Белорусские военные на учениях РФ "Кавказ-2020" у границы с Украиной потренируются проводить совместные боевые действия
Белорусские военнослужащие 21-26 сентября примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое проводится на военных полигонах РФ недалеко от границы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны РБ.
"К участию в учении от Вооруженных Сил Республики Беларусь привлекается батальонная тактическая группа механизированной бригады", - уточнили в ведомстве.
Всего, по данным Минобороны РБ, в учениях "Кавказ-2020" привлекут до 12,9 тыс. военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
Учения пройдут в два этапа. На первом этапе "боевые действия в созданной по учению условной военно-политической обстановке" спланируют органы военного управления, а на втором - будут решаться "задачи непосредственного управления войсками в ходе проведения совместных боевых действий".
В рамках учений предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.
Напомним, 21-26 сентября Россия проводит учения "Кавказ-2020" у границы с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что руководство Украины и Вооруженных сил страны готовятся к ситуации с проведением Российской Федерацией учений "Кавказ-2020". "Мы этот вопрос детально глубоко поднимали. Полностью разработал главнокомандующий с Генштабом, и вместе в одной команде с Министерством обороны, также была привлечена наша разведка. Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся", - сказал Зеленский.
Украина одновременно с учениями армии РФ проведет на юге стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020".
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2. Для ОПЗЖ теж.
Висновок може бути тільки один ...
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