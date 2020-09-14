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Ткаченко распорядился проверить информацию о возобновлении работы в Украине запрещенной российской соцсети "Вконтакте"

Ткаченко распорядился проверить информацию о возобновлении работы в Украине запрещенной российской соцсети

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию и подготовить решения для противодействия доступа в российскую социальную сеть "Вконтакте" через мобильное приложение в Украине.

Об этом Ткаченко сказал на пресс-конференции в понедельник в Киеве по случаю 100 дней пребывания в должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Проблема проникновения дезинформации с "Вконтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому вопросу, есть план мер. Надеюсь, этот план будет реализован", - сказал он.

В то же время министр не детализировал, какие именно меры на данный момент обсуждаются.

"Относительно "Вконтакте". Сегодня, как только мы узнали эту информацию, я попросил проверить, отвечает ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", - заявил министр отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", какие действия намерено принимать министерство в связи обновлениями мобильного приложения "Вконтакте", которое позволяет обходить действующие в Украине запреты на данную соцсеть.

Также министр добавил, что "как бы мы не ставили заслон, победа в этой гибридной войне находиться в наших руках". В частности, Ткаченко отметил важность медиаграмотности.

Читайте также: Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского

Ранее в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине.

Ткаченко Александр (429) социальные сети (643) ВКонтакте (61)


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Топ комментарии
+5
Проблема не у обходах. Сидіть з впн скільки влізе. Проте мережа вк не отримає коштів від рекламодавців з України за розміщення реклами.
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14.09.2020 16:04
+4
vpn
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14.09.2020 14:25
+3
5 лет обходы ВК и Одноклассников стоят у всех от полиции до ВР и Кабинета Министров, и друг "узнали". Цирк.
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14.09.2020 15:39
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ВК упала и вряд ли поднимется при возобновлении работы.
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14.09.2020 14:24 Ответить
vpn
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14.09.2020 14:25 Ответить
К гадалке не ходи. Чего там обходить то
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14.09.2020 14:32 Ответить
так даже мне на почтовый ящик прилетела дуриловка по имени... хотя я и не был даже ДО закрытия участником в КОНТАКТЕ.. так вот типа мол по имени привет теперь не надо VPN Скачивайте Гугл приложение и вперде....
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14.09.2020 14:34 Ответить
Мне тоже.
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14.09.2020 16:02 Ответить
Це дурко з Г+Г думає, що немає ніяких шляхів обходу. І ВПН-це тільки один з них.
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14.09.2020 16:34 Ответить
Так, але українських VPN немає. Юзають або кацапцькі або інші.
Таким чином, особисті дані відстежуються ким завгодно і ще більше ніж це робили самі Вконтактники.
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14.09.2020 16:49 Ответить
Обновил мобильное приложение, и оно и правда работает, без впн.
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14.09.2020 15:17 Ответить
Встроенный
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14.09.2020 15:49 Ответить
Да, скорее всего так. Пользователям удобно, это главное.
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14.09.2020 16:04 Ответить
Прошло сто дней....
И тут - "Сегодня, как только мы узнали эту информацию" !
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14.09.2020 15:34 Ответить
Лично 5 лет назад видел и в сельрадах и в других госучреждениях у ватоголовых эти обходы.
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14.09.2020 15:40 Ответить
5 лет обходы ВК и Одноклассников стоят у всех от полиции до ВР и Кабинета Министров, и друг "узнали". Цирк.
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14.09.2020 15:39 Ответить
Дійсно-працює.Агов СБУ!!!!!Втім:"Какаяразніца",так же Зебіли?
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14.09.2020 15:44 Ответить
Проблема не у обходах. Сидіть з впн скільки влізе. Проте мережа вк не отримає коштів від рекламодавців з України за розміщення реклами.
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14.09.2020 16:04 Ответить
Це ще теж херня, кацапи завдяки лайком та репостам, складають психологічний портрет як окремої людини так і регіону в цілому. Потім ми дивуємося чому перемагає Медведчук.
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14.09.2020 17:14 Ответить
Люди вже перевірили.
Через якись додаток вхід вільний.
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14.09.2020 16:06 Ответить
 
 