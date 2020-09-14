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Фокин о знакомстве с Ермаком: Внучка часто приезжает ко мне с друзьями. Когда была с этим господином, не вспомню

Фокин о знакомстве с Ермаком: Внучка часто приезжает ко мне с друзьями. Когда была с этим господином, не вспомню

Экс-премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не помнит, когда именно его внучка Мария Фокина познакомила его с нынешним главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", информирует Цензор.НЕТ

"Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до (приглашения в ТКГ. - Ред). Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента", - подчеркнул Фокин.

Он отметил, что его внучка имеет право выражать свое мнение по тому или иному поводу.

"Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Совершенно самостоятельный. У нее свое мнение, она вправе его высказывать, когда угодно и где угодно", - сказал Фокин.

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Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто с ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.

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18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.

Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.

Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1264) Мария Фокина (12)


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Топ комментарии
+72
Фокин о знакомстве с Ермаком: Внучка часто приезжает ко мне с друзьями. Когда была с этим господином, не вспомню - Цензор.НЕТ 5667
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14.09.2020 15:59
+61
Мне почему-то так кажется, скоро ею и Яременко заинтересуется.
Фокин о знакомстве с Ермаком: Внучка часто приезжает ко мне с друзьями. Когда была с этим господином, не вспомню - Цензор.НЕТ 6625
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14.09.2020 16:06
+58
Фокин о знакомстве с Ермаком: Внучка часто приезжает ко мне с друзьями. Когда была с этим господином, не вспомню - Цензор.НЕТ 6358
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14.09.2020 15:59
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***********...!
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14.09.2020 16:42 Ответить
Та й Андрюшу цікаво послухать... Але ще не придумали відмазку. Дєдушка проворнішим видався. Стара комуняцька закалка стала на допомогу.
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14.09.2020 16:44 Ответить
судя по новостям у нас президент Ахметов, а у него сейчас все хорошо, по этому реакции не будет.
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14.09.2020 16:54 Ответить
Меня, эти истории умиляют (=
Когда дедушку, вешать будем? Хотя и другого, тоже стоит!
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14.09.2020 16:35 Ответить
Перевожу на простонародный язык мысли Фокина:

1. Я не обязан запоминать всех симпатичных ****** внучки
2. Это не "этот господин" мне, а я ему делаю одолжение
3. Народ со своим мнением может идти в попу; внучкины слова комментировать не буду
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14.09.2020 16:38 Ответить
https://censor.net/ru/news/3219183/fokin_o_znakomstve_s_ermakom_vnuchka_chasto_priezjaet_ko_mne_s_druzyami_kogda_byla_s_etim_gospodinom...
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14.09.2020 16:39 Ответить
"Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими"
Я так думаю что это старая традиция - на цековские дачи приезжает компания молодёжи выпить и закусить.....
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14.09.2020 16:42 Ответить
Шоукратия в полном расцвете. Дедушки даже пошли в ход! То ли "Король Лир", то ли "Много шума из ничего". А, скорее всего "Быть или не быть, Быть или казаться?". Ответ напрашивается сам собой: "Казаться!". Казковi ви нашI!
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14.09.2020 16:45 Ответить
Эта жучка назвала Дерьмака другом который старше ее на 14 лет Сказала бы сразу что папик
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14.09.2020 16:48 Ответить
Нє, ну а шо ви хочете від колишнього продюсера, він же звик все вирішувати через ліжко. Тому жити нам у рузком мірє чи відстоювати свою рідну землю - це вірішує папік та сосна.
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14.09.2020 17:07 Ответить
Молодець, що розкрила цю махінацію і здала свого діда - агента ГРУ РФ. Уявляю який там в них зараз скандал в хаті ! )))
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14.09.2020 16:50 Ответить
Пан гуляють від жінки з малососками? Скрізь одні корабельні сосни і малороські дуби.
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14.09.2020 16:51 Ответить
Нацистсьці Мокші Фокіній має бути заборонений в'їзд в США за її перепости гидких рашистських картинок про Обаму і банан.

