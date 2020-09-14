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Новости Коронавирус и карантин
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Количество тестирований на коронавирус в Украине за минувшую неделю было увеличено на 7,5 тыс., - Степанов

Количество тестирований на коронавирус в Украине за минувшую неделю было увеличено на 7,5 тыс., - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за минувшую неделю в Украине было увеличено количество проводимых тестов на коронавирус.

Об этом он сказал на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на прошлой неделе было увеличено количество тестов на 7,5 тыс. Таким образом, количество тестирований достигло 154 тыс. Однако количество госпитализированных возросло незначительно - на 100 человек", - сообщает ОП.

Степанов также сообщил, что группа ученых объездила регионы и провела анализ соблюдения алгоритмов действий при обнаружении коронавирусной инфекциКоронавирус и карантини. Эти данные будут использованы для гибкости карантинных мероприятий.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20365) карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) Офис Президента (1797) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Беларуси на митингах тоже почти все без намордников и ничего страшного не случилось.
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14.09.2020 14:50 Ответить
Вы объясните мне как так ,что у нас тесты стоят 1500 грн? В Рфии 700 рублей?Вот заболела семья нужно сделать тесты 3х 1500 = 4500 и где их брать?Мало того ,что Вы с пенсиями намутили,за газ сейчас платиш почти по 20 грн ,ещё и сдираете последнюю рубашку.Порох был гавно но это уже сверх всех мер.Такого падлючего правительства у нас ещё не было
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14.09.2020 16:10 Ответить
 
 