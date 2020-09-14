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Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2021
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В Госбюджет-2021 заложили 2,6 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса. Всего на борьбу с COVID-19 предусмотрены 19,4 млрд грн, - Марченко

В Госбюджет-2021 заложили 2,6 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса. Всего на борьбу с COVID-19 предусмотрены 19,4 млрд грн, - Марченко

Министерство финансов заложило в государственный бюджет на 2021 год 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса. Всего в бюджете предусмотрено 19,4 млрд гривен на борьбу с COVID-19.

Об этом на брифинге заявили министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр добавил, что также 1 млрд гривен будет выделен на защиту от коронавируса в школах.

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Также до 2023 года в Украине планируют увеличить финансирование медицины на уровне 5% ВВП.

"На следующий год заложено 4,2% ВВП, по сравнению с 3,4%, как это было в этом году. Постепенно мы планируем увеличить расходы до 5% ВВП",- рассказал Марченко.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минфин (1556) Марченко Сергей (298) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Надо пилку хорошо наточить, а то так много бабла, что может подвести в самый ответственный момент.
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14.09.2020 14:02
+1
Не думаю, что это будет обязательной процедурой.

Конвенция о правах человека и биомедицине
Ст. 5: «Любое вмешательство в сферу здоровья может осуществляться только после добровольного и сознательного согласия на него ответственного лица. Ответственное лицо в любое время может беспрепятственно отозвать свое согласие».
Ст. 6 2: «Если в соответствии с законодательством несовершеннолетнее лицо является недееспособным давать свое согласие на вмешательство, такое вмешательство может осуществляться только с позволения его представителя».


Статья 12 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (№ 1645-II от 06.04.2000 года)

«Совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические прививки проводятся по их согласию после предоставления объективной информации о прививке, следствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях...».
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14.09.2020 14:11
+1
ну ось вам ще 20 млрд. "на велике будівництво"
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14.09.2020 14:14
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Надо пилку хорошо наточить, а то так много бабла, что может подвести в самый ответственный момент.
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14.09.2020 14:02 Ответить
Вот сами и колитесь этим говном. Осложнения будут не от вируса, а от того что в том замесе.
Обидно будет, если это будет процедурой обязательной.
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14.09.2020 14:03 Ответить
Не думаю, что это будет обязательной процедурой.

Конвенция о правах человека и биомедицине
Ст. 5: «Любое вмешательство в сферу здоровья может осуществляться только после добровольного и сознательного согласия на него ответственного лица. Ответственное лицо в любое время может беспрепятственно отозвать свое согласие».
Ст. 6 2: «Если в соответствии с законодательством несовершеннолетнее лицо является недееспособным давать свое согласие на вмешательство, такое вмешательство может осуществляться только с позволения его представителя».


Статья 12 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (№ 1645-II от 06.04.2000 года)

«Совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические прививки проводятся по их согласию после предоставления объективной информации о прививке, следствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях...».
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14.09.2020 14:11 Ответить
А закупатимуть звичайно в Індії або піндосів.............
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14.09.2020 14:03 Ответить
Министерство финансов заложило в государственный бюджет на 2021 год 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса

Это будет украдено .
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14.09.2020 14:04 Ответить
ну ось вам ще 20 млрд. "на велике будівництво"
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14.09.2020 14:14 Ответить
Сколько уйдет на "ремонт" дорог?
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14.09.2020 14:14 Ответить
сколько успеют
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14.09.2020 14:19 Ответить
А сколько это в километрах Бубочкиных дорог?
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14.09.2020 14:23 Ответить
Пардон, Бубочкиных дорожек
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14.09.2020 14:23 Ответить
Этого хватит на закупку 300 000 доз. Это ноль. Для формирования "стадного" иммунитета необходимо минимум в 100 раз больше.
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14.09.2020 15:43 Ответить
 
 