Большинство стран мира увеличивают дефицит бюджета, Украина не может быть "белой вороной" на их фоне, - Марченко.

Большинство стран мира расширяют дефициты своих государственных бюджетов, и Украина не должна быть "белой вороной".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Я думаю, 90% стран мира расширяют свой дефицит, чтобы профинансировать расходы подтолкнуть экономическое развитие. Мы не можем сокращаться и быть "белой вороной" на их фоне", - отметил Марченко.

Как сообщалось, дефицит государственного бюджета на 2021 год ожидается на уровне 6% ВВП, тогда как нынешний госбюджет предполагает дефицит в 7,5% ВВП.

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