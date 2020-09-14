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Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком"

Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора лично сообщил президенту России Владимиру Путину, что французские эксперты подтвердили отравление Навального "Новичком".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

В коммюнике, имеющимся в распоряжении у "Новой газеты", сообщается, что Макрон "выразил глубокую обеспокоенность преступным деянием, совершенным против Алексея Навального", потребовал прояснить обстоятельства этого покушения и привлечь виновных к ответственности.

Макрон подчеркнул, что Франция наряду с другими европейскими партнерами провела собственное исследование и пришла к выводу, что Навальный был отравлен нервным агентом из семейства "Новичок", что нарушает Конвенцию по запрещению химического оружия.

Президент Франции выразил полную солидарность с Германией по поводу тех шагов, которые должны быть предприняты в будущем в связи с отравлением российского политика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии

В Кремле подтвердили телефонную беседу Путина и Макрона, подробности пообещали сообщить позднее.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства "Северного потока - 2"

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также читайте: В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и призвали к пересмотру отношений с РФ

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

отравление (1584) путин владимир (31270) Навальный Алексей (855) Макрон Эмманюэль (1302)


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Топ комментарии
+18
Вот хйло то удивился....
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14.09.2020 15:17
+16
Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 5980
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14.09.2020 15:16
+9
Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 5973
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14.09.2020 15:18
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Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 5980
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14.09.2020 15:16 Ответить
Вот хйло то удивился....
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14.09.2020 15:17 Ответить
Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 5973
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14.09.2020 15:18 Ответить
Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 9340
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14.09.2020 15:18 Ответить
Ага. І шо Вова?.. )) Паноптикум.
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14.09.2020 15:18 Ответить
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
-
https://uploads.disquscdn.com/images/31f5bda896397d0ed3bad8c7131953c8fd1f1b5299df261d64a345de3daccdff.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg . .. .. . . https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg ..
...
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14.09.2020 15:18 Ответить
Ех зараз скіко гєнєрал-хіміків ***** турне з посад !
Мільярди бабла вкладено, у розробку отрути, а у Британців і Німців виявляється є протиотрута !
Ну, Макрон постараєтьсься по максимому злити британців і німців, але ж «дєньгі нє вєрньош !». А це ж могли бути яхти, тьолки, та мало шо...
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14.09.2020 15:20 Ответить
...Каже - Ти представляєш, яке савпадєніє?!
І посочувствував.
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14.09.2020 15:20 Ответить
Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 3581Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 7207Макрон лично рассказал Путину о результатах проб Навального: Французские эксперты подтвердили отравление "Новичком" - Цензор.НЕТ 8041
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14.09.2020 15:22 Ответить
Ну, хоть пардону попросив, шо дзвонить без приглашенія?
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14.09.2020 15:25 Ответить
Теж мені подвиг! Ось якби він особисто пригостив його новичком, то я дійсно сказав би Макрону "Ти настоящий чувак".
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14.09.2020 15:28 Ответить
А вот интересно - Путин найдёт виновного в отравлении или будет до конца кормить ихтамнет?
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14.09.2020 15:29 Ответить
Агент Макроша прозвітував господарю.А пролюдське око виразив глибоке занепокоєння. Вони напару з агентом бабою Ангелою постійно непокоються то Україною то Грузією то Сіриєю. В Україні від тероризму Пу загинули десятки тисяч і нічо вони з ним лобизаються, вітаються, технолгії продають, бізнес ведуть .... Дворушні ви Європо і безпринципні. Бабло вам застиляє очі.
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14.09.2020 15:31 Ответить
Командира самолета,экстренно севшему и врачам сразу вколовшим антидот-кабзец ! Так бы уже давно похоронили от сердечной недостаточности или отравления алкоголем и все !
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14.09.2020 15:38 Ответить
Хранцузы, ваши доказательства не. доказательства. (с)
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14.09.2020 15:38 Ответить
Головне, не розвовідати Макрону та Меркель, яким новим алгоритмом лабораторія Бундесверу виявила "Новічок" нової версії. Бо друзі Путіна розбалакають таємницю, а московіти вдосконалять свою отруту.
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14.09.2020 15:40 Ответить
А ***** кивал головой и удивлялся. -Да вы что! Ай-яй-яй. Новичек? Будем разбираться.
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14.09.2020 15:41 Ответить
Типу х#ло про це не знає)))Яке воно наївне це французьке непорозуміння
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14.09.2020 15:47 Ответить
Интересно будет новая серия про шпили-вили, про Петрова и Баширова?
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14.09.2020 15:49 Ответить
И ***** такой: "кто это сделал?"

Макрон особисто розповів Путіну про результати проб Навального: Французькі експерти підтвердили отруєння "Новачком" - Цензор.НЕТ 3657
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14.09.2020 15:56 Ответить
ну отравили.....И ШО???
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14.09.2020 16:00 Ответить
"....потребовал прояснить обстоятельства этого покушения и привлечь виновных к ответственности."--Т.е.--потребовал у козла прояснить обстоятельства надкусывания листов капусты в огороде и наказать виновных--чем и озадачил козла,которому теперь придётся пинать себя рогами в зад. Что с этого выйдет, очень уж Макрону интересно ..))))))
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14.09.2020 16:33 Ответить
О Всесвіте!!!!
І ви Макарони ще дзвоните до Путлера і ляси з ним точите!
Після Придністров'я,Чечні, Грузії, Криму-Донбасу, Сирії!!!
Грьбаний стид, зовсім жирякою заплили у своїй Гейропі!!!
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14.09.2020 16:41 Ответить
Игруны!
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14.09.2020 16:50 Ответить
Праый сектор подставил Путина!
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14.09.2020 16:57 Ответить
Путин -Макрону, та у нас боярышника, новичка в каждой аптеки полно, удивил.
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14.09.2020 17:21 Ответить
Руководство ЕС трусы.
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14.09.2020 18:28 Ответить
У ***** на гудке телефона стоит мелодия "А мне все пох...й"
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14.09.2020 19:01 Ответить
он давно это знал
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14.09.2020 19:28 Ответить
 
 