Украина предоставила списки на обмен координатору ОБСЕ, - "слуга народа" Костин
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предоставила координатору ОБСЕ соответствующие списки людей для проведения обмена удерживаемыми лицами.
Об этом в эфире Громадського радіо заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинская делегация уже давно предоставила соответствующие списки на обмен координатору ОБСЕ", - говорит Костин.
По его словам, Украина выполнила обязательства со своей стороны относительно подачи списков на обмен. Это произошло еще на позапрошлом заседании ТКГ.
"Мы сейчас ожидаем реакции от российской стороны, чтобы определиться на заседании ТКГ, в каком формате пройдет обмен. Между тем история этого вопроса говорит о том, что чем меньше публичной информации, тем эффективнее решается эта ситуация. Наша подгруппа активно работает", - добавляет нардеп.
Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что на встрече советников "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября была достигнута договоренность, которая предполагает, что до конца сентября Международный комитет Красного Креста получит беспрепятственный доступ к украинцам, содержащимся на неподконтрольной территории Донбасса.
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Толик працює тіко по схемі: «ТОВАР (танк, винищувач, ракета)-ДЄНЬГІ».
20 зрадників, а решту взагалі свіжо зловлених таксистів.
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Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
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