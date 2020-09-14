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Новости Агрессия России против Украины Война
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Двое задержанных в Беларуси наемников дали интервью: Ехали в Каракас, ранее имели украинское гражданство, воевали на Донбассе

Двое задержанных в Беларуси наемников дали интервью: Ехали в Каракас, ранее имели украинское гражданство, воевали на Донбассе

Задержанные в Беларуси российские наемники дали интервью пропагандистскому ресурсу Russia Today, в котором признались, что воевали на Донбассе против украинцев.

Об этом со ссылкой на Tut.by сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наемники Степан и Максим, которые вместе принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, и были ее гражданами до получения российского гражданства, оказались в Минске, думая, что направляются транзитом через Беларусь на работу в Венесуэлу охранять нефтяные объекты, принадлежащие России.

"Из Москвы мы прибыли в Минск для того, чтобы дальше сесть на самолет и полететь в Стамбул. Из Стамбула мы, соответственно, должны были двинуться каким-то маршрутом дальше. То есть, возможно, на Кубу, возможно, в Испанию или Германию и оттуда перелететь на Кубу. Оттуда, собственно, в Венесуэлу, в Каракас. Конечной точкой у нас был Каракас, какой-то объект нефтеструктуры. Наш, я понимаю, российский объект", - рассказал один из наемников.

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Саму работу они нашли через знакомых, которые, как и они сами, воевали на Донбассе.

"У нас есть среди бывших ополченцев Донбасса, добровольцев, свое сарафанное радио, мы поддерживаем отношения, созваниваемся периодически. Поступило предложение от знакомых", - сообщили наемники.

Кроме того, по их словам, они не имеют отношения к ЧВК "Вагнера". Наемники утверждают, что данные о них самих у сотрудников органов госбезопасности Беларуси были взяты из базы украинского портала "Миротворец". Степану домой пришло письмо из гепрокуратуры Украины с подозрениями в совершении преступлений по уголовному делу, заведенному 30 мая. Само письмо было отправлено в день задержания группы - 29 июля.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК "Вагнера". Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнера", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Беларусь (7891) Донбасс (26956) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+16
Двое задержанных в Беларуси наемников дали интервью: Ехали в Каракас, ранее имели украинское гражданство, воевали на Донбассе - Цензор.НЕТ 8657
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14.09.2020 15:34
+9
Очередные шпили-вили...
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14.09.2020 15:34
+7
14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее завяление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
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14.09.2020 15:35
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Очередные шпили-вили...
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14.09.2020 15:34 Ответить
та чого? По факту же підтверджують версії Гончаренка, Ар'єва, Соколової, Бутусова та інших: спецоперації української розвідки мала місце бути і була злита.
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14.09.2020 15:58 Ответить
Да нет они потверждают заявления росиян и расследование мус что на Донбассе не международный конфликт, а местные бомжи с заежими откопали буки и стреляли куда попало. А росиянскми армия тут как бы не причем, даже после расследования по боингу после которого со дня сбития мус начали считать это международным конфликтом. Так что тут больше похоже что это спецоперация не совсем уж наша, как с Савченко.
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14.09.2020 16:32 Ответить
це - інше. І про те, що це брехня - ми вже не обговорюємо. Для нас важливо: була операція нашої розвідки, чи ні.
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14.09.2020 19:05 Ответить
Во во и я о чем, чья это по факту операция. С этим явно нужно разобраться. Из заявленных в СМИ глупостях: покатать за госсчет террористов, что б потом отпустить, и попиариться перед родственниками убитых ими? Как с Цемахом? А то что в опубликованных разговорах они наплели, так это вообще отмазка для росиянских военных за преступления. Тут больше похоже или кого то используют, или очередные тухлые консервы рванули. А может это не вся правда, или не правда, а только тенденциозно подобранные факты. Нужно разбираться серьезно. Если есть кому.
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15.09.2020 08:52 Ответить
Двое задержанных в Беларуси наемников дали интервью: Ехали в Каракас, ранее имели украинское гражданство, воевали на Донбассе - Цензор.НЕТ 8657
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14.09.2020 15:34 Ответить
Це нарколепсія...
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14.09.2020 15:56 Ответить
14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее завяление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
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14.09.2020 15:35 Ответить
...в случае прихода к власти.
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14.09.2020 16:01 Ответить
шпили Каракаса не осмотрели(
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14.09.2020 15:38 Ответить
та хай би їхали.
може б мочканули там цих виродків.
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14.09.2020 15:39 Ответить
Ты, Ксеня, глупая как пробка, - они бы до Каракаса не доехали, а приземлились бы а Аэропорту города Львова, если бы не предательство Ермака.
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14.09.2020 15:48 Ответить
Зважаючи на неминучу зраду єрмака, я би все ж такі воліла, щоб вони доїхали в Каракас.
А вам пораджу добирати слова та вирази, бо я з тупою гопотою не спілкуюсь.
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14.09.2020 15:51 Ответить
Ти сама зрозуміла, що ти написала? О_о
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14.09.2020 15:53 Ответить
Ксенія, об'єкт той не російський. Там арендували нафтову вишку, навіть перша партія працівників вже поїхала (щоб у випадку перевірки все зійшлось).
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14.09.2020 15:54 Ответить
Український об'єкт, я знаю.
То і що ?
Венесуелла безпечне місце ?
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14.09.2020 15:59 Ответить
Відносно безпечне.
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14.09.2020 16:12 Ответить
Де там? Їх мали посадити на території України і пов'язати.
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14.09.2020 15:58 Ответить
Не при цій владі. Хіба що у ваших мріях.
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14.09.2020 16:00 Ответить
Типо на Англию и Германию из Минска летали и летают.
С Германии на Венесуэлу, Кубу - хз.
А с Англии летают.
Вся эта сказка с Турцией, которая как раз полеты ограничивала - для жителей удаленных хуторов без электричества
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14.09.2020 15:45 Ответить
для мокшан с деревянными туалетами,пойдет
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14.09.2020 15:49 Ответить
Привет Ермаку из Белокаменной... Сливают агента)
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14.09.2020 15:47 Ответить
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
-
https://uploads.disquscdn.com/images/31f5bda896397d0ed3bad8c7131953c8fd1f1b5299df261d64a345de3daccdff.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg . .. .. . . https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg ..

