Двое задержанных в Беларуси наемников дали интервью: Ехали в Каракас, ранее имели украинское гражданство, воевали на Донбассе
Задержанные в Беларуси российские наемники дали интервью пропагандистскому ресурсу Russia Today, в котором признались, что воевали на Донбассе против украинцев.
Об этом со ссылкой на Tut.by сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что наемники Степан и Максим, которые вместе принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, и были ее гражданами до получения российского гражданства, оказались в Минске, думая, что направляются транзитом через Беларусь на работу в Венесуэлу охранять нефтяные объекты, принадлежащие России.
"Из Москвы мы прибыли в Минск для того, чтобы дальше сесть на самолет и полететь в Стамбул. Из Стамбула мы, соответственно, должны были двинуться каким-то маршрутом дальше. То есть, возможно, на Кубу, возможно, в Испанию или Германию и оттуда перелететь на Кубу. Оттуда, собственно, в Венесуэлу, в Каракас. Конечной точкой у нас был Каракас, какой-то объект нефтеструктуры. Наш, я понимаю, российский объект", - рассказал один из наемников.
Саму работу они нашли через знакомых, которые, как и они сами, воевали на Донбассе.
"У нас есть среди бывших ополченцев Донбасса, добровольцев, свое сарафанное радио, мы поддерживаем отношения, созваниваемся периодически. Поступило предложение от знакомых", - сообщили наемники.
Кроме того, по их словам, они не имеют отношения к ЧВК "Вагнера". Наемники утверждают, что данные о них самих у сотрудников органов госбезопасности Беларуси были взяты из базы украинского портала "Миротворец". Степану домой пришло письмо из гепрокуратуры Украины с подозрениями в совершении преступлений по уголовному делу, заведенному 30 мая. Само письмо было отправлено в день задержания группы - 29 июля.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК "Вагнера". Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнера", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее завяление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
може б мочканули там цих виродків.
А вам пораджу добирати слова та вирази, бо я з тупою гопотою не спілкуюсь.
То і що ?
Венесуелла безпечне місце ?
С Германии на Венесуэлу, Кубу - хз.
А с Англии летают.
Вся эта сказка с Турцией, которая как раз полеты ограничивала - для жителей удаленных хуторов без электричества
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Разве нельзя перебросить подготовленные кадры с одного проекта на другой, более срочный?
Летели охранять экспорт кокса у Мадуро, пытки мирного населения Беларуси, участников митингов, оказались более срочными.
Когда запытают все беларускую оппозицию, полетят в Венесуэлу, куда и планировали изначально.
Мадуро пригтовится, он за Хизбаллой в "очереди" следующий стоит.
Этакое разделение мировых поставок наркоты:
- из ЛДНР метамфетамины, самый дешевый, "пролетарский" наркотик. его гонят вагонами через Украину, иначе нельзя - себестоимость долна быть ниже (на Донбассе - один из самых химически-чистых метамфетаминов производится, сама Штепа проверяла спектрометром, Славянск при Неле был одним из основных перевалочных пунктов метамфетамина)
- из Ирана через Бейрут - героин иранский и афганский, шел под видом "селитры" в мешках и шинах (недавно шины в порту Бейрута погорели)
- из Венесуэлы - кокс (кроме подлодок кубинских ничего не приходит в голову, может, как нефтеть тот кокс толкают? Ну не бананы же или кофе/какао, хотя, кто знает?)
И везде вовлечены военные; и в ЛДНР, и в Иране (Корпус Стражей) и в Венесуэле (там вообще правят военные, Мадуро - то "пепка" для прикрытия).
Потому как давно и верно написал В. Резун: "Можно быть генералом ГРУ
илии миллиардером"
А генералы венесеэльские - лохи какие, что ли?
Им тоже хочется дворцов с золотыми унитазами.
Обратите внимание на дату!