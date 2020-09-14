Украина предоставила списки на обмен координатору ОБСЕ, - "слуга народа" Костин

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предоставила координатору ОБСЕ соответствующие списки людей для проведения обмена удерживаемыми лицами.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация уже давно предоставила соответствующие списки на обмен координатору ОБСЕ", - говорит Костин.

По его словам, Украина выполнила обязательства со своей стороны относительно подачи списков на обмен. Это произошло еще на позапрошлом заседании ТКГ.

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"Мы сейчас ожидаем реакции от российской стороны, чтