Рекомендовал ГБР допросить участников "известного совещания", состоявшегося в ОП 22 или 23 июля, - Богдан
Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что рекомендовал следствию Государственного бюро расследований допросить участников "известного совещания", которое состоялось в Офисе президента Украины 22 или 23 июля этого года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Богдан заявил после завершения допроса в ГБР.
"Рекомендовал следствию обратиться, вызвать на допрос также участников известного совещания, которое состоялось в Офисе президента 22 или 23 июля. Больше пользы следствию будет, если все-таки допросят участников этого совещания", - сказал экс-глава ОП.
Богдан отметил, что его допрашивали в рамках уголовного дела, зарегистрированного 19 августа, которое касается "вагнеровцев".
Напомним, ранее ГБР сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
На допросе в ГБР Богдан сообщил, что не имеет подтверждений возможных контактов украинских чиновников с органами власти РФ.
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Винних, зрадників, потрібно знайти.
А очищатись нам від агентів Кремля ще довго, особливо з таким цирком при владі!
Дєнєх нєт, но ви дєржітєсь.
Агов ГБР- СБУ !!!!!
Прямая речь Богдана 9 у гОрдона) :
- Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. Я знаю, кто звонил, и знаю, куда звонил и кому... [Человек из] самого ближайшего [окружения президента].