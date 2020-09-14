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Новости ДТП
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Водитель "Газели" наехал на дорожных рабочих на Львовщине, один человек погиб, - Нацполиция

Водитель

На Львовщине водитель "Газели" совершил наезд на двух дорожных рабочих - один из них погиб, другой получил травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

ДТП произошло сегодня, 14 сентября, в 9.00 на автодороге "Львов-Ужгород", недалеко от города Новый Калинов Самборского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "ГАЗель" - 51-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил наезд на двух работников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте погиб 26-летний житель Самбора. Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали 45-летнего жителя района.

Водитель автомобиля "ГАЗель" задержан. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

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ДТП (7673) Нацполиция (16468) смерть (9223) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+3
Сегодня аналогичное произошло на мосту Святого Гепуция..Пьяный на ВИТЕ сбил двух дорожников,но не насмерть.Вообще надо выставлять бетонные блоки,перед работающими дорожниками.Наши водители- любители сафари на пешеходов,велосипедистов и мотоциклистов..
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14.09.2020 13:51
+3
Как-то наблюдал как в Швеции дороги ремонтируют. По моим наблюдениям (не гарантирую, что 100% всегда так и есть) они это делают в основном ночью и перед собой на дорогу выкладывают здоровенную, хорошо освещённую всякими мигающими и не очень лампочками бетонную плиту. Причём таких размеров, что ТАЗ2109 на скорости 90 её наверное даже на сантиметр не подвинет.
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14.09.2020 13:56
+1
Так не удивительно. Виданное ли дело: Дорожники ремонтируют дороги? Отвык от такой картины, вот и не сориентировался.
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14.09.2020 13:47
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14.09.2020 13:45 Ответить
Так не удивительно. Виданное ли дело: Дорожники ремонтируют дороги? Отвык от такой картины, вот и не сориентировался.
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14.09.2020 13:47 Ответить
Ага, за голову схватился, типа "ох чо ж это они такое делают!!"
Водитель "Газели" наехал на дорожных рабочих на Львовщине, один человек погиб, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7567
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14.09.2020 13:53 Ответить
Сегодня аналогичное произошло на мосту Святого Гепуция..Пьяный на ВИТЕ сбил двух дорожников,но не насмерть.Вообще надо выставлять бетонные блоки,перед работающими дорожниками.Наши водители- любители сафари на пешеходов,велосипедистов и мотоциклистов..
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14.09.2020 13:51 Ответить
ой да ладно. то как ездят велосипедисты, это просто самоубийцы серийные. То на красный, то под колеса лезут, про поворот налева на многополоске вкурсе все, даже сами велосипедисты. Мотоциклистов-лихачей стало мало, походу самовыпилились, получив Дарвина, но велосипедисты на дорогах, для этого не предназначенных - это беда.
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14.09.2020 14:01 Ответить
Среди велосипедистов очень много детей.Они были есть и будут.А ПДД Украины ущербны априори.Пешехода винят во всём.Такое ноу-хау только у нас.
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14.09.2020 14:25 Ответить
Я видел детей едущих по 6 полоске посередине на заднем колесе. Но большей частью нарушают бородатые дяди в велокостюмах, проезжающие на красный, в смещении к пешеходному переходу, едущие во втором ряду, совершающие ОБГОН, а также поворачивающими налево выставляя ручку на перекрестке где дороги по 4-6 полос и трамвайное движение. Резкие маневры тоже не редкость.
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14.09.2020 14:36 Ответить
Пешеходов часто не видно изза стойки боковой. Пешеходы просто не понимают что водитель видит не все. И они со своей "правотой" и беспечностью могут попасть в больничку... Или похуже место.
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14.09.2020 14:37 Ответить
В понедельник с утра уже бухой???
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14.09.2020 14:17 Ответить
Как-то наблюдал как в Швеции дороги ремонтируют. По моим наблюдениям (не гарантирую, что 100% всегда так и есть) они это делают в основном ночью и перед собой на дорогу выкладывают здоровенную, хорошо освещённую всякими мигающими и не очень лампочками бетонную плиту. Причём таких размеров, что ТАЗ2109 на скорости 90 её наверное даже на сантиметр не подвинет.
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14.09.2020 13:56 Ответить
Есть миллионники на свете с нулевой смертностью. по итогам года.Нам бы так.
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14.09.2020 14:07 Ответить
 
 