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Новости Обмен пленными
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Украина предоставила списки на обмен координатору ОБСЕ, - "слуга народа" Костин

Украина предоставила списки на обмен координатору ОБСЕ, -

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предоставила координатору ОБСЕ соответствующие списки людей для проведения обмена удерживаемыми лицами.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация уже давно предоставила соответствующие списки на обмен координатору ОБСЕ", - говорит Костин.

По его словам, Украина выполнила обязательства со своей стороны относительно подачи списков на обмен. Это произошло еще на позапрошлом заседании ТКГ.

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"Мы сейчас ожидаем реакции от российской стороны, чтобы определиться на заседании ТКГ, в каком формате пройдет обмен. Между тем история этого вопроса говорит о том, что чем меньше публичной информации, тем эффективнее решается эта ситуация. Наша подгруппа активно работает", - добавляет нардеп.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что на встрече советников "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября была достигнута договоренность, которая предполагает, что до конца сентября Международный комитет Красного Креста получит беспрепятственный доступ к украинцам, содержащимся на неподконтрольной территории Донбасса.

Автор: 

ОБСЕ (4877) Донбасс (26956) пленные (2142) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+7
Шо ты такое говоришь? А страной кто будет управлять, если всех внучек обменять?
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14.09.2020 16:18
+5
А на сколько таксистов из ордло можно будет обменять внучку Факина?
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14.09.2020 16:16
+4
Передергивает от " слуга народа" сильнее чем от "партии рыгионов"....дожились....
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14.09.2020 16:17
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А на сколько таксистов из ордло можно будет обменять внучку Факина?
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14.09.2020 16:16 Ответить
Обміни полоненими заборонені Конституцією України! В нас немає воєнного стану а в мирний час заборонено видавати громадян України іншим країнам а там більше терористам!
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14.09.2020 16:17 Ответить
А якби Гриценко був головнокомандуючим він би пішов на обмін?
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14.09.2020 16:26 Ответить
Ні.
Толик працює тіко по схемі: «ТОВАР (танк, винищувач, ракета)-ДЄНЬГІ».
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14.09.2020 16:33 Ответить
Шо ты такое говоришь? А страной кто будет управлять, если всех внучек обменять?
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14.09.2020 16:18 Ответить
Передергивает от " слуга народа" сильнее чем от "партии рыгионов"....дожились....
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14.09.2020 16:17 Ответить
Машка хоче в ордло...!
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14.09.2020 16:19 Ответить
А віддадуть нам двох військових.
20 зрадників, а решту взагалі свіжо зловлених таксистів.
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14.09.2020 16:19 Ответить
Цензор, де ти?!
Зараз в Сочі, ***** з Лукою вирішують долю Білорусі !

Сусідньої країни.

14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.»
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14.09.2020 16:20 Ответить
Ми ще маємо в якості обмінного фонду цілу хракцію оппи в парламенті, журналістів медвечуківських змі, шмарійових ахтивістів...
Іншого лайна.
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14.09.2020 16:20 Ответить
іншого лайна, так Ксюша....
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14.09.2020 16:29 Ответить
правильно: дороги, обмен, цапов в блиндажи чуть не пустили, шоб нидайбог стрелять не начали до конца жовтня, а то масса не поймёт, это самоё то, можно еще первой пятёркой в одном молодом, но очень читаемом журнале похвастаться, да, зелёневенькие?? петеньки, а вам как восстановление пётрлексеича на своём месте?? а вы говорите шо они вас гоняют: вон, полтора годика прошло и в порядке пётрлексеич, лярдтриста, по-моему....
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14.09.2020 16:28 Ответить
Так виявилось, що ВСІ ВАШІ обвинувачення проти Петра Олесійовича, мають субстанцію ГІМНА.
Що й підтвердили розслідування.
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14.09.2020 16:31 Ответить
ні, виявилося, що ваша зелена субстанція така ж сама субстанція як і субстанція "петроолексійович", и нечего на них/себя бякать
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14.09.2020 16:35 Ответить
Я голосував за Порошенка.
Україна. Армія. Мова. Віра. Демократія. НАТО. ЄС. Смерть рашистським оккупантам.
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14.09.2020 17:03 Ответить
ага, смерть, начиная с рашистского барыжного резидента, пороховатка)), а я во втором туре не голосовал, потому што смотри выше
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14.09.2020 17:08 Ответить
Над Україною з дозволу президента почали регулярно літати ядерні бомбардувальники В-52 з ядерними бомбами. Тобто ці ядерні бомби можуть бути скинуті на Донбасі??!! Це нове слово в Мінських перемовинах. А якщо ворог зіб є цей бомбардувальник - на кого впадуть бомби??
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14.09.2020 16:44 Ответить
на сєпарів
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14.09.2020 17:04 Ответить
кошмар какой, ты так юморишь, штоль??
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14.09.2020 17:09 Ответить
А якщо ворог зіб є цей бомбардувальник - на кого впадуть бомби? - Вони впадуть на голови придуркуватих виборців ЗЕро !! Так їм і треба!
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14.09.2020 17:06 Ответить
Там военные, добробаты и патриоты хоть есть? Или как в прошлые разы 90% ватной шелухи!
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14.09.2020 17:36 Ответить
Знов обміняють великих лежачих , на малих стоячих ? До паріотів не дойде , тут і до бабки не ходи .
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14.09.2020 17:37 Ответить
 
 