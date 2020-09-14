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Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро №825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", - говорится в сообщении.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа.

Указанные Меморандум и Кредитное соглашение Украина и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила наибольший пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.

Также читайте: Евросоюз не признает "местные выборы" в оккупированном Севастополе, - представитель Еврокомиссии Стано

Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20365) помощь (7803) Евросоюз (17124)


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Топ комментарии
+8
Все не трать, на Олимпиаду отложи.
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14.09.2020 15:07
+8
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи - Цензор.НЕТ 2926
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14.09.2020 15:10
+6
Кацап, а ти чого тут? Тут не подіють і бояри не наливають.
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14.09.2020 15:08
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Кацап, а ти чого тут? Тут не подіють і бояри не наливають.
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14.09.2020 15:08 Ответить
Все не трать, на Олимпиаду отложи.
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14.09.2020 15:07 Ответить
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14.09.2020 15:16 Ответить
А вони його в жопу не послали? Як свого часу Галабароцька посилав їх?
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14.09.2020 15:08 Ответить
Вот и для суркисов с дядей беней денежка под распил пришла. А что по решению пещерных и прочих вовчьих судов не удастся из бюджета на офшоры вытрясти - ковидный фонд зЭ-гниде в помощь. Или вон олимпияда на подходе у него...
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14.09.2020 15:09 Ответить
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи - Цензор.НЕТ 2926
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14.09.2020 15:10 Ответить
А як же з "дешевой женщиной...", чи вже нє? Це тільки Порох міг.
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14.09.2020 15:11 Ответить
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи - Цензор.НЕТ 3478
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14.09.2020 15:12 Ответить
Забавно, - аффтар єтих картинок почему-то потерял к ним всяческий интерес после виборов)_
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14.09.2020 15:25 Ответить
а голодородько посилав їх на три букви-
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14.09.2020 15:12 Ответить
Для шута главное бабло получить для распила, а потом хоть ....

14.09.2020 г.
Кабинет министров выдал распоряжение про проведение аудита использования средств использования бюджетного фонда по борьбе с CОVID-19". Это называется паникой в рядах Кабмина, реакция на наше утреннее напоминание. Требование об аудите этого фонда - обязательнjе условие продолжения сотрудничества с МВФ. При том - с участием международных структур. Писать нечего - деньги получили и забыли, что обещали.
Украина не предоставила МВФ отчет-график о выполнении обязательств получения второго транша по утвержденной программе.
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14.09.2020 15:12 Ответить
невже кінець епохи бідності...
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14.09.2020 15:13 Ответить
"Что ш такое, гаспадин презЕдент? Вы же обещали!!!"
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14.09.2020 15:14 Ответить
хорошая новость
Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму та угоди з ЄС, що дозволяє отримати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги - Цензор.НЕТ 582
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14.09.2020 15:21 Ответить
Чудово!Тепер ,або пенсіі піднімуть вище 2000 грн. або газ здешевшає, бо президент розуміє що зимою люди не повині замерзнути,або з голоду вмерти.
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14.09.2020 15:37 Ответить
"цена" вопроса для України не прозвучала ...що "заставив" ?
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14.09.2020 16:19 Ответить
Не допомоги, а кредитів, які потрібно відавати чи варрантами Яреські чи землею.
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14.09.2020 17:24 Ответить
Гроші підуть Коломойському. А от віддавати всім нам...
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14.09.2020 17:39 Ответить
 
 