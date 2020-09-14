Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро №825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа 2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", - говорится в сообщении.
Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа.
Указанные Меморандум и Кредитное соглашение Украина и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила наибольший пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.
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14.09.2020 г.
Кабинет министров выдал распоряжение про проведение аудита использования средств использования бюджетного фонда по борьбе с CОVID-19". Это называется паникой в рядах Кабмина, реакция на наше утреннее напоминание. Требование об аудите этого фонда - обязательнjе условие продолжения сотрудничества с МВФ. При том - с участием международных структур. Писать нечего - деньги получили и забыли, что обещали.
Украина не предоставила МВФ отчет-график о выполнении обязательств получения второго транша по утвержденной программе.