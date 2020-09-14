Количество тестирований на коронавирус в Украине за минувшую неделю было увеличено на 7,5 тыс., - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за минувшую неделю в Украине было увеличено количество проводимых тестов на коронавирус.
Об этом он сказал на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на прошлой неделе было увеличено количество тестов на 7,5 тыс. Таким образом, количество тестирований достигло 154 тыс. Однако количество госпитализированных возросло незначительно - на 100 человек", - сообщает ОП.
Степанов также сообщил, что группа ученых объездила регионы и провела анализ соблюдения алгоритмов действий при обнаружении коронавирусной инфекциКоронавирус и карантини. Эти данные будут использованы для гибкости карантинных мероприятий.
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