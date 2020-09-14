"Рада не будет рассматривать на этой неделе никаких изменений в постановление о местных выборах, - Разумков"

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что на этой пленарной неделе никаких изменений в постановление о местных выборах Верховная Рада рассматривать не будет.

Об этом сказал Разумков на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня, на этой пленарной неделе никаких постановлений об изменениях того постановления об объявлении выборов, которое было одобрено Верховной Радой нет", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обратился в парламент о соответствии постановления о местных выборах Минским соглашениям. Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов.

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