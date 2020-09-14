РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14875 посетителей онлайн
Новости
7 526 21

"Укрзализныця" при Кравцове купила без тендера два лимузина Audi А8 Long по 4,5 млн. Материалы переданы в НАБУ, - Лещенко. ФОТО

"Укрзализныця" при руководителе Евгении Кравцове вместо ремонта дизель-поезда приобрела два лимузина Audi А8 Long стоимостью в 4,5 млн грн каждый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога". После этого машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за начавшегося резонанса. В итоге, машины стояли в гараже, припадали пылью, на одной из них испортился аккумулятор. Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти", - написал Лещенко.

Укрзализныця при Кравцове купила без тендера два лимузина Audi А8 Long по 4,5 млн. Материалы переданы в НАБУ, - Лещенко 01

Читайте также: "Укрзалізниця" купила дизтопливо с наценкой $27/т к цене в Роттердаме

Он сообщил, что аудиторскую проверку этой аферы наблюдательный совет назначил по его требованию. Были выявлены многочисленные нарушения, но результаты проверки полгода не передавали в правоохранительные органы.

"В начале июля набсовет потребовал это сделать, но спустя месяц оказалось, что ничего не случилось. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ", - добавил Лещенко.

Укрзализныця при Кравцове купила без тендера два лимузина Audi А8 Long по 4,5 млн. Материалы переданы в НАБУ, - Лещенко 02

НАБУ (4221) Лещенко Сергей (697) Укрзализныця (2749) Кравцов Евгений (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Это Лещара от себя отводит. На этого подлеца государство в год тратит ровно такой же лимузин. Годовая ставка, без премий у подонка 3.2 млн.грн. Это шоб оно в фисьбуке пописывло.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:23
+6
Ну надо же! Предыдущая святая власть и такое!)))
показать весь комментарий
14.09.2020 13:02
+4
"Лови злодія" - крикнув Лещенко і миттю скинув з голови палаючу шапку.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну надо же! Предыдущая святая власть и такое!)))
показать весь комментарий
14.09.2020 13:02 Ответить
неужто сам Порошенко!?
показать весь комментарий
14.09.2020 14:09 Ответить
Ага! Це Порошенко захотів машинку поміняти, бо витратився на ПВО біля Києва! 😊 Ти все ще думаєш, що попередня влада такі самі крохобори, як ткюеперішня, яка батькам пожиттєву оплату за державні кошти робить. 😁
показать весь комментарий
14.09.2020 14:20 Ответить
в огороді бузина, а в Києві дядько
показать весь комментарий
14.09.2020 18:17 Ответить
Вітаю! 😊
показать весь комментарий
14.09.2020 21:07 Ответить
А на Ланосі їздити їм западло?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:03 Ответить
Тю! І Де ти бачив чиновника рангом вище, чим провінційний райцентр, на Лайносі?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:05 Ответить
От жиж прокляті зебіли!"Укрзализныця" при Кравцове купила без тендера два лимузина Audi А8 Long по 4,5 млн. Материалы переданы в НАБУ, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7034
показать весь комментарий
14.09.2020 13:03 Ответить
"...для обслуговування однієї із перших осіб часів минулої влади".
І номери серії до 2019 року.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:07 Ответить
одесская железная дорога и киевская регистрация?
показать весь комментарий
14.09.2020 13:08 Ответить
Это Лещара от себя отводит. На этого подлеца государство в год тратит ровно такой же лимузин. Годовая ставка, без премий у подонка 3.2 млн.грн. Это шоб оно в фисьбуке пописывло.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:23 Ответить
В честном тендере конечно-же победил бы ЗАЗ. Он бы предложил лимузины по дешевле.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:27 Ответить
"Лови злодія" - крикнув Лещенко і миттю скинув з голови палаючу шапку.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:32 Ответить
А вот в такой гараж я бы даже "Таврии" не поставил.
показать весь комментарий
14.09.2020 13:40 Ответить
такие классные тачки - в таком навозе...
показать весь комментарий
14.09.2020 14:13 Ответить
И возят таких гамнюков.
показать весь комментарий
14.09.2020 14:17 Ответить
Зебіли, не збуджуйтесь завчасно, бо лєщєнко то лайномет за гроші. От коли справа опиниться в НАБУ і там підтвердять його історію, можна буде говорити про корупцію
показать весь комментарий
14.09.2020 15:00 Ответить
За это Порошенко и выкинули их кресла Президента. Мразина про реформы до сих пор рассказывает
показать весь комментарий
14.09.2020 15:04 Ответить
За єто, распространение слухов о попепедниках, лещенко и получил должность в Укрзализньіце с зарплатой в 3 млн. грн.
показать весь комментарий
14.09.2020 15:22 Ответить
На службовій Audi A8L їздить німецький канцлер Ангела Меркель. Я приємно вражений, що кервництво Укрзалізниці вважає себе рівними фрау Меркель.
показать весь комментарий
14.09.2020 18:12 Ответить
 
 