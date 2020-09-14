В следующем году Фонда по борьбе с COVID-19 не будет, расходы направят на главных распорядителей - Минздрав и Минобразования, - Марченко

Проект Госбюджета Украины на следующий год не предусматривает финансирования дополнительных фондов таких, как фонд борьбы с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"У нас не предполагаются дополнительные фонды такие, как COVID-19, мы расходы направили на прямых главных распорядителей - это Минздрав и Минобразования, поэтому этой программы уже не будет в следующем году", - сказал Марченко.

Также он добавил, что поскольку была проведена реформа территориального устройства и сокращено количество районов, то в этой части будет существенное высвобождение расходов именно по этому направлению. По другим направлениям бюджета, никаких сокращений расходов не предвидится.

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