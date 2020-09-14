"Укрзализныця" при Кравцове купила без тендера два лимузина Audi А8 Long по 4,5 млн. Материалы переданы в НАБУ, - Лещенко. ФОТО

"Укрзализныця" при руководителе Евгении Кравцове вместо ремонта дизель-поезда приобрела два лимузина Audi А8 Long стоимостью в 4,5 млн грн каждый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога". После этого машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за начавшегося резонанса. В итоге, машины стояли в гараже, припадали пылью, на одной из них испортился аккумулятор. Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти", - написал Лещенко.

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Он сообщил, что аудиторскую проверку этой аферы наблюдательный совет назначил по его требованию. Были выявлены многочисленные нарушения, но результаты проверки полгода не передавали в правоохранительные органы.

"В начале июля набсовет потребовал это сделать, но спустя месяц оказалось, что ничего не случилось. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ", - добавил Лещенко.