ВАКС отклонил апелляцию защиты экс-нардепа Микитася: он остается в СИЗО с альтернативой выхода под залог в 100 млн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии, экс-нардепа и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее решение суд вынес 14 сентября после рассмотрения апелляционных жалоб прокурора и адвоката подозреваемого.

"Суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе определение следственного судьи от 3 сентября", - говорится в сообщении.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

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Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения он должен был отправиться под арест.

14 мая 2020 г. следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пересечения в виде круглосуточного домашнего ареста фигуранту дела о завладении квартирами Наццгвардии бывшему народному депутату Максиму Микитасю.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 мая удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.