Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков
Вопрос о создании временной следственной комиссии парламента по расследованию возможной государственной измены можно будет рассматривать после того, как все фракции подадут в нее своих кандидатов, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Свои кандидатуры в ВСК подали три фракции – "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность", другие пока не дали свои предложения, поэтому этот вопрос не регистрировался и не выносился на согласительный совет, и не будет в ближайшее время рассмотрен в зале. Но будем смотреть, если коллеги все сделают в соответствии с законодательством, если подадут кандидатов, будем принимать решение", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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По закону, нет упоминания, что вопрос о создании ВСК выносится только после подачи кандидатур всеми фракциями! В законе сказано, что ВСК тупо создается большинством голосов (но не менее 1/3 от конституционного состава). А так же сказано, что кандидатуры фракции подают в течении 5 дней со дня отправки запроса фракциям (запрос напрявляет инициатор создания ВСК). Если фракция не подала кандидата, то ВСК создается без их участия. п.7.гл.17 "Регламента ВР"
Т.е. сначала принимают постановление о создании ВСК, а потом инициатор направляет запрос всем фрациям, чтобы они выставили кандидатуры, потом проводится первое заседания ВСК на котором выбирается председатель, секретарь....
Слуги сейчас тупо саботируюи создания ВСК говоря, что еще не все подали кандидатуры (хотя это они же)
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Просто треба бачити.
Корч, ПС, С14, УНА-УНСО топили за Пороха!
до чого тут неподання кандидатів незацікавленими сторонами???
пройдисвіти нікчемні....... . пора розганяти той непотріб. трутні безмозглі.
ЕС
Голос
Матькивщина
Думаю, ще пару днів побалакають на цю тему, а потім спустять на гальмах
Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского
https://biz.censor.net/news/3201214/medvedchuk_stal_sovladeltsem_telekanala_11_kolomoyiskogo
Короче, никогда. Ну не станет же сборище СН само себя кастрировать. Даже Гитлер не знал, что так можно.
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! А УКРАИНА? ТАК ОНА ШЛЮХА !
Ну, ще Ситника/НАБУ запитають, мовляв, "тебе ніхто не зобижає"?