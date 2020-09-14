В течение ближайших 6-12 месяцев в двух районах Киева будут проводить реконструкцию канализационной сети, движение автотранспорта ограничат, - КГГА

В понедельник, 14 сентября, начинается выполнение работ по реконструкции канализационной сети в Подольском и Шевченковском районах, из-за чего будет частично ограничено движение автомобильного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на "АК "Киевводоканал".

Согласно обнародованному в понедельник сообщению, в Подольском районе начнется реконструкция канализационной сети диаметром 300 мм на ул.Ильинской на участке от ул. Братской до ул.Почайнинской.

"Канализационный коллектор по ул. Ильинской построен в 1957 году. Вследствие длительного времени эксплуатации и действия газовой коррозии на коллекторе периодически стали возникать аварийные ситуации. Во время реконструкции старый трубопровод будет заменен на новый общей длиной 413,5 м с заменой канализационных колодцев и переподключением абонентов", - говорится в сообщении.

На время реконструкции, учитывая необходимость постоянного водоотведения от водопотребителей, стоки предусмотрено отводить по временной схеме, которая включает в себя устройство временных канализационных станций с напорными трубопроводами, которые прокладываются в основном на поверхности земли. Продолжительность реконструкции - 12 месяцев.

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В Шевченковском районе будет проведена реконструкция канализационной сети в переулке Несторовском на участке от ул. Кудрявской до Вознесенского спуска.

"Канализационный коллектор в переулке Несторовском построен в 1912 году, изношенный трубопровод будет заменен на новый общей длиной 286,5 м, также будут реконструированы канализационные колодцы и переподключены абоненты. Во время работ стоки будут отводиться по временной схеме, продолжительность реконструкции - 6 месяцев", - говорится в сообщении.

На время выполнения работ движение автомобильного транспорта будет частично ограничено, в соответствии с согласованным Главным управлением патрульной полиции г.Киева проекту организации дорожного движения.

"Реконструкция этих объектов обеспечит надежную и безаварийную работу системы водоотведения", - добавили в КГГА.