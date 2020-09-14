Рекомендовал ГБР допросить участников "известного совещания", состоявшегося в ОП 22 или 23 июля, - Богдан

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что рекомендовал следствию Государственного бюро расследований допросить участников "известного совещания", которое состоялось в Офисе президента Украины 22 или 23 июля этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Богдан заявил после завершения допроса в ГБР.

"Рекомендовал следствию обратиться, вызвать на допрос также участников известного совещания, которое состоялось в Офисе президента 22 или 23 июля. Больше пользы следствию будет, если все-таки допросят участников этого совещания", - сказал экс-глава ОП.

Богдан отметил, что его допрашивали в рамках уголовного дела, зарегистрированного 19 августа, которое касается "вагнеровцев".

Напомним, ранее ГБР сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

На допросе в ГБР Богдан сообщил, что не имеет подтверждений возможных контактов украинских чиновников с органами власти РФ.

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