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Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2021
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В следующем году Фонда по борьбе с COVID-19 не будет, расходы направят на главных распорядителей - Минздрав и Минобразования, - Марченко

В следующем году Фонда по борьбе с COVID-19 не будет, расходы направят на главных распорядителей - Минздрав и Минобразования, - Марченко

Проект Госбюджета Украины на следующий год не предусматривает финансирования дополнительных фондов таких, как фонд борьбы с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"У нас не предполагаются дополнительные фонды такие, как COVID-19, мы расходы направили на прямых главных распорядителей - это Минздрав и Минобразования, поэтому этой программы уже не будет в следующем году", - сказал Марченко.

Также он добавил, что поскольку была проведена реформа территориального устройства и сокращено количество районов, то в этой части будет существенное высвобождение расходов именно по этому направлению. По другим направлениям бюджета, никаких сокращений расходов не предвидится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расходы на здравоохранение в 2021 году вырастут до 4,2% ВВП и достигнут 5% в 2023, - Марченко. ВИДЕО

Автор: 

госбюджет (1186) здравоохранение (332) карантин (16729) Марченко Сергей (298) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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с деньгами на ковид справились, новых не будет. ЗЕкоманда работает
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14.09.2020 14:33 Ответить
Фонд 2020 года раскрали успешо, а в следующем году и этой власти уже не будет.
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14.09.2020 14:35 Ответить
А вы о использовании текущего фонда когда перед МВФ отчитаетесь? Или сцикотно?
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14.09.2020 14:46 Ответить
Ну дык мвф после кидков зЭ-шмаркли пообещал зЭ-зыдёнку дать палец соленый пососать вместо очередного транша...
А рыпнется зЭ-осел каламойшу своего подоить - тот ему моментально очередной майдан устроит, что даже петро не успеет пунш собрать...
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14.09.2020 14:47 Ответить
"Большой стройкє" - велика "звізда"? 😏
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14.09.2020 14:52 Ответить
вiслюку новый лисапет!
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14.09.2020 14:54 Ответить
Лісапет йому не можна. Може травмувати орган, яким імітує гру на роялі.
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14.09.2020 14:56 Ответить
В звьоздачку попадьот? Так то ему еще приседать придётся.
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14.09.2020 15:14 Ответить
воровать будут как янучара сразу из бюджета не прячась
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14.09.2020 16:22 Ответить
 
 