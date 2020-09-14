Водитель "Газели" наехал на дорожных рабочих на Львовщине, один человек погиб, - Нацполиция

На Львовщине водитель "Газели" совершил наезд на двух дорожных рабочих - один из них погиб, другой получил травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

ДТП произошло сегодня, 14 сентября, в 9.00 на автодороге "Львов-Ужгород", недалеко от города Новый Калинов Самборского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "ГАЗель" - 51-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил наезд на двух работников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте погиб 26-летний житель Самбора. Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали 45-летнего жителя района.

Водитель автомобиля "ГАЗель" задержан. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

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