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Новости Бюджет-2021
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Большинство стран мира увеличивают дефицит бюджета, Украина не может быть "белой вороной" на их фоне, - Марченко

Большинство стран мира увеличивают дефицит бюджета, Украина не может быть

Большинство стран мира расширяют дефициты своих государственных бюджетов, и Украина не должна быть "белой вороной".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Я думаю, 90% стран мира расширяют свой дефицит, чтобы профинансировать расходы подтолкнуть экономическое развитие. Мы не можем сокращаться и быть "белой вороной" на их фоне", - отметил Марченко.

Как сообщалось, дефицит государственного бюджета на 2021 год ожидается на уровне 6% ВВП, тогда как нынешний госбюджет предполагает дефицит в 7,5% ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 тысяч семей смогут приобрести жилье по новой программе в 2021 г., - глава Минфина Марченко

Автор: 

госбюджет (1186) дефицит (301) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+14
Зеленая жаба по определению не может быть белой вороной.
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14.09.2020 14:21
+10
Більшість країн знайдуть гроші.
А ви ? Шота сумніваюсь я...
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14.09.2020 14:22
+10
а при Зелёной Сопле фамилия министра имеет хоть какое-то значение ?
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14.09.2020 14:24
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Зеленая жаба по определению не может быть белой вороной.
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14.09.2020 14:21 Ответить
самокритично.
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14.09.2020 14:54 Ответить
значит нужно побольше украсть!
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14.09.2020 15:37 Ответить
Більшість країн знайдуть гроші.
А ви ? Шота сумніваюсь я...
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14.09.2020 14:22 Ответить
"Я думаю, 90% стран мира расширяют свой дефицит...."
Очень сомневаюсь, что 90% стран имеет дефицитный бюджет! Может они увеличивают расходы/снижают доходы бюджета (при этом у стран с дефицитным бюджетам, дефицит растет)?!
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14.09.2020 14:47 Ответить
У Марченко пуканец горит , бо его кышнуть собираются
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14.09.2020 14:22 Ответить
а при Зелёной Сопле фамилия министра имеет хоть какое-то значение ?
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14.09.2020 14:24 Ответить
тебе би, 73/43%зебіла - заодно з ним...
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14.09.2020 14:53 Ответить
А шо делают в "большинствестве стран" когда деятели вроде ИгорьВалерича банкротят госпредприятия?
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14.09.2020 14:25 Ответить
В большинстве стран мошенников к финансам не подпускают.
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14.09.2020 14:28 Ответить
Или таковые мошенники и казнокрады отбывают лет 50 своих «три пожизненных срока»
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14.09.2020 14:57 Ответить
Не думаю что у 90% стран вообще дефицитный бюджет
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14.09.2020 14:48 Ответить
Большинство стран мира увеличивают дефицит бюджета....Марченко.-Все бежали-я бежал, все кричили-я кричал.
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14.09.2020 14:27 Ответить
рукалицо. экономисты от бога
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14.09.2020 14:27 Ответить
Дефецит бюджета непокрытый ничем (реальными займами) - это фактическое ВОРОВСТВО ИЗ КАРМАНА КАЖОГО! Надо жить по средствам (и сосать х.й, если заработать не можешь)!
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14.09.2020 14:28 Ответить
Он во главе своего министерства именно этим сейчас как раз и занят )
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14.09.2020 14:58 Ответить
Марченко зовсім не правий: то всі процвітаючі країни завжди були і є "білими воронами" на фоні України.
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14.09.2020 14:28 Ответить
И почему они -- зе-министры -- считают, что публично говорить глупости -- это хорошо?
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14.09.2020 14:30 Ответить
Дык шмаркля такую фуйню городит по сравнению с ними!
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14.09.2020 18:40 Ответить
Большинство стран мира увеличивают дефицит бюджета, Украина не может быть "белой вороной" на их фоне, - Марченко - Цензор.НЕТ 8672
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14.09.2020 14:38 Ответить
Брэхло зелёное : в «других странах» спад экономики обусловлен падением темпов производств, а в Украине - скоростью хищения денег зЭ-плесенью и каломойшей, с которой они опустошили профицитный госбюджет 19 года до дыры в 500 лярдов грн. задолго до пандемии !!!
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14.09.2020 14:39 Ответить
Большинство стран мира увеличивают дефицит бюджета, Украина не может быть "белой вороной" на их фоне, - Марченко.
Увеличение дефицита бюджета это что - позитив и достижение? ЗЕвыползни уже черное называют белым и наоборот. Короче, дохозяйничали до ручки. Ешьте теперь это дерьмо зебобики, да ложки возьмите побольше. Может теперь до вас дойдет кого вы привели к власти.
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14.09.2020 14:44 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.!!
.
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14.09.2020 14:51 Ответить
А давайте станем "белой вороной" !
Поднимем ВВП до уровня Германии.
С учетом 63% совокупного налога, профицит бюджета будет 1000%.
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14.09.2020 14:51 Ответить
хочуть, не хочуть зебіли - ситуйовина з економікою та фінансами України щомісяця явно погірщуватиметься, і на кінець наступного року буде ще аховішою. І це станеться не через Ковід, а через турборежимну 73/43%зебільну монобільшість.
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14.09.2020 14:52 Ответить
Масштабы и причины другие, клоуны немытые.
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14.09.2020 15:02 Ответить
Все жду, когда Германия окажется в дефолте из-за того, что ей МВФ не дал денег.
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14.09.2020 15:03 Ответить
Більшість країн світу збільшують дефіцит бюджету, Україна не може бути "білою вороною" на їхньому тлі, - Марченко - Цензор.НЕТ 1412
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14.09.2020 15:14 Ответить
Рибята, это же тренд такой!
Мы должны следовать за модой!
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14.09.2020 15:41 Ответить
Тут тока рады стараться,чем больше дифицит тем мутнее водичка
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14.09.2020 16:05 Ответить
Украина уже через это прошла в 90-х гг. Судя по тому как мы сейчас живём, это не привело ни к чему хорошему в нашей стране.
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14.09.2020 16:11 Ответить
********. Шо оно курит? Или сейчас модно нюхать?
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14.09.2020 16:17 Ответить
Интересная логика. А если все будут головой о стену биться - этот господин тоже ё-нет башкой.
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14.09.2020 16:28 Ответить
гы!!вот это ,,экономист"понимаю!!дойчланд далеко не последняя экономика но всеми силами борется с (красными цифрами-отрицательный бюджет)а этот доказывает что это и есть ,,благо мировой экономики" сказать и вправду нечего!!только встать и аплодировать!!
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14.09.2020 16:31 Ответить
Та ну кАнеШнА... Украина тут в первых рядах...
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14.09.2020 16:45 Ответить
а кто (какая страна) простите платит на этом празднике жизни? ведь не могут все страны синхронно увеличить дефициты бюджетов?
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14.09.2020 21:10 Ответить
 
 