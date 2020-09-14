Ткаченко распорядился проверить информацию о возобновлении работы в Украине запрещенной российской соцсети "Вконтакте"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию и подготовить решения для противодействия доступа в российскую социальную сеть "Вконтакте" через мобильное приложение в Украине.

Об этом Ткаченко сказал на пресс-конференции в понедельник в Киеве по случаю 100 дней пребывания в должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Проблема проникновения дезинформации с "Вконтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому вопросу, есть план мер. Надеюсь, этот план будет реализован", - сказал он.

В то же время министр не детализировал, какие именно меры на данный момент обсуждаются.

"Относительно "Вконтакте". Сегодня, как только мы узнали эту информацию, я попросил проверить, отвечает ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", - заявил министр отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", какие действия намерено принимать министерство в связи обновлениями мобильного приложения "Вконтакте", которое позволяет обходить действующие в Украине запреты на данную соцсеть.

Также министр добавил, что "как бы мы не ставили заслон, победа в этой гибридной войне находиться в наших руках". В частности, Ткаченко отметил важность медиаграмотности.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине.