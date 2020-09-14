В Госбюджет-2021 заложили 2,6 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса. Всего на борьбу с COVID-19 предусмотрены 19,4 млрд грн, - Марченко

Министерство финансов заложило в государственный бюджет на 2021 год 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса. Всего в бюджете предусмотрено 19,4 млрд гривен на борьбу с COVID-19.

Об этом на брифинге заявили министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр добавил, что также 1 млрд гривен будет выделен на защиту от коронавируса в школах.

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Также до 2023 года в Украине планируют увеличить финансирование медицины на уровне 5% ВВП.

"На следующий год заложено 4,2% ВВП, по сравнению с 3,4%, как это было в этом году. Постепенно мы планируем увеличить расходы до 5% ВВП",- рассказал Марченко.