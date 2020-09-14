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Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд на строительство и ремонт дорог, - Марченко

Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд на строительство и ремонт дорог, - Марченко

Проект государственного бюджета на 2021 год предполагает увеличение расходов на дорожную инфраструктуру на 20,7 млрд грн по сравнению с госбюджетом 2020 года.

Об этом сообщил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Дорожная инфраструктура: по сравнению с этим годом предусматривается рост в 20,7 млрд грн. Кроме прямых расходов из госбюджета мы предусматриваем направление значительного объема госгарантий именно на эту сферу", - подчеркнул он, представляя проект госбюджета.

Марченко также заявил, что общие расходы на сферу дорожного хозяйства в бюджете на 2021 год должны достичь 150 млрд грн.

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бюджет (4837) дороги (2512) Минфин (1556) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+6
300 ярдов дыра в бюджете.... Чучело, шо ты мелишь??
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14.09.2020 13:44
+5
Дороги готовят для паРашинских танков?
Все деньги - на оборону!
Объясните это кагально-зебильной мрази!!!
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14.09.2020 13:45
+4
к концу года будет 500 млрд. и плюс еще выплаты кредиторам на октябрь нужно 100 млрд. а их нет !!!
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14.09.2020 13:49
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300 ярдов дыра в бюджете.... Чучело, шо ты мелишь??
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14.09.2020 13:44 Ответить
к концу года будет 500 млрд. и плюс еще выплаты кредиторам на октябрь нужно 100 млрд. а их нет !!!
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14.09.2020 13:49 Ответить
Принцип изначально другой

Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд на строительство и ремонт дорог, - Марченко - Цензор.НЕТ 9972
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14.09.2020 13:51 Ответить
Поки не буде зроблена робота над помилками по будівництву доріг 2020, ніяких нових грошей виділяти не можна! Вже на дорогах побудованих в 2020 році - колія від вантажних машин і вже потрібно занового переукладати асфальт! Такі говноремонти нам не потрібні! Це не капітальний ремонт дороги, бо капремонт згідно ГОСТ передбачає повне переоблаштування дорожної подушки а не тупе накатування асфальту на стару дорогу, криву і розбиту!
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14.09.2020 13:54 Ответить
тут принцип один - денег ни на что в бюджете нет и взять их негде !!! усе - на шоу квартала занавес !!!
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14.09.2020 13:56 Ответить
Так, так, дивно що ніхто не звертає увагу на те як Клоун краде з бюджету гроші під виглядом будівництва доріг.
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14.09.2020 14:27 Ответить
Та да! Денег и так нет и им бы респисать бюджет, что было стимулирование экономики..., так они те крохи которые есть, решили закатать в асфальт. С таким же успехом, можно было закупить пару кратеров на Луне - отдача нулевая!
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14.09.2020 14:56 Ответить
Может они решили увеличить налоги на авто и ГСМ?!Поэтому такие "супер" планы!!!
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14.09.2020 15:02 Ответить
Пройшовся 500 метрів до метро в Харкові. Стільки закритих торгівельних точок і написів "Аренда" я бачив лише в 13-му році.
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14.09.2020 13:44 Ответить
Ну вам же написали, що всі пішли на ремонт доріг. Інакше, як-би вдалося пройти 500 метрів до метро?
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14.09.2020 13:54 Ответить
Дороги готовят для паРашинских танков?
Все деньги - на оборону!
Объясните это кагально-зебильной мрази!!!
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14.09.2020 13:45 Ответить
А на вооружения сколько, утырок?
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14.09.2020 13:47 Ответить
мЬІролюбець війну вже закінчив.
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14.09.2020 13:51 Ответить
хіба що, в своїх кокаїнових снах...
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14.09.2020 13:55 Ответить
Сказали что типа тоже увеличили. На что именно не сказли, но зная этих мразей могу предположить, что на закупку, какой нибудь нах не нужной дряни, типа рюкзаков или зимней парадной формы
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14.09.2020 14:58 Ответить
...кредитний тип фінансування виробництва озброєння не лише забезпечує додаткову антикорупційність (адже фінансування знаходиться під додатковим контролем банків), а також не «прив'язаний» до бюджетного року, а це означає, що заводам не треба зупинятися на кілька місяців після Нового року в очікуванні, коли через усі бюрократичні перепони до них надійдуть бюджетні кошти. А щоб ви розуміли, держгарантії в кредитуванні банками оборонним заводам потрібні тому, що заводи оборонного комплексу не можуть віддати в заставу банку цех з виробництва танків чи сам танк. Тому, коли владі треба заблокувати виробництво та модернізацію озброєння, достатньо поставити на паузу видачу держгарантій. Що і було зроблено...Источник: https://censor.net/ru/b3219061
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14.09.2020 17:22 Ответить
Дорожная ЗЕмафия вошла во вкус. Ей мало фонда КОВИД.
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14.09.2020 13:47 Ответить
Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд на строительство и ремонт дорог, - Марченко - Цензор.НЕТ 1586
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14.09.2020 13:52 Ответить
60 млрд. распилили - а по тендерам прошло только 1.8 млрд.. не ну сцуки !!! хм..И кста мвф просит отчет-аудит по этой "большой дорожной стройки" этих Зебуинов от автодора !!!
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14.09.2020 13:52 Ответить
Янелохівська фішка "дороги" понад усьо.
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14.09.2020 13:49 Ответить
Проєкт держбюджету-2021 передбачає 150 млрд на будівництво і ремонт доріг, - Марченко - Цензор.НЕТ 3036
Проєкт держбюджету-2021 передбачає 150 млрд на будівництво і ремонт доріг, - Марченко - Цензор.НЕТ 4082
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14.09.2020 15:33 Ответить
Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд на строительство и ремонт дорог, - Марченко - Цензор.НЕТ 4866
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14.09.2020 13:49 Ответить
Проканало з весняними посадками, проканає і тут. Зебіли підтвердять.
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14.09.2020 13:53 Ответить
Это было бы хорошо чтоб реально Качественные строили.. А так новая власть отладила механизм распила бабла. Украина по уровню стройки дорог на 113 месте, а капит. затратам в 25 -ку входит.
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14.09.2020 13:52 Ответить
А при старой власти не так было? Просто Вы так акцентировали что именно новая власть отладила механизм, что невольно возник такой вопрос.
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14.09.2020 13:57 Ответить
И при папередниках...Но нынешние включили "бешенный принтер"....истерия просто. или в других сферах не могут схемы отладить, а тут крысят от 30 до 50 %
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14.09.2020 14:00 Ответить
Так так было всегда. Ничего нового. На дорогах проще всего пилить бабло.
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14.09.2020 14:14 Ответить
Хочешь украсть бабло, начни строительство. Было конечно. Но сейчас какие бабки!
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14.09.2020 14:18 Ответить
безбожники всегда найдут способ с казны утянуть и смету по максимуму в пользу бедных
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14.09.2020 15:21 Ответить
 
 