Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков

Вопрос о создании временной следственной комиссии парламента по расследованию возможной государственной измены можно будет рассматривать после того, как все фракции подадут в нее своих кандидатов, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Свои кандидатуры в ВСК подали три фракции – "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность", другие пока не дали свои предложения, поэтому этот вопрос не регистрировался и не выносился на согласительный совет, и не будет в ближайшее время рассмотрен в зале. Но будем смотреть, если коллеги все сделают в соответствии с законодательством, если подадут кандидатов, будем принимать решение", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.