Фокин о знакомстве с Ермаком: Внучка часто приезжает ко мне с друзьями. Когда была с этим господином, не вспомню
Экс-премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не помнит, когда именно его внучка Мария Фокина познакомила его с нынешним главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", информирует Цензор.НЕТ.
"Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до (приглашения в ТКГ. - Ред). Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента", - подчеркнул Фокин.
Он отметил, что его внучка имеет право выражать свое мнение по тому или иному поводу.
"Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Совершенно самостоятельный. У нее свое мнение, она вправе его высказывать, когда угодно и где угодно", - сказал Фокин.
Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто с ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.
18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).
Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.
Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.
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Когда дедушку, вешать будем? Хотя и другого, тоже стоит!
1. Я не обязан запоминать всех симпатичных ****** внучки
2. Это не "этот господин" мне, а я ему делаю одолжение
3. Народ со своим мнением может идти в попу; внучкины слова комментировать не буду
Я так думаю что это старая традиция - на цековские дачи приезжает компания молодёжи выпить и закусить.....
Її місце та її діда в Донецьку, а ще краще на окружній біля Москви.
https://vk.com/id6924213?z=photo6924213_194266640%2Falbum6924213_0%2Frev ВК
Давнишний агент кгб.
Будь он помоложе, носил бы мёд со взрывчаткой на блокпост. И убеждения, и морда лица вполне соответствующие.
Ця внучка-жучка на питання журналіста: "Де знаходиться Пізанська вежа?", відповіла: "В Пізантії".
Відео: https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1618069598372736/
С Фокиной произошел следующий разговор:
- Где находится Пизанская башня? (Пиза, Италия)
- Вы только что спрашивали то же самое у моей подружки. Я тоже не знаю.
- Вам не приходило в голову, что ответ кроется в вопросе?
- В Пизантии, в Пизании? Я не знаю.
- Знаменитая страна Пизания. (Иронизировал корреспондент, - ред).
- Не знаю я.
- А Ленин откуда?
- Из Пизании?
- Вы 1986 года рождения?
- Чернобыль…Я даже не думаю.
- Что такое золотая молодежь?
- Мажоры, которые занимаются бессмысленной тратой денег, унижают людей, которые работают в ресторанах каких-то. Короче, твари.
«Ненавижу эту программу», - в кокой-то момент сказала на записи Маша.
ті,що за Пороха голосували,навіть зразу після виборів писала - "ну всё,пропала квартира "(с)
Брала, не брала, *лядь или не *лядь?
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