..
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14.09.2020 15:49 Ответить
это подтверждает версию спецоперации с последующим предательством ЗЕвласти
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14.09.2020 15:50 Ответить
Угу, показания, сотрудничающих с ФСБ вагнеровцев иззапоребрика совпадают с распространяемой в Украине версией, что четко указывает на ее происхождение.
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14.09.2020 15:53 Ответить
с этого места поподробнее,какие показания с какой версией
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14.09.2020 15:57 Ответить
Тебе это тяжело.
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14.09.2020 17:15 Ответить
Це і озвучували, що їх виманювали роботою в Венесуелі.
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14.09.2020 15:53 Ответить
Смешно читать. Бред уровня отравителей НОВИЧКОМ. Летели, думали в Каракас. Оказались в Минске. Уровень подготовки к интервью ----- ниже плинтуса. Да и кто им поверит?
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14.09.2020 15:53 Ответить
ермак, это ты?
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14.09.2020 15:54 Ответить
А в чем противоречие?
Разве нельзя перебросить подготовленные кадры с одного проекта на другой, более срочный?
Летели охранять экспорт кокса у Мадуро, пытки мирного населения Беларуси, участников митингов, оказались более срочными.
Когда запытают все беларускую оппозицию, полетят в Венесуэлу, куда и планировали изначально.
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14.09.2020 15:57 Ответить
Три країни довели отруєння Навального "новічком". Хоча для вас це не доказ. От якби кацапи підтвердили, ось тоді ...
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14.09.2020 16:08 Ответить
"Ехали в Каракас"

Мадуро пригтовится, он за Хизбаллой в "очереди" следующий стоит.

Этакое разделение мировых поставок наркоты:
- из ЛДНР метамфетамины, самый дешевый, "пролетарский" наркотик. его гонят вагонами через Украину, иначе нельзя - себестоимость долна быть ниже (на Донбассе - один из самых химически-чистых метамфетаминов производится, сама Штепа проверяла спектрометром, Славянск при Неле был одним из основных перевалочных пунктов метамфетамина)
- из Ирана через Бейрут - героин иранский и афганский, шел под видом "селитры" в мешках и шинах (недавно шины в порту Бейрута погорели)
- из Венесуэлы - кокс (кроме подлодок кубинских ничего не приходит в голову, может, как нефтеть тот кокс толкают? Ну не бананы же или кофе/какао, хотя, кто знает?)

И везде вовлечены военные; и в ЛДНР, и в Иране (Корпус Стражей) и в Венесуэле (там вообще правят военные, Мадуро - то "пепка" для прикрытия).
Потому как давно и верно написал В. Резун: "Можно быть генералом ГРУ или и миллиардером"
А генералы венесеэльские - лохи какие, что ли?
Им тоже хочется дворцов с золотыми унитазами.
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14.09.2020 15:53 Ответить
Якось неВдобно получІлось. Бо велічайший лідєр ВАЗеленский зі "слугами", та запліснявілим силовим блоком стверджують, що не було ніякх вагнеровців.
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14.09.2020 15:57 Ответить
Если мы не проведём в Украине импичмент, то мы никто. В Перу 2 президента уже сидят в тюрьме за коррупцию. Один президент застрелился во время ареста. Правящего сейчас президента уже винтят за "аморалку". А тут все президенты включая действующего преступники, но все ещё "уважаемые люди".
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14.09.2020 15:57 Ответить
імпічмент - за справжні злочини, а не надумані вашим, 73/43зебіли, Г+Г
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14.09.2020 16:00 Ответить
Эти обколотые даже не стесняются, что воевали против своего народа за деньги и за деньги готовы продолжать свою грязную карьеру. Если озвученное Бутусовым Турчиновым правда, конечно, нужно расследование.
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14.09.2020 16:10 Ответить
"Степану домой пришло письмо из гепрокуратуры Украины с подозрениями в совершении преступлений по уголовному делу, заведенному 30 мая. Само письмо было отправлено в день задержания группы - 29 июля."
Обратите внимание на дату!
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14.09.2020 17:44 Ответить
 
 