Из-за несоблюдения карантинных норм во время празднования Дня города в Одессе открыто уголовное производство, - совещание у Зеленского

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил во время традиционного селекторного совещания у президента Украины Владимира Зеленского, что за минувшую неделю были составлены 1436 протоколов за нарушение карантинных мероприятий. Для этого в Украине действуют 200 рейдовых групп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Представители правоохранительных органов проинформировали президента, что на праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и происходит расследование. Также правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн, а в случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, - будет открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

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