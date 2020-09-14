Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком"

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора лично сообщил президенту России Владимиру Путину, что французские эксперты подтвердили отравление Навального "Новичком".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

В коммюнике, имеющимся в распоряжении у "Новой газеты", сообщается, что Макрон "выразил глубокую обеспокоенность преступным деянием, совершенным против Алексея Навального", потребовал прояснить обстоятельства этого покушения и привлечь виновных к ответственности.

Макрон подчеркнул, что Франция наряду с другими европейскими партнерами провела собственное исследование и пришла к выводу, что Навальный был отравлен нервным агентом из семейства "Новичок", что нарушает Конвенцию по запрещению химического оружия.

Президент Франции выразил полную солидарность с Германией по поводу тех шагов, которые должны быть предприняты в будущем в связи с отравлением российского политика.

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В Кремле подтвердили телефонную беседу Путина и Макрона, подробности пообещали сообщить позднее.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.