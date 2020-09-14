Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ заявил, что пользуется другими механизмы подбора кадров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сообщил на брифинге 14 сентября
"Если мы говорим о подходах формирования и подбора кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров", - сказал он, комментируя назначение Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ
По словам Разумкова, профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но в у него почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время.
При этом глава ВР добавил, что понимает, что Фокин озвучивает свою личную позицию, говоря о Донбассе, но его удивляют обвинения парламента в том, что тот работает не для мира в Украине.
Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто за ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.
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18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).
Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.
Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.
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Якщо його заткнути/зашити - бабахне так,що на всіх вистачить.
https://twitter.com/GreedyHusky Жадібний Хаскі
А мені здається, це чудово, як Фокін потрапив в ТКГ, зі слів його онуки. Стратегічні питання держави вирішуватися радником президента і якоюсь курвою.
В принципі це той рівень політики, на яку заслужили ті, хто обрав блазня головою своєї держави.
Шкода нормальних людей...
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Країна в смартфоні у фокіной.
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
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.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
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Остаються те,кто опять сдриснет на рашу