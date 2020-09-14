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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за несоблюдения карантинных норм во время празднования Дня города в Одессе открыто уголовное производство, - совещание у Зеленского

Из-за несоблюдения карантинных норм во время празднования Дня города в Одессе открыто уголовное производство, - совещание у Зеленского

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил во время традиционного селекторного совещания у президента Украины Владимира Зеленского, что за минувшую неделю были составлены 1436 протоколов за нарушение карантинных мероприятий. Для этого в Украине действуют 200 рейдовых групп.

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Представители правоохранительных органов проинформировали президента, что на праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и происходит расследование. Также правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн, а в случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, - будет открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

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Автор: 

День города (27) Днепр (4418) Зеленский Владимир (20365) карантин (16729) Одесса (7888) Нацполиция (16468) уголовное дело (2436) штраф (1285) Клименко Игорь (397) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
уже могли бы в этот раз не гулять не бухать на день города
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14.09.2020 14:29
+1
Причинно следственную? Нуну, хаха.
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14.09.2020 14:45
+1
НАВЕРНОЕ ТАКОЕ НАПИШУТ И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ,КОГДА СЛУГИ ПРОИГРАЮТ ВЫБОРЫ
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14.09.2020 14:55
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уже могли бы в этот раз не гулять не бухать на день города
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14.09.2020 14:29 Ответить
так после полноценного сезона ,который, кстати, зесрань даже рекламировала, у этого дня города должен быть девиз :"зараза к заразе не пристает!"
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14.09.2020 14:52 Ответить
ніт. тут правит партнер пети труха
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14.09.2020 15:08 Ответить
Служивший в квн-ских войсках филимонов первым по статье пойдет или как?
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14.09.2020 14:40 Ответить
это шо шутка от квартала или страшилка санитара ляшка про парки- часть вторая.
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14.09.2020 14:43 Ответить
Какое это имеет отношение к деятельности Президента?!!!
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14.09.2020 14:44 Ответить
Причинно следственную? Нуну, хаха.
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14.09.2020 14:45 Ответить
все лето так же в толпе и лежали на пляже, и по вечерам ходили, но жабам было не выгодно срывать сезон
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14.09.2020 14:49 Ответить
НАВЕРНОЕ ТАКОЕ НАПИШУТ И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ,КОГДА СЛУГИ ПРОИГРАЮТ ВЫБОРЫ
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14.09.2020 14:55 Ответить
Всем, кто гулял без масок, отметиться в прокуратуре!
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14.09.2020 14:55 Ответить
Зная как точно звучит этот закон,хотел бы уточнить у зели,-он ,что решил всю Одессу пересадить?
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14.09.2020 15:00 Ответить
А шо вы хотели от быдла? То,шо обкуренный ********** катается по Украине - это банду МВД не интересует. Шо оно курит, где берёт, и кто поставщик... Их бесит, что несмотря на их быкование и попытки развалить страну, люди делают себе праздник!
Как сказал один мудрый еврей из Днепра - "Кто как отдыхает - тот так и работает!" И таки он прав!
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14.09.2020 17:26 Ответить
Уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.
Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія » з https://gazeta.ua/articles/world-life/_v-izrayili-ogolosili-zagalnonacionalnu-izolyaciyu/984301?fbclid=IwAR2tovm0yB84jmj1Bs7FcctURN0hv1BkrHlVOzgn6X8LWnaaSAFlUBrfRDw посиланням на gazeta.ua, згідно з рішенням влади країни, загальнонаціональна ізоляція почнеться в п'ятницю.
Під час ізоляції громадяни повинні будуть знаходитися в межах 500 метрів від своїх будинків.
Разом з тим, ізраїльський аеропорт "Бен-Гуріон" залишиться відкритим.
Нові заходи були ухвалені після різкого зростання числа випадків COVID-19 в останні тижні і на тлі критики прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо боротьби з вірусом і ситуації з економікою країни.
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14.09.2020 18:51 Ответить
правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн

піпець як страшно..
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14.09.2020 18:53 Ответить
 
 