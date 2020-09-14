РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13421 посетитель онлайн
Новости
983 25

Ткаченко о проекте госбюджета-2021: расходы на культуру увеличиваются не таким образом, как мы ожидали

Ткаченко о проекте госбюджета-2021: расходы на культуру увеличиваются не таким образом, как мы ожидали

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на культуру увеличились не так, как ожидало ведомство.

Об этом сказал Ткаченко на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания в должности в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Относительно бюджета на следующий год, то расходы увеличиваются не тем способом и не таким образом, как мы ожидали", - сказал Ткаченко.

Министр отметил, что это первый вариант проекта бюджета, который общественность и депутаты Верховной Рады будут обсуждать.

"Мы надеемся, что нам удастся увеличить расходы, в первую очередь, связанные с программами УКФ, Украинского института книги и программы реставрации", - подчеркнул Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство стран мира увеличивают дефицит бюджета, Украина не может быть "белой вороной" на их фоне, - Марченко

Автор: 

госбюджет (1186) Министерство культуры и информационной политики (774) Ткаченко Александр (429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Да что ручной пудель каламойши может знать о культуре?
показать весь комментарий
14.09.2020 14:41
+2
Увеличатся не таким образом, как мы ожидали означает "уменьшатся". И так во всем у зеленой власти: всё "увеличивается не так, как мы ожидали".
показать весь комментарий
14.09.2020 14:42
+2
он просто ответил политкорректно, как настоящий ЗЕполитик
показать весь комментарий
14.09.2020 14:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да что ручной пудель каламойши может знать о культуре?
показать весь комментарий
14.09.2020 14:41 Ответить
Увеличатся не таким образом, как мы ожидали означает "уменьшатся". И так во всем у зеленой власти: всё "увеличивается не так, как мы ожидали".
показать весь комментарий
14.09.2020 14:42 Ответить
он просто ответил политкорректно, как настоящий ЗЕполитик
показать весь комментарий
14.09.2020 14:44 Ответить
ну
показать весь комментарий
14.09.2020 14:45 Ответить


увеличиваются не так как мы ожидали
Прям диагоноз зебила
показать весь комментарий
14.09.2020 14:47 Ответить
На цирк деньги не нужны!
Он теперь бесплатный. Жаль, что юмор у них только черный.
показать весь комментарий
14.09.2020 14:48 Ответить
Та шо ви говорите! Какая может быть культура у зелёных соплей?
показать весь комментарий
14.09.2020 14:50 Ответить
Коли зєбіл, чує слово «культура», у його його мізках формується слово «порохобот».
показать весь комментарий
14.09.2020 14:50 Ответить
культура-шмультура. тут на более важное денег не хватает
показать весь комментарий
14.09.2020 14:51 Ответить
Саша, имею вам сказать, шоб вы шли туда откуда вы таки пришли, в Ж, где вы руководили и производили Г, и даже Г+Г. Вам там, в Г, самое место.
показать весь комментарий
14.09.2020 14:51 Ответить
кто дал тебе право посылать людей?
показать весь комментарий
14.09.2020 14:52 Ответить
Деятельность этого деятеля по производству и метанию Г на олигархическом телеканале Г+Г, а так же его членство и деятельность в ОПГ "Прислуга урода". Ещё вопросы будут, у вас, как у фаната и поклонника ЗЕ и Г?
показать весь комментарий
14.09.2020 14:55 Ответить
Дуралей, ты отвечай за себя. Кто дал тебе право указывать, что делать людям и куда им идти?
показать весь комментарий
14.09.2020 14:59 Ответить
Такое право, не даётся кем то кому то. Это даже не право, а ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ, макать это вот лайно, типа ткаченко, в Г, за его моральное уродство и всё то Г, что он делает сейчас и сделал до того, как эта вот шобла пришла к власти. И еже ли это вам, и вам подобным, по вашей врождённой глупости и зашоренной узколобости не понятно, то это ваша личная проблема и, к сожалению, беда нашей страны. Ещё вопросы у умственно убогого будут?
показать весь комментарий
14.09.2020 15:08 Ответить
В интернете хорошо указывать с дивана. Ты бы на улицу вышел и говорил прохожим, куда им идти и что следует делать - черепушку твою проломили бы быстро, указатель хренов Ладно, продолжай писать с дивана свои приказы, на большее ты не способен.
показать весь комментарий
14.09.2020 15:01 Ответить
Хотите сказать, что вы постите из блиндажа или из окопа?
показать весь комментарий
14.09.2020 15:09 Ответить
С дурки оно пишет
показать весь комментарий
14.09.2020 15:13 Ответить
Из этой?
Ткаченко о проекте госбюджета-2021: расходы на культуру увеличиваются не таким образом, как мы ожидали - Цензор.НЕТ 4158
показать весь комментарий
14.09.2020 15:15 Ответить
Как обычно все мало, начинается дележка, но ведь если один кусок пирога увеличить то другой нужно уменьшить.
показать весь комментарий
14.09.2020 14:55 Ответить
На кацапські серіали грошей не вистачає? Ну то і мать їх туди!
показать весь комментарий
14.09.2020 14:55 Ответить
Кацап, за перебрик!
показать весь комментарий
14.09.2020 15:01 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2020 15:07 Ответить
Така навмисна брехня від високопосадовців, задля розколу суспільства, стала нормою для зе-вилупків.

Ткаченко про проєкт держбюджету-2021: витрати на культуру збільшуються не таким чином, як ми очікували - Цензор.НЕТ 8746
показать весь комментарий
14.09.2020 15:51 Ответить
мы ожидали что они будут увеличиваться, а они уменьшаются, но мы не этого ожидали, так что мы не виноватые.
показать весь комментарий
14.09.2020 16:24 Ответить
 
 