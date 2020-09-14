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Большинство стран мира увеличивают дефицит бюджета, Украина не может быть "белой вороной" на их фоне, - Марченко
Большинство стран мира расширяют дефициты своих государственных бюджетов, и Украина не должна быть "белой вороной".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
"Я думаю, 90% стран мира расширяют свой дефицит, чтобы профинансировать расходы подтолкнуть экономическое развитие. Мы не можем сокращаться и быть "белой вороной" на их фоне", - отметил Марченко.
Как сообщалось, дефицит государственного бюджета на 2021 год ожидается на уровне 6% ВВП, тогда как нынешний госбюджет предполагает дефицит в 7,5% ВВП.
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А ви ? Шота сумніваюсь я...
Очень сомневаюсь, что 90% стран имеет дефицитный бюджет! Может они увеличивают расходы/снижают доходы бюджета (при этом у стран с дефицитным бюджетам, дефицит растет)?!
Увеличение дефицита бюджета это что - позитив и достижение? ЗЕвыползни уже черное называют белым и наоборот. Короче, дохозяйничали до ручки. Ешьте теперь это дерьмо зебобики, да ложки возьмите побольше. Может теперь до вас дойдет кого вы привели к власти.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.!!
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Поднимем ВВП до уровня Германии.
С учетом 63% совокупного налога, профицит бюджета будет 1000%.
Мы должны следовать за модой!