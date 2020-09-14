Разумков о назначении Фокина в ТКГ: "Я пользуюсь другими механизмами подбора кадров"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ заявил, что пользуется другими механизмы подбора кадров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сообщил на брифинге 14 сентября

"Если мы говорим о подходах формирования и подбора кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров", - сказал он, комментируя назначение Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ

По словам Разумкова, профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но в у него почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время.

При этом глава ВР добавил, что понимает, что Фокин озвучивает свою личную позицию, говоря о Донбассе, но его удивляют обвинения парламента в том, что тот работает не для мира в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО

Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто за ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Про Машу, которая знает, как "закончить войну"

18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.

Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.