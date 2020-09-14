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Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия

Белорусские военные на учениях РФ

Белорусские военнослужащие 21-26 сентября примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое проводится на военных полигонах РФ недалеко от границы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны РБ.

"К участию в учении от Вооруженных Сил Республики Беларусь привлекается батальонная тактическая группа механизированной бригады", - уточнили в ведомстве.

Всего, по данным Минобороны РБ, в учениях "Кавказ-2020" привлекут до 12,9 тыс. военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое задержанных в Беларуси наемников дали интервью: Ехали в Каракас, ранее имели украинское гражданство, воевали на Донбассе

Учения пройдут в два этапа. На первом этапе "боевые действия в созданной по учению условной военно-политической обстановке" спланируют органы военного управления, а на втором - будут решаться "задачи непосредственного управления войсками в ходе проведения совместных боевых действий".

В рамках учений предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

Напомним, 21-26 сентября Россия проводит учения "Кавказ-2020" у границы с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что руководство Украины и Вооруженных сил страны готовятся к ситуации с проведением Российской Федерацией учений "Кавказ-2020". "Мы этот вопрос детально глубоко поднимали. Полностью разработал главнокомандующий с Генштабом, и вместе в одной команде с Министерством обороны, также была привлечена наша разведка. Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся", - сказал Зеленский.

Украина одновременно с учениями армии РФ проведет на юге стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020".

Также читайте: Сербия под давлением ЕС передумала участвовать в военных учениях в Беларуси

Автор: 

Беларусь (7891) россия (95546) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+17
Сябры, помните, - кто к нам с мечом придёт, того на помойке и зароют. Ну и теперь постоянное патрулирование в нашем небе В - 52. Ну так, на всякий случай.
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14.09.2020 15:52
+9
Беларусь - военный союзник агрессора, нашего врага.
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14.09.2020 15:56
+8


Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 6234 Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 7640Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 1565
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14.09.2020 15:57
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Сябры, помните, - кто к нам с мечом придёт, того на помойке и зароют. Ну и теперь постоянное патрулирование в нашем небе В - 52. Ну так, на всякий случай.
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14.09.2020 15:52 Ответить
Бульбаши их в КГБ и сдадут...
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14.09.2020 16:00 Ответить
Чувак, ти чув про Жизнєвського?
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14.09.2020 16:10 Ответить
Чув, хлебанули горя его родители от соседей.
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14.09.2020 17:43 Ответить
Вот этот, с крестом и в рясе, не ваш предок?
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 2847
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14.09.2020 16:05 Ответить
Їдь туди на розвідку... Покажи "сябрам", як треба "активізувать" і "радикалізувать"... Заодно перевіриш режим роботи білоруських СІЗО і "психушок", та якість білоруського галоперидолу і аміназину...
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14.09.2020 16:07 Ответить
Ніхто замість них рєволюцію не зробить
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14.09.2020 16:11 Ответить
Треба звернути увагу на слова практично пропутінської опозиції. яка може запросто прийти до керма країною, бо одна з лідерів їх опозіції В. Цепкало заховавшись в Польщі на днях майже прямим текстом волала "Путин памагі!!!": https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/805095270238151/
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14.09.2020 16:40 Ответить
14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.
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14.09.2020 15:52 Ответить
Беларусь - военный союзник агрессора, нашего врага.
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14.09.2020 15:56 Ответить
Лукашенко і його кодла. А не народ Білорусі.
На відміну від Россіі, де ***** і россіяни єдині, у ненависті до України і українців.
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14.09.2020 16:02 Ответить
Ти вважаєш що у білорусів багато сімпатій до укро бЕндер ???
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14.09.2020 16:13 Ответить
1. Для россіян ВСІ українці «бєндєри».

2. Для ОПЗЖ теж.
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14.09.2020 16:40 Ответить
_Де-юре и де-факто Беларусь - военный союзник нашего врага, а сейчас собирается с врагом Украины проводить совместные учения (или "учения") у границ Украины. Что конкретно из написанного вы имеете опровергнуть?
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14.09.2020 16:14 Ответить
Угу ... Ми думали, що росіяни теж мирні. А виходить, що вже 20 років утримують податками агресивну владу.
Висновок може бути тільки один ...
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14.09.2020 16:19 Ответить
Вы немного отстаете))) В рашке новый тренд: "https://www.youtube.com/channel/UCZnDsXbK2SnThXMcCdDGntQ Andrey S. https://www.youtube.com/watch?v=QMaR2MRuUWc&lc=UgyQIqWiWfa2CJ0hEDJ4AaABAg.9BhwlTlNoPe9DZMa3Sp6X_ 11 часов назад https://www.youtube.com/channel/UCHkU1dcm-mBdnuxowPJW7tg @Павел Васильевич кто вы? ты всех русских равняешь по отдельным отморозкам? так и у вас украинцев таких полно и у белорусов. По тому же яныку никто не судит обо всех украинцах, или по кличко" Это из комментов под этим https://www.youtube.com/watch?v=QMaR2MRuUWc&lc=UgyQIqWiWfa2CJ0hEDJ4AaABAg.9BhwlTlNoPe9DZMa3Sp6X_ видео А еще у них популярно сейчас: " https://www.youtube.com/channel/UCwpQkrkRA-R669nj3vysqZA Максим Васильев https://www.youtube.com/watch?v=QMaR2MRuUWc&lc=UgyQIqWiWfa2CJ0hEDJ4AaABAg 1 месяц назад Простите нас братья украинцы, мы не понимали вас в 2014 году и ранее"
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14.09.2020 18:27 Ответить
И ни одной суки с цветком в руках против совместных учений с парашей.
Вот вам и революция.
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14.09.2020 15:57 Ответить
У станции метро «Пушкинская» то и дело появляется стихийный мемориал, посвященный Александру Тарайковскому, погибшему во время протестов 10 августа.
Коммунальники периодически посыпают технической солью надпись «Не забудем» на тротуаре. Минчане считают, что это вредит экологии, и даже направляли по этому поводу коллективную петицию городским властям и экологам.
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14.09.2020 16:00 Ответить


Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 6234 Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 7640Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия - Цензор.НЕТ 1565
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14.09.2020 15:57 Ответить
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
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14.09.2020 15:58 Ответить
С нашей армией и американскими B-52 можно три раза освободить Беларусь от военных баз рохляндии и отбить удар из моцквы.
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14.09.2020 15:59 Ответить
Бабочка видит там мир, злой ты...
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14.09.2020 16:01 Ответить
Не пишіть дурниць, сер ...
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14.09.2020 16:22 Ответить
З якою метою цікавишся?
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14.09.2020 16:07 Ответить
За свою землю нуна воевать. А если не нужны эти ватные куски земли с красножепыми зомбками, то отказаться нафиг от них, а санкции и так останутся и повода для новых море.
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14.09.2020 16:23 Ответить
Наша земля априори нужна украинцам . Но : -после вывода ********* и их техники, - массовых судов с посадками и конфискациями имущества боевиков, запрет голосовать на территории ордло мин. на 35- 45 лет. Закрытия границы, возврата Крыма, очистка и ассимиляции мозга молодежи от совково- *********** кала с тем же запретом голосовать в ближайшие 35-45 лет. Отключение всех прорашистских каналов И самое главное - принятие закона коллаборантах. Чтоб не было совместных учений, как с Беларусью .
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14.09.2020 16:46 Ответить
Беларусь и роССия это союзное государство плюс оба в ОДКБ. Одновременно оба объявили мобилизацию на учения Кавказ 2020. Подозрительно все это.
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14.09.2020 16:02 Ответить
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 6164
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14.09.2020 17:39 Ответить
Білоруських фокстер"єрів кацапи починають привчать до українських "борсуків", "натаскують" на норне полювання? Тільки от "заковика" - у борсука лапи і зуби сильніші, і він уміє ворога закопувать і хоронить у власній норі...
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14.09.2020 16:03 Ответить
Нажаль, ваш говнокомандующий сам чуть русню не приволок инспектировать позиции "Барсуков".
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14.09.2020 16:13 Ответить
Ти ніколи не ходив "на нору", на борсука? У нього нора кількаповерхова... Заманює пса у віднорок і обвалює вхід... Якщо земля м"яка, піщана, то за кілька годин можна відкопать (якщо в багажнику лопати є і сокира - коріння перерубувать... А якщо ні, або грунт з камінням - капець собаці... Закопає
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14.09.2020 16:42 Ответить
Не, не приходилось.Зато в детстве барсучий жир приходилось пробовать - от хронического бронхита Дед вылечил за полгода. Мерзость редкая.
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14.09.2020 16:47 Ответить
Херасе
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14.09.2020 17:40 Ответить
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 9225
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14.09.2020 16:04 Ответить
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 3586
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14.09.2020 16:13 Ответить
Да.
ССО ГРУ ГШ РФ.
«Зєльониє чєловєчькі».
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14.09.2020 16:38 Ответить
Це тільки на паРашенських мапах Кавказький хребет проходить крізь бульбо-кацапські терени....
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14.09.2020 16:24 Ответить
Їх наш головнокомандувач злякає повним невиконнаням програми озброєнь!
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14.09.2020 17:16 Ответить
О Беларусии можно забыть как о союзном Украине государстве. Относиться как к кацапстану со всеми вытекающими
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14.09.2020 20:12 Ответить
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 4734
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14.09.2020 20:58 Ответить
Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 9810
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14.09.2020 21:01 Ответить
хороший *******- только Білоруські військові на навчаннях РФ "Кавказ-2020" біля кордону з Україною потренуються проводити спільні бойові дії - Цензор.НЕТ 9274 каждый 200-й
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14.09.2020 21:02 Ответить
Тут же все кричали что лукашенко для Украины самый лучший вариант .
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15.09.2020 00:16 Ответить
 
 