Из-за несоблюдения карантинных норм во время празднования Дня города в Одессе открыто уголовное производство, - совещание у Зеленского
Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил во время традиционного селекторного совещания у президента Украины Владимира Зеленского, что за минувшую неделю были составлены 1436 протоколов за нарушение карантинных мероприятий. Для этого в Украине действуют 200 рейдовых групп.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Представители правоохранительных органов проинформировали президента, что на праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и происходит расследование. Также правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн, а в случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, - будет открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.
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Как сказал один мудрый еврей из Днепра - "Кто как отдыхает - тот так и работает!" И таки он прав!
Як пише «http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія » з https://gazeta.ua/articles/world-life/_v-izrayili-ogolosili-zagalnonacionalnu-izolyaciyu/984301?fbclid=IwAR2tovm0yB84jmj1Bs7FcctURN0hv1BkrHlVOzgn6X8LWnaaSAFlUBrfRDw посиланням на gazeta.ua, згідно з рішенням влади країни, загальнонаціональна ізоляція почнеться в п'ятницю.
Під час ізоляції громадяни повинні будуть знаходитися в межах 500 метрів від своїх будинків.
Разом з тим, ізраїльський аеропорт "Бен-Гуріон" залишиться відкритим.
Нові заходи були ухвалені після різкого зростання числа випадків COVID-19 в останні тижні і на тлі критики прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо боротьби з вірусом і ситуації з економікою країни.
піпець як страшно..