор.НЕТ 8213

Дєнєх нєт, но ви дєржітєсь.
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14.09.2020 13:19 Ответить
скотиняка та ещё !!!
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14.09.2020 13:21 Ответить
Для пользы дела ! Всковырнуть зельцмана- иуду , все методы хороши !
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14.09.2020 14:23 Ответить
тем более, что знает он не мало (а подозревает еще больше)
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14.09.2020 14:34 Ответить
"всковырнуть"
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14.09.2020 15:31 Ответить
Правильно, Андрюха, рекомендовал. А то, если бы по-честному, т.е. "детектор лжи" или "сыворотка правды", то и сам бы под такую же раздачу мог попасть. А там столько всего "интересного" вскрылось бы ... Вагнергейт детским садом показался бы.
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14.09.2020 13:33 Ответить
Кому як, кому дитсадок, а зєльоному підору сотоваріщі - ВИШАК.
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14.09.2020 15:01 Ответить
А он так и говорил: это мои предположения... Он говорил гордону "это ты сказал - я такого не говорил" ... Богдан "Был звонок".." Гордон "В москву?" Богдан: "я этого не говорил" Гордон "А кто звонил?" Богдан " Это тебе прокурор расскажет в ходе суда" ... То есть , если это опять было спецзадание гордону от СБУ - то он его провалил. (Отдельная тема: идти к гордону на вью , зная, что он - спецагент СБУ Надо помнить, что Богдан адвокат... Потому что сам Богдан на интервью гордону это всё время помнил... там нет на него зашкваров...он проходил все эпизоды чисто ! Предполагаю... слышал в кулуарах... я так не говорил... это ты сказал - не я... Профи ! К примеру , гордон на шустере говорил, что у него предположения по поводу Колесниковой..так что - ему на допрос ?
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14.09.2020 13:51 Ответить
После того, как были опубликованы документы из СВР на раша тв? На допрос? Кто будет допрашивать? Те кто слил эти документы?
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14.09.2020 17:53 Ответить
походу кто-то скоро будет отравлен новичком, но спишут на короновирус
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14.09.2020 14:18 Ответить
Ох и жалко будет Янелоха
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14.09.2020 15:15 Ответить
так 22 чи 23?
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14.09.2020 15:46 Ответить
Что это за всратый гопник и какое право он имеет че-то кому-то публично "рекомендовать"?
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14.09.2020 17:06 Ответить
Как вЭликий правник Богдан знает , что скрывать такие "вещи" - это преступление ....
Агов ГБР- СБУ !!!!!
Прямая речь Богдана 9 у гОрдона) :
- Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. Я знаю, кто звонил, и знаю, куда звонил и кому... [Человек из] самого ближайшего [окружения президента].
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14.09.2020 19:26 Ответить
ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕСТАТЬ РАБОТАТЬ ИЛИ ПЕРЕСТАТЬ ДАВАТЬ СЕБЯ ГРАБИТЬ !)
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15.09.2020 02:09 Ответить
 
 