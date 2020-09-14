Ткаченко о проекте госбюджета-2021: расходы на культуру увеличиваются не таким образом, как мы ожидали

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на культуру увеличились не так, как ожидало ведомство.

Об этом сказал Ткаченко на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания в должности в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Относительно бюджета на следующий год, то расходы увеличиваются не тем способом и не таким образом, как мы ожидали", - сказал Ткаченко.

Министр отметил, что это первый вариант проекта бюджета, который общественность и депутаты Верховной Рады будут обсуждать.

"Мы надеемся, что нам удастся увеличить расходы, в первую очередь, связанные с программами УКФ, Украинского института книги и программы реставрации", - подчеркнул Ткаченко.

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