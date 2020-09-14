Более 30 тысяч семей смогут приобрести жилье по новой программе в 2021 г., - глава Минфина Марченко

Более 30 тыс. семей смогут приобрести жилье в ипотеку или по финлизингу благодаря новой программе в 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Парламент принял решение, позволяющее нам создать соответствующую институцию, которая даст возможность осуществлять ипотечное кредитование и покупать жилье в финансовый лизинг. Предусматривается, что в следующем году более 30 тыс. семей по этой программе смогут получить жилье", – сказал он, представляя проект государственного бюджета Украины на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

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Как сообщалось ранее. Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.