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Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков

Создание ВСК по

Вопрос о создании временной следственной комиссии парламента по расследованию возможной государственной измены можно будет рассматривать после того, как все фракции подадут в нее своих кандидатов, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Свои кандидатуры в ВСК подали три фракции – "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность", другие пока не дали свои предложения, поэтому этот вопрос не регистрировался и не выносился на согласительный совет, и не будет в ближайшее время рассмотрен в зале. Но будем смотреть, если коллеги все сделают в соответствии с законодательством, если подадут кандидатов, будем принимать решение", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вагнергейт", - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по "делу вагнеровцев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

ВР (29247) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+16
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 4060
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14.09.2020 13:30
+16
Куда пропали все великие борцуны с "предателем барыгой". Всякие Смешки, Гриценки, Тягнибоки, Кошулинские, Корчинские, Егоровы, Лещенки, Найемы и прочие?
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14.09.2020 13:41
+14
Запетляли зелёносоппельные
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14.09.2020 13:29
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Наркоману імпічмент! За станом здоров'я він не може виконувати президентські обов'язки! .....

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14.09.2020 13:28 Ответить
розумков-----ты пойдешь скопом, с зеленым стадом,в тюрягу---ЗА НЕ ПРИНЯТИИ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СДАЧИ московии НАШЕЙ СТРАНЫ !!!!!
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14.09.2020 13:37 Ответить
Розумков ******! "другие пока не дали свои предложения, поэтому этот вопрос не регистрировался и не выносился на согласительный совет, и не будет в ближайшее время рассмотрен в зале.".
По закону, нет упоминания, что вопрос о создании ВСК выносится только после подачи кандидатур всеми фракциями! В законе сказано, что ВСК тупо создается большинством голосов (но не менее 1/3 от конституционного состава). А так же сказано, что кандидатуры фракции подают в течении 5 дней со дня отправки запроса фракциям (запрос напрявляет инициатор создания ВСК). Если фракция не подала кандидата, то ВСК создается без их участия. п.7.гл.17 "Регламента ВР"
Т.е. сначала принимают постановление о создании ВСК, а потом инициатор направляет запрос всем фрациям, чтобы они выставили кандидатуры, потом проводится первое заседания ВСК на котором выбирается председатель, секретарь....
Слуги сейчас тупо саботируюи создания ВСК говоря, что еще не все подали кандидатуры (хотя это они же)
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14.09.2020 14:14 Ответить
Куда пропали все великие борцуны с "предателем барыгой". Всякие Смешки, Гриценки, Тягнибоки, Кошулинские, Корчинские, Егоровы, Лещенки, Найемы и прочие?
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14.09.2020 13:41 Ответить
Они ждут очередной приказ КРЕМЛЯ ..
.
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14.09.2020 13:42 Ответить
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 4109
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14.09.2020 13:47 Ответить
На мітингу під ОП 10 вересня були прапори "Свободи".
Просто треба бачити.
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14.09.2020 14:06 Ответить
А от типа "лидеров" можно хоть слово услышать? Их пламенные речи и призывы к борьбе с преступным режимом. Или все вдруг массово оглохли и онемели, наши "великие борцуны"? Или денег не заплачено? При Петре почти каждую неделю хороводили без перестану.
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14.09.2020 15:50 Ответить
А як бігали за Порошенко за призначення Семочки. А тут вся адміністрація "семочки", сепари і малороси і ще навіть хуже і мертва тишина. Зірвали спецоперацію по затриманню вбьивць десантників із Новомосковська, катування і розстріл наших військових і ні одна морда із тих "борцунів" не прийшла під парламент. Ну що "борцуни", свої гроші отримали? І не називайте себе патріотами і націаналістами, ви таке ж саме лайно, як московити тільки іншого кольору.
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14.09.2020 16:24 Ответить
Страшный и злой теле-националист. Борцун с преступными режимами и коммуняками.

Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков - Цензор.НЕТ 3789
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14.09.2020 16:46 Ответить
Ещё раз.
Корч, ПС, С14, УНА-УНСО топили за Пороха!
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14.09.2020 19:11 Ответить
щурі продажні...... , понаприймали кривожопих законів і корчать з себе законопослушників.
до чого тут неподання кандидатів незацікавленими сторонами???
пройдисвіти нікчемні....... . пора розганяти той непотріб. трутні безмозглі.
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14.09.2020 14:02 Ответить
Запетляли зелёносоппельные
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14.09.2020 13:29 Ответить
Ни слуги урода, ни зажопенцы кандидатур не подадут. Они всех ещё раз сделают вместе.
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14.09.2020 13:51 Ответить
Ну и останутся без подарка. (с) Анекдот
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14.09.2020 14:24 Ответить
Закрутились как на сковородке.
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14.09.2020 13:30 Ответить
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 4060
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14.09.2020 13:30 Ответить
прячут под ковёр ну шо зебобики как вам ваша моно сцыклобольшенство
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14.09.2020 13:31 Ответить
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 2339
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14.09.2020 13:32 Ответить
подали
ЕС
Голос
Матькивщина
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14.09.2020 13:32 Ответить
жабы с рыгами отказываются? ожидаемо
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14.09.2020 13:33 Ответить
Все, пропала ТСК. Депутати від СН та ОПЗЖ можуть тупо відмовитись надати своїх представників (типу, всі відмовились, а примусити їх неможливо).
Думаю, ще пару днів побалакають на цю тему, а потім спустять на гальмах
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14.09.2020 13:34 Ответить
щас)добьем жабу точно, и если не хочет по закону ,то и не будем на тот закон кивать
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14.09.2020 13:36 Ответить
_Конечно спустят! Ведь народ так и не вышел то ли из спячки, то ли из комы... Не пришёл в сознание.
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14.09.2020 13:37 Ответить
Якщо не дадуть, то їхні промблеми. Обійдуться і без них.
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14.09.2020 13:42 Ответить
Значит пусть подают все фракции, тогда и создадут. Чего уж проще. У петюни бабла не хватает проплатить нескольким нардепам участие?)))
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14.09.2020 13:35 Ответить
І знов Петюна тобі в штани насрав. Блін, яке ж ти обісране вічно...
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14.09.2020 13:37 Ответить
Я же не возмущаюсь, что у тебя по умолчанию во всех делах в стране виноват либо Зеленский, либо одно из одного.
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14.09.2020 13:39 Ответить
лучше расскажи, шо операция с вагнеравцами -это фейк ,и поэтому твоя жаба под себя из за него ходит
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14.09.2020 13:41 Ответить
Тю. Давай лучше как обычно пугай меня своей сестрой))я даже сделаю вид, что испуган)))
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14.09.2020 13:42 Ответить
))))))люблю когда зесрань начинает дальше погружаться в дерьмо -тебя и ко уже практически не видно
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14.09.2020 13:45 Ответить
А я просто смеюсь с таких псевдоумных комментов как у тебя. Но ты пиши, пиши))
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14.09.2020 13:52 Ответить
))))))лучше анекдота тебя ничего не охарактеризует
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 4280
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14.09.2020 14:04 Ответить
у зебила, ожидаемо, мозга не хватило понят,ь что не депутаты по желанию, а только по решению фракций жаб и рыг могут выдвинуться
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14.09.2020 13:38 Ответить
Ясно, жаба задавила. Ожидаемо.
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14.09.2020 13:40 Ответить
твоя жаба уже совсем не способна кого либо задавить - она уже на официальных акциях вот вот под себя ходить начнет)))
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 2189
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14.09.2020 13:43 Ответить
скрэпы--ты че тупой ??? тебе говорят,что жопоблок и зеленые твари не дают своих представителей !!!!!
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14.09.2020 13:39 Ответить
Главное узели бабла хватило, ведь ОПЗЖисты голосов не дали? Значит зебил бабло занёс.
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14.09.2020 13:39 Ответить
Он там, что, охамел совсем-иметь бабла больше, чем Великий Реформатор?Бей зелебобиков-спасай Порошенко!))
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14.09.2020 13:41 Ответить
А вот и спонсоры зебилов-
Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского

https://biz.censor.net/news/3201214/medvedchuk_stal_sovladeltsem_telekanala_11_kolomoyiskogo
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14.09.2020 13:45 Ответить
А кто в своё время вытащил этот политический занафталиненый труп из небытия и вернул его назад в политику?
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14.09.2020 13:54 Ответить
зеленский
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14.09.2020 14:06 Ответить
Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков - Цензор.НЕТ 9749
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14.09.2020 14:24 Ответить
Тоисть - -НИКОГДА
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14.09.2020 13:40 Ответить
Вчера уже писала, что это(!!!) дело или «похоронят» или начнут «морозиться» до последнего......
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14.09.2020 13:40 Ответить
И при каждом удобном случае будут "зеленую плесень" возить мордой по этой не собравшейся комиссии.
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14.09.2020 13:55 Ответить
Вопрос о создании временной следственной комиссии парламента по расследованию возможной государственной измены можно будет рассматривать после того, как ВСЕ фракции подадут в нее своих кандидатов, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков Источник: https://censor.net/ru/n3219130.
Короче, никогда. Ну не станет же сборище СН само себя кастрировать. Даже Гитлер не знал, что так можно.
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14.09.2020 13:43 Ответить
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков - Цензор.НЕТ 3940
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14.09.2020 13:46 Ответить
У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают
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14.09.2020 13:51 Ответить
Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков - Цензор.НЕТ 8700
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! А УКРАИНА? ТАК ОНА ШЛЮХА !
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14.09.2020 14:21 Ответить
писали что у пархатой оманской мрази гражданство засРашки и израиля.
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14.09.2020 15:12 Ответить
Штирлиц, мы хотим создать следственную комиссию по факту утечки секретной информации. Но по закону, без участия в комисси вашей радистки Кэт, это невозможно. Я надеюсь, что вы сможете ее уговорить.
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14.09.2020 13:52 Ответить
Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее,.... а мы снова увидим промосковских холуёв, получающих зарплату от украинских граждан...
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14.09.2020 13:58 Ответить
мы снова увидим промосковских холуёв.- Друзей путинской проститутки по вызову : Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера
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14.09.2020 14:15 Ответить
В державі на найвищій посаді є "кріт" від СЗР РФ, а ці бовдури навіть ловити його не бажають. Тоді потрібні нові перевибори і депутатів ВР, і Президента-зрадника, як таких, що працюють на ворогів України!
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14.09.2020 14:31 Ответить
Я даже знаю 2 партии которые не будут подавать своих кандидатов в эту ВСК.......
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14.09.2020 15:06 Ответить
Ах как же зелёной шобла не охота на эшафот отправляться из-за своего царька-говнидаса. Да ещё накануне местных выборов )))
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14.09.2020 15:11 Ответить
Сьогодні в 22:45 в пердячці "свобода слова на істv" нардепи Климпуш-Цинцадзе, Соболєв будуть допитувати Кулебу і Агрохімію стосовно Білорусі, зокрема, про відсутність відповідної заяви парламенту стосовно злочинів Луки. Само собою, останнього спитають і про постанову про створення ТСК стосовно зливу операції з захоплення "вагнеровців".
Ну, ще Ситника/НАБУ запитають, мовляв, "тебе ніхто не зобижає"?
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14.09.2020 21:06 Ответить
 
 