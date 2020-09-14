Более 30 тысяч семей смогут приобрести жилье по новой программе в 2021 г., - глава Минфина Марченко
Более 30 тыс. семей смогут приобрести жилье в ипотеку или по финлизингу благодаря новой программе в 2021 году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
"Парламент принял решение, позволяющее нам создать соответствующую институцию, которая даст возможность осуществлять ипотечное кредитование и покупать жилье в финансовый лизинг. Предусматривается, что в следующем году более 30 тыс. семей по этой программе смогут получить жилье", – сказал он, представляя проект государственного бюджета Украины на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
Как сообщалось ранее. Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.
Топ комментарии
+3 Евген Брусаловский
показать весь комментарий14.09.2020 14:05
+2 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий14.09.2020 14:19
+1 Storm UA
показать весь комментарий14.09.2020 14:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введение некоторых правил налогообложения", - сказал депутат.
А где результаты др подобных программ? Которые практически ВСЕ лопнули едва начавшись!
--А что, уже бывали?
--Нет, уже раньше хотел.