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Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров"

Разумков о назначении Фокина в ТКГ:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ заявил, что пользуется другими механизмы подбора кадров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сообщил на брифинге 14 сентября

"Если мы говорим о подходах формирования и подбора кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров", - сказал он, комментируя назначение Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ

По словам Разумкова, профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но в у него почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время.

При этом глава ВР добавил, что понимает, что Фокин озвучивает свою личную позицию, говоря о Донбассе, но его удивляют обвинения парламента в том, что тот работает не для мира в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО

Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто за ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.

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18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.

Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.

Фокин Витольд (101) Разумков Дмитрий (1521) Мария Фокина (12)


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Топ комментарии
+25
https://twitter.com/GreedyHusky

https://twitter.com/GreedyHusky Жадібний Хаскі



А мені здається, це чудово, як Фокін потрапив в ТКГ, зі слів його онуки. Стратегічні питання держави вирішуватися радником президента і якоюсь курвою.
В принципі це той рівень політики, на яку заслужили ті, хто обрав блазня головою своєї держави.
Шкода нормальних людей...
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14.09.2020 13:56
+17
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 2005Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 6909
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14.09.2020 13:58
+17
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 6654
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14.09.2020 13:58
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Разумков не упустил шанс мокнуть ОПу в ..овно...
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14.09.2020 13:54 Ответить
Це не ОПу, це безпосередньо Зеленського. Бо ОПа - не конституційний орган, який забезпечує всього лише роботу конституційного інституту президента. Тобто Разумкова почав передвиборчу кампанію.
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14.09.2020 13:59 Ответить
Само собой разумеется, что преЗЕдента...
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14.09.2020 14:01 Ответить
Разумков про призначення Фокіна в ТКГ: "Я користуюся іншими механізмами підбору кадрів" - Цензор.НЕТ 4239
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14.09.2020 14:42 Ответить
Так,ОПа - важливий конституційний оган зе.
Якщо його заткнути/зашити - бабахне так,що на всіх вистачить.
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14.09.2020 15:14 Ответить
не смотря на его причастность к "зеленому трєшу", думаю его самого колбасит от всей этой куйни
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14.09.2020 14:03 Ответить
Он от них особо не отличается, но гораздо умнее и хитрее...
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14.09.2020 14:04 Ответить
он в презы метит
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14.09.2020 14:11 Ответить
По словам Разумкова, профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но в у него почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время, деменция батенька.
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14.09.2020 13:54 Ответить
" Шалом Шаббат" в исполнении поца Зеленского - это пятница, суббота, воскресенье, понедельник, плавно переходящее в двухдневный "расслабон" типа визита в Австрию
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14.09.2020 13:54 Ответить
Разумков в одной банде с гундосым выродком.
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14.09.2020 13:54 Ответить
https://twitter.com/GreedyHusky

https://twitter.com/GreedyHusky Жадібний Хаскі



А мені здається, це чудово, як Фокін потрапив в ТКГ, зі слів його онуки. Стратегічні питання держави вирішуватися радником президента і якоюсь курвою.
В принципі це той рівень політики, на яку заслужили ті, хто обрав блазня головою своєї держави.
Шкода нормальних людей...
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14.09.2020 13:56 Ответить
Звісно. Ермак замість армії у ляльки з нею грався.
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14.09.2020 15:16 Ответить
внучка Факина
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14.09.2020 14:04 Ответить
Она самая, на Обозревателе вывали кучу ее фото
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14.09.2020 14:05 Ответить
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 2005Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 6909
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14.09.2020 13:58 Ответить
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 6654
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14.09.2020 13:58 Ответить
Зебилье во всей красе. Никакой корупции)
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14.09.2020 13:58 Ответить
https://twitter.com/drunken_swine

https://twitter.com/drunken_swine Dr.Swine



Країна в смартфоні у фокіной.
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14.09.2020 14:00 Ответить
У відставку що фокіна що розумкова. Обидва зрадники України.
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14.09.2020 14:01 Ответить
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 4247
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14.09.2020 14:03 Ответить
Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров" - Цензор.НЕТ 9606
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14.09.2020 14:16 Ответить
Запланировали встречу с фокиным, но пришла маша и профильный комитет знакомил ее со своими "дедушками" причем по нескольку раз? Это тот механизм?
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14.09.2020 14:05 Ответить
Новіє ліца, **** казать...
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14.09.2020 14:07 Ответить
все не при чём...а дед недосягаем и плюет на всех (хотел написать кладет...но подумал.. что кладилка поистягалась)
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14.09.2020 14:10 Ответить
Розумкова мабуть готують на заміну зе. Змінять тупого проросійського клоуна на розумного.
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14.09.2020 14:16 Ответить
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
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.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
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Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
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14.09.2020 14:20 Ответить
Дима, по ходу нам уже пох№й ваши отмазки
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14.09.2020 14:27 Ответить
"Социальный лифт" Зеленского превратился в отхожее место для маргиналов. Нормальному человеку противно в него входить.
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14.09.2020 14:27 Ответить
Уже не только не входят,но и просто бегут.
Остаються те,кто опять сдриснет на рашу
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14.09.2020 15:22 Ответить
Страшно даже подумать какими еще принципами могут пользоваться слуги в вопросах подбора кадров. Как говорится: "не надо...". Нервы они же не железные!
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14.09.2020 14:54 Ответить
Разумков про призначення Фокіна в ТКГ: "Я користуюся іншими механізмами підбору кадрів" - Цензор.НЕТ 5766
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14.09.2020 15:03 Ответить
Разумков про призначення Фокіна в ТКГ: "Я користуюся іншими механізмами підбору кадрів" - Цензор.НЕТ 3964
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14.09.2020 15:43 Ответить
один через повій, а другий каже ... что мы таким путем не пойдем
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14.09.2020 16:10 Ответить
Фокин работает на внучку.А внучка работает на ....Ну если у внучки такой мягко говоря странный овал лица,то всякое можно подумать о ее работе.
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14.09.2020 17:05 Ответить
Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто за ним видится, а знакома с Ермаком с 18 летИсточник:https://censor.net/ru/n3219136 "Механізм" на 15 років різниці...Цікаво, може дідуся з бабусею вона теж знайомила....БАРБІ РУЛЯТЬ!
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14.09.2020 18:01 Ответить
Вся зовнішня політика зеленого збіговиська, яку уособлює агент кремля єрмак, зводиться до поступової капітуляції України на умовах ворога. А такі пропахлі нафталіном совки, як Фокін і Кравчук, це нікчемні пішаки в цьому процесі, який відбувається завдяки керованому кремлем, за допомогою згаданого єрмака, містечкового бовдура, якому абсолютно байдужа Україна.
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14.09.2020 20:28 Ответить
 
 