Її місце та її діда в Донецьку, а ще краще на окружній біля Москви.
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14.09.2020 16:52 Ответить
Зелено-старческие отмазки настолько воняют гебнявыми портками, что скоро этого дедушку будет тяжело похоронить на Байковом кладбище.
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14.09.2020 16:54 Ответить
А этого симпатичного интересного человека не вспомнил ? / Подсказка заму главы ТКГ - владелец порностудии / Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю - Цензор.НЕТ 1270
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14.09.2020 17:04 Ответить
фокин ещё и в порно снимается...!? Ну, старый, даёт..))
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14.09.2020 22:02 Ответить
А це не вона бува?
https://vk.com/id6924213?z=photo6924213_194266640%2Falbum6924213_0%2Frev ВК
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15.09.2020 00:03 Ответить
Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю - Цензор.НЕТ 8475
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15.09.2020 00:13 Ответить
Заметили, как коммунист Фокин идет в ногу со временем: "этот господин"? Забыл, однако, что "господа нам не товарищи!". А, вы - деменция, деменция. Старичок еще в форме!
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14.09.2020 17:05 Ответить
Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю - Цензор.НЕТ 707
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14.09.2020 17:05 Ответить
"Это было несколько лет назад" - чувак не помнит что было несколько лет назад,к тому же для него привычно что его внучка конвеером таскает к нему домой каких то чуваков.Как склирозный старик и его шалава могут помочь Украине?
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14.09.2020 17:08 Ответить
без сутенёрства брата ермака тут точно не обошлось ) он машку тому впендюрил!
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14.09.2020 17:10 Ответить
Ермак увидел придурковатого деда и подумал для зебилов самое то
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14.09.2020 17:11 Ответить
++++
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14.09.2020 21:35 Ответить
73%,весь этот позор (страшный позор,я бы сказал) пусть будет на ваших руках.
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14.09.2020 17:14 Ответить
Між його внукою і дЕрмаком різниця 14 років. Хтось вірить в те що вони в дитинстві дружили? Треба їх в гавні топити.
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14.09.2020 17:14 Ответить
БАРБІ РУЛЯТЬ!
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14.09.2020 17:32 Ответить
Встречался с первым лицом государства, и не помнит. Во даёт.
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14.09.2020 17:33 Ответить
кошерно было бы - .....с этим товарищем....
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14.09.2020 17:46 Ответить
По биографии из википедии, при советах на должностях, постоянный рост.
Давнишний агент кгб.
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14.09.2020 18:03 Ответить
Амнезия весёлая болезнь - каждый новый день, как новый праздник - ничего не помню, ничего не знаю, но решаю всё и каждый день .
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14.09.2020 19:02 Ответить
Старый г..дон с ксивой КГБ на груди.

Будь он помоложе, носил бы мёд со взрывчаткой на блокпост. И убеждения, и морда лица вполне соответствующие.
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14.09.2020 19:02 Ответить
А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!
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14.09.2020 19:35 Ответить
Содом и гомора
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14.09.2020 19:44 Ответить
А як ви працювати будете, якщо навіть цього не пам'ятаєте
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14.09.2020 20:03 Ответить
Дєдушкі, внучкі, жучкі...
Ця внучка-жучка на питання журналіста: "Де знаходиться Пізанська вежа?", відповіла: "В Пізантії".
Відео: https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1618069598372736/
С Фокиной произошел следующий разговор:
- Где находится Пизанская башня? (Пиза, Италия)
- Вы только что спрашивали то же самое у моей подружки. Я тоже не знаю.
- Вам не приходило в голову, что ответ кроется в вопросе?
- В Пизантии, в Пизании? Я не знаю.
- Знаменитая страна Пизания. (Иронизировал корреспондент, - ред).
- Не знаю я.
- А Ленин откуда?
- Из Пизании?
- Вы 1986 года рождения?
- Чернобыль…Я даже не думаю.
- Что такое золотая молодежь?
- Мажоры, которые занимаются бессмысленной тратой денег, унижают людей, которые работают в ресторанах каких-то. Короче, твари.
«Ненавижу эту программу», - в кокой-то момент сказала на записи Маша.
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14.09.2020 20:10 Ответить
Даже я знаю, что башня Пизанская башня знаходиться в ПиззЗЕ
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14.09.2020 21:21 Ответить
Хтось уявляв перед виборами, що таке приниження країни стане можливим вже за рік чи вазагалі можливим?
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14.09.2020 20:19 Ответить
звичайно,
ті,що за Пороха голосували,навіть зразу після виборів писала - "ну всё,пропала квартира "(с)
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14.09.2020 23:48 Ответить
Кравчук разом з Фокіним (він був прем'єр міністром) безплатно віддали в росію всю ядерну зброю. Смертна кара їм - це було б дуже м'яке і гуманне покарання.
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14.09.2020 20:23 Ответить
Дала, не дала, не могу понять -
Брала, не брала, *лядь или не *лядь?
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14.09.2020 20:38 Ответить
Что старый комуняка несёт, ведь всем известно - господа в Париже!
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14.09.2020 20:50 Ответить
Зебилоиды! Ау! Поздравляю! Вами уже керует ***** - внучка ! Дожились. НО! Кумовства НЕТ!
,
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14.09.2020 21:20 Ответить
то были не друзья, а клиенты.
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14.09.2020 21:24 Ответить
Один агент ГРУ РФ запросив старого КГБ-шного рептілоїда, щоб той у так званій ТКГ здав мордору українську землю, политу кров'ю наших воїнів. ЗРАДНИКИ ОБИДВА!!!!
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14.09.2020 21:53 Ответить
Вот же ж, ****** брехливая, этот фокин.., впрочем, как и вся Зе- шобла.
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14.09.2020 22:00 Ответить
Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю - Цензор.НЕТ 8438
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14.09.2020 22:13 Ответить
Дедушка старый, ему все-равно, внученька в США обустроенна... Он там понаподсисывает, совковый маразматик... Старая калоша еще видела живого сталина.
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14.09.2020 22:15 Ответить
Фокін про знайомство з Єрмаком: Онука часто приїжджає до мене з друзями. Коли була з цим паном, не згадаю - Цензор.НЕТ 9528
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14.09.2020 22:24 Ответить
Тут помню, тут не помню. Где шлем спрятал?
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15.09.2020 00:15 Ответить
Уберите из СМИ эти физии предателей Украины
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15.09.2020 07:26 Ответить
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