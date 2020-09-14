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Новости
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В течение ближайших 6-12 месяцев в двух районах Киева будут проводить реконструкцию канализационной сети, движение автотранспорта ограничат, - КГГА

В течение ближайших 6-12 месяцев в двух районах Киева будут проводить реконструкцию канализационной сети, движение автотранспорта ограничат, - КГГА

В понедельник, 14 сентября, начинается выполнение работ по реконструкции канализационной сети в Подольском и Шевченковском районах, из-за чего будет частично ограничено движение автомобильного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "АК "Киевводоканал".

Согласно обнародованному в понедельник сообщению, в Подольском районе начнется реконструкция канализационной сети диаметром 300 мм на ул.Ильинской на участке от ул. Братской до ул.Почайнинской.

"Канализационный коллектор по ул. Ильинской построен в 1957 году. Вследствие длительного времени эксплуатации и действия газовой коррозии на коллекторе периодически стали возникать аварийные ситуации. Во время реконструкции старый трубопровод будет заменен на новый общей длиной 413,5 м с заменой канализационных колодцев и переподключением абонентов", - говорится в сообщении.

На время реконструкции, учитывая необходимость постоянного водоотведения от водопотребителей, стоки предусмотрено отводить по временной схеме, которая включает в себя устройство временных канализационных станций с напорными трубопроводами, которые прокладываются в основном на поверхности земли. Продолжительность реконструкции - 12 месяцев.

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В Шевченковском районе будет проведена реконструкция канализационной сети в переулке Несторовском на участке от ул. Кудрявской до Вознесенского спуска.

"Канализационный коллектор в переулке Несторовском построен в 1912 году, изношенный трубопровод будет заменен на новый общей длиной 286,5 м, также будут реконструированы канализационные колодцы и переподключены абоненты. Во время работ стоки будут отводиться по временной схеме, продолжительность реконструкции - 6 месяцев", - говорится в сообщении.

На время выполнения работ движение автомобильного транспорта будет частично ограничено, в соответствии с согласованным Главным управлением патрульной полиции г.Киева проекту организации дорожного движения.

"Реконструкция этих объектов обеспечит надежную и безаварийную работу системы водоотведения", - добавили в КГГА.

КГГА (2983) реконструкция (200)


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14.09.2020 14:51 Ответить
"Канализационный коллектор в переулке Несторовском построен в 1912 Источник: https://censor.net/ru/n3219159

Походу построили ещё при царе)))монархисты, коммунисты, капиталисты, а какать хотелось всем и всегда)))
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14.09.2020 14:52 Ответить
Ну, теперь габздец канализации, а столько лет простояла.
Все, за что берется Кличко - обречено.
Пять лет назад у нас трубы начали менять и горячая вода пропала навек.
Хрен с ней, поставил бойлер.
Но - имеется счётчик горячей воды, который требуют поверить, иначе!!!
Уже неделю пытаемся найти решение с городскими властями.
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14.09.2020 15:32 Ответить
Настала осень... На Автозаводской сняли асфальт, по улице Вышгородская - частично, только что ехала в такси, передавали благодарности.
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14.09.2020 15:40 Ответить
свершилось, ***.
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14.09.2020 16:25 Ответить
 
 