Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд на строительство и ремонт дорог, - Марченко
Проект государственного бюджета на 2021 год предполагает увеличение расходов на дорожную инфраструктуру на 20,7 млрд грн по сравнению с госбюджетом 2020 года.
Об этом сообщил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Дорожная инфраструктура: по сравнению с этим годом предусматривается рост в 20,7 млрд грн. Кроме прямых расходов из госбюджета мы предусматриваем направление значительного объема госгарантий именно на эту сферу", - подчеркнул он, представляя проект госбюджета.
Марченко также заявил, что общие расходы на сферу дорожного хозяйства в бюджете на 2021 год должны достичь 150 млрд грн.
Топ комментарии
+6 Rhodesian
показать весь комментарий14.09.2020 13:44
+5 EUkozak
показать весь комментарий14.09.2020 13:45
+4 Игорь Монахов #368908
показать весь комментарий14.09.2020 13:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все деньги - на оборону!
Объясните это кагально-зебильной мрази!!!