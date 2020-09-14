Председатель Полтавской ОГА Синегубов подает в суд на каналы Медведчука за клевету

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов обвинил телеканалы, которые связывают с народным депутатом от ОПЗЖ и кумом Путина Виктором Медведчуком, в "атаке заказными материалами" и подает иск в суд

Об этом Синегубов на писал на своем официальном канале в "Телеграм".

"Уже несколько недель на меня идет настоящая атака заказными материалами. Манипулятивная, циничная, лживая, с единственной целью - очернить. Эта атака осуществляется из известных медиаресурсов, принадлежащих одному владельцу, который имеет связь с Российской Федерацией и бизнес в этом государстве", - говорится в сообщении.

По мнению Синегубова, "абсурдность "освещаемых" тем, их периодичность и вообще такое внимание ко мне говорит только об одном - о заказном характере этих материалов".

"Я привык не обращать внимания на эти глупости. Но многих людей таким образом вводят в заблуждение. Дезинформируют о реальной ситуации в области, о том, что делает власть. И это касается не только меня, но и всей команды, которая здесь работает, всех полтавчан. Поэтому я вынужден отстаивать и защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию в суде. Сейчас готовятся соответствующие иски", - отмечает председатель Полтавской ОГА.

Он также напоминает, что очень открыт для СМИ: "В свое время мы убрали бронированные двери перед кабинетом председателя ОГА во всех смыслах. Местные журналисты и не только знают, что с моей стороны не было ни одного отказа в интервью или комментарии, мы регулярно проводим брифинги и пресс-конференции, стараемся делать все возможное, чтобы информировать людей о состоянии дел в области. Безусловно, бывает, что нас критикуют. Бывает так, что заслуженно и конструктивно. Мы исправляем, улучшаем ситуацию. И это нормально".

"Но в заказных материалах, публикуемых в СМИ, против которых мой иск - нет журналистики. Это не о ней, не о СМИ в целом и не о новостных форматах в целом. Это об инструменте пропаганды и политической дискредитации, манипуляции. Скорее всего, это связано и с выборами. Ведь, несмотря на то, что губернаторов на должность не выбирают, а назначают, и мы не имеем никакого отношения к политическим партиям, в области я ассоциируюсь именно с командой Президента и политической силой "Слуга народа", и подобные заказы - попытки понизить рейтинг доверия людей к ним. Мы в команде президента работаем для людей, для всех полтавчан. Пытаться приводить аргументы данным редакциям я не буду, потому что с их стороны не было ни одной попытки уточнить информацию, я уже не говорю о том, чтобы получить ее от первоисточника. Это прямой заказ, который получит прямой ответ в зале суда", - заключает Олег Синегубов.

Напомним, с начала августа этого года на телеканалах "112", NewsONE и ZIK регулярно появляются критические материалы в отношении председателя Полтавской Олега Синегубова. Так, за последние две недели на сайте телеканала "112" материалы с обвинением главы Полтавщины появляются почти каждый день.