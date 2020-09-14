Количество тестирований на коронавирус в Украине за минувшую неделю было увеличено на 7,5 тыс., - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за минувшую неделю в Украине было увеличено количество проводимых тестов на коронавирус.

Об этом он сказал на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на прошлой неделе было увеличено количество тестов на 7,5 тыс. Таким образом, количество тестирований достигло 154 тыс. Однако количество госпитализированных возросло незначительно - на 100 человек", - сообщает ОП.

Степанов также сообщил, что группа ученых объездила регионы и провела анализ соблюдения алгоритмов действий при обнаружении коронавирусной инфекциКоронавирус и карантини. Эти данные будут использованы для гибкости карантинных мероприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных: ситуация напряженная, - Степанов