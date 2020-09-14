501 класс находится на самоизоляции, а 37 школ Украины - на дистанционном обучении, - Шмыгаль
Президент Зеленский в ходе совещания поинтересовался влиянием начала учебного процесса на распространение коронавирусной инфекции, поскольку сегодня проходит две недели, в течение которых правительство должно было отслеживать эту ситуацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования - на дистанционном обучении. За минувшие сутки заболели 40 учеников и 32 учителя, а с начала нового учебного года лабораторно подтверждены 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 - среди учителей.
"Мы уже говорили с вами о том, что в некоторых школах не хватает масок, - обратился Зеленский к Шмыгалю. - Вы сказали, что деньги в регионах есть, но для их использования Кабинет Министров предложить законодательные изменения. Знаю, что на местах есть более трех миллиардов гривен, которые можно потратить. Сделали ли вы все необходимое, чтобы обеспечить наши школы средствами индивидуальной защиты? Это очень важно сегодня".
В ответ премьер-министр отчитался, что правительство уже предложило парламенту проголосовать законопроект №3991, который вносит изменения в бюджет, и, среди прочего, позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.
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Попереду цунамі епідемії. При цьому невідомі наслідки інфекції для дітей, як вона проявить себе при формуванні репродуктивних органів. Про це можна буде сказати після мінімум через п'ять років досліджень захворівших зараз дітей.
Сьогодні він вирішив поділитися думками щодо непростої ситуації, яка виникла у зв'язку з епідемією коронавірусу. Ось що він повідомив на своїй сторінці у фейсбук:
На даний час знаходжуся на стаціонарному лікуванні в Сокальській ЦРЛ з двобічною полісегментарною вірусною пневмонією. Хочеться дати коротку оцінку тому, що маємо. Отже:
Лікарні, які приймають пацієнтів з коронавірусом, повні.
Лікарі втомлені, частина хворіє.
На жаль, профілактики поки не існує, а карантин не зупинив вірус.
Так виглядає, що більшість з нас перехворіє вірусом SARS-CoV-2.
Усі, кому за 30, є в зоні ризику потрапити у стаціонар.
Симптомів багато. Однак, висока температура, біль у м'язах та горлі, зникнення нюху, кашель є найчастішими.На відміну від рентгену, комп'ютерна томографія (КТ) є вкрай необхідною для діагностики. У більшості пацієнтів ураження легень по типу «матового скла».
Найдостовірнішим лабораторним методом діагностики є ПЛР - тест, бо показує наявність/відсутність в організмі людини ДНК чи РНК вірусу.
ІФА - тести спрацьовують лише з 7 дня захворювання
.Для лікування ковіду використовуються антибіотики, противірусні, жарознижуючі, стероїдні гормони.У багатьох пацієнтів ПЛР - тест буде позитивним до 15-16 дня від початку захворювання, навіть при відсутності симптомів хвороби.
Тим, хто одужав потрібна реабілітація після перенесеного ковіду.
Пам'ятайте, що при перших симптомах потрібно звертатися до лікарів і в жодному випадку не займатися самолікуванням!
Пошкодуйте медичних працівників! Спробуйте зменшити ризик свого ж інфікування. Думайте про себе, бо ви цього варті… Все у ваших руках, точніше у голові!)
Разом ми переможемо!
Бережіть себе та близьких!