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Новости
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Более 30 тысяч семей смогут приобрести жилье по новой программе в 2021 г., - глава Минфина Марченко

Более 30 тысяч семей смогут приобрести жилье по новой программе в 2021 г., - глава Минфина Марченко

Более 30 тыс. семей смогут приобрести жилье в ипотеку или по финлизингу благодаря новой программе в 2021 году.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Парламент принял решение, позволяющее нам создать соответствующую институцию, которая даст возможность осуществлять ипотечное кредитование и покупать жилье в финансовый лизинг. Предусматривается, что в следующем году более 30 тыс. семей по этой программе смогут получить жилье", – сказал он, представляя проект государственного бюджета Украины на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин в этом году проводит непонятную политику: проект Госбюджета-2021 готовился без консультаций с Радой, - "слуга народа" Гетманцев

Как сообщалось ранее. Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.

жилье (909) программа (184) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+3
В Польщі наші заробітчани вже давно купують квартири в іпотеку на 30 років на дуже вигідних умовах.
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14.09.2020 14:05
+2
те, для кого данный законопроект принимается с удоавольствием прикупят еще по одной квартирке к тем 20-30 квартирам, которые сдают великому нариду!
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14.09.2020 14:19
+1
Дубинский нормально прибарахлиться..
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14.09.2020 14:36
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В Польщі наші заробітчани вже давно купують квартири в іпотеку на 30 років на дуже вигідних умовах.
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14.09.2020 14:05 Ответить
https://censor.net/ru/news/3219100/minfin_v_etom_godu_provodit_neponyatnuyu_politiku_proekt_gosbyudjeta2021_gotovilsya_bez_konsultatsiyi

"Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введение некоторых правил налогообложения", - сказал депутат.
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14.09.2020 14:12 Ответить
те, для кого данный законопроект принимается с удоавольствием прикупят еще по одной квартирке к тем 20-30 квартирам, которые сдают великому нариду!
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14.09.2020 14:19 Ответить
нужно запретить скупку под сдачу квартир если это сверх необходимости!
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14.09.2020 14:20 Ответить
Дубинский нормально прибарахлиться..
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14.09.2020 14:36 Ответить
Ещё одну маму усыновит
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14.09.2020 15:04 Ответить
Чьих семей не уточнил прислужник зеленских уродов?
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14.09.2020 15:04 Ответить
Ой ржу не могу......
А где результаты др подобных программ? Которые практически ВСЕ лопнули едва начавшись!
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14.09.2020 15:05 Ответить
--Я снова хочу в Париж!
--А что, уже бывали?
--Нет, уже раньше хотел.
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14.09.2020 21:19 Ответить
 
 