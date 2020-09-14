501 класс находится на самоизоляции, а 37 школ Украины - на дистанционном обучении, - Шмыгаль

Президент Зеленский в ходе совещания поинтересовался влиянием начала учебного процесса на распространение коронавирусной инфекции, поскольку сегодня проходит две недели, в течение которых правительство должно было отслеживать эту ситуацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования - на дистанционном обучении. За минувшие сутки заболели 40 учеников и 32 учителя, а с начала нового учебного года лабораторно подтверждены 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 - среди учителей.

"Мы уже говорили с вами о том, что в некоторых школах не хватает масок, - обратился Зеленский к Шмыгалю. - Вы сказали, что деньги в регионах есть, но для их использования Кабинет Министров предложить законодательные изменения. Знаю, что на местах есть более трех миллиардов гривен, которые можно потратить. Сделали ли вы все необходимое, чтобы обеспечить наши школы средствами индивидуальной защиты? Это очень важно сегодня".

В ответ премьер-министр отчитался, что правительство уже предложило парламенту проголосовать законопроект №3991, который вносит изменения в бюджет, и, среди прочего, позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

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