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Решение Кабмина о легализации монополии "Тэдис-Украина" на табачном рынке является незаконным и будет оспорено в суде, - нардеп СН Васильев

Решение Кабмина о легализации монополии

Решение Кабинета Министров Украины от 9 сентября о легализации монополии компании "Тэдис-Украина" на табачном рынке является коррупционным и принято с нарушением Регламента КМУ, оно будет отменено судом.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат "партии" Слуга народа Игорь Васильев.

"Кабмин не просто принял незаконное и коррупционное решение о легализации монополии на табачном рынке. Кабмин сделал это еще и с нарушением процедуры – пункта 3 параграфа 19 собственного Регламента. Уважаемые табачные корпорации! Вы зря старались последний год. Теперь коррупционное решение Кабмина будет отменено судом как принятое в нарушение регламента и ряда других актов законодательства. Можете смело забирать назад деньги, заплаченные так называемому министру и всем его прилипалам", - написал Васильев.

Напомним, 9 сентября Кабмин принял решение о создании "единого национального оператора" та на табачном рынке Украины. Документ был подготовлен министром экономики Игорем Петрашко. Проект решения не был включен в повестку дня заседания КМУ и был принят "с голоса". Презентовала проект заместитель министра Светлана Панаиотиди. Полный текст документа до сих пор не опубликован.

Согласно проекту решения Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу. Фактически такой "национальный оператор" становится частным монополистом-оптовиком с официальным статусом. Производители сигарет должны будут продавать ему всю свою продукцию для оптовой дистрибуции.

Отбирать "оператора" будут по прописанным в постановлении критериям. Сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания - "Тэдис-Украина".

Ранее народный депутат Александр Качура  (партия СН) заявлял о том, что министр экономики Петрашко лоббировал интересы "Тэдис-Украина" и должен быть уволен.

"Кстати, Министр финансов соврал народным депутатам на заседании профильного комитета, сказал, что не голосовал за это решение. Предсмертные коррупционные заработки - токсичные!", - написал в ФБ депутат СН Игорь Васильев.

9 сентября ФОПы, владельцы небольших торговых бизнесов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться и помешать Кабинету министров Украины принимать решение от "едином национальном операторе".

ФОПы считают, что возобновление монополии лишит десятки тысяч обычных украинских предпринимателей права свободно выбирать себе поставщика табачных изделий, конкурировать качеством услуг и сервиса, и приведет к упадку табачной отрасли.

Компания "Тэдис – Украина" является фигурантом расследования Антимонопольного комитета как участник картельного сговора на украинском табачном рынке. АМКУ в октябре 2019 года заявил о том, что "Тэдис – Украина", а также 4 крупнейших производителя сигарет – украинские филиалы транснациональных табачных корпораций Филип Моррис, JTI, Империал Тобакко и Бритиш Американ Тобакко вступили в картельный сговор о продавали до 100% произведенной продукции исключительно "Тэдис-Украина".

Антимонопольный комитет оштрафовал участников картельного сговора на 6,5 миллиарда гривен. Три из пяти участников уже заплатили штраф в госбюджет. В 2016 АМКУ также штрафовал "Тэдис – Украина" за аналогичные нарушения на сумму 431 млн грн. После принятия решения о легализации монополиста "Тэдис – Украина" оплатил штраф 4-летней давности.

На украинском рынке компания "Тэдис-Украина" появилась в 2010 году под брендом "Мегаполис-Украина" как аффилированная с российской бизнес-группой "Мегаполис". В РФ "Мегаполис" принадлежит связанному с ФСБ оружейному олигарху Игорю Кесаеву и табачным корпорациям Филип Моррис и JTI.

Формальным владельцем компании "Тэдис-Украина" являются бизнес-партнеры Александра Януковича Борис Кауфман и Александр Грановский. Грановский находится в розыске Интерпола по подозрению в мошенничестве в Израиле. Грановский был владельцем "Платинум-банка", который признан неплатежеспособным и ликвидирован.

Автор: 

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Решение Кабмина о легализации монополии "Тэдис-Украина" на табачном рынке является незаконным и будет оспорено в суде, - нардеп СН Васильев - Цензор.НЕТ 1001
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14.09.2020 13:10 Ответить
Рішення Кабміну про легалізацію монополії "Тедіс-Україна" на тютюновому ринку є незаконним і буде оскаржене в суді, - нардеп СН Васильєв - Цензор.НЕТ 819
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14.09.2020 14:01 Ответить
Зелебилы-Ау! Вы хотели " кінець епохи брехні"? Так,вот он этот "кінець"! Держитесь за него, не поперхнитесь! Мало мало росы вам в очи, ну, ничего, это кодло скоро развернется по серьезному.
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14.09.2020 13:19 Ответить
А всё этот коррупционер Порошенко!
Только новые зелёные лица спасут Украину!
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14.09.2020 13:24 Ответить
Потому что за ними стоят международные табачные корпорации типа Philip Morris, British American Tobacco. Местные чиновники-аборигены для них не более чем воши.
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14.09.2020 13:26 Ответить
Тут держава має монополію на тютюнові вироби. Їх продають в спеціалізованих магазинчиках, в яких також продають газети і журнали, а також сувеніри, марки, жвачку і тому подібні дрібнички. Також там продають фіскальні марки. Якщо треба за якусь державну послугу заплатити, штраф напр. за неоплачену стоянку, чи паспорт, то купляєш марку на відповідну суму, приклеюєш до повідомлення про штраф і висилаєш поштою. Також звітам можна гроші переслати по Вестерн Юніон, ксерокопію зробити і т.д. Там також різні ігри на гроші - лотереї, лото, кінні скачки і всякі інші надуваловки подібного типу продають.
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14.09.2020 13:42 Ответить
ааа, а так вот у нас оказывается на кого работает кабмин, так пусть этот теддис и платит им з/п, а заодно некоторым членам рады...
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14.09.2020 14:16 Ответить
Хорошо что я не курю и мои деньги не идут в карман этим озвездолам.
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14.09.2020 15:16 Ответить
 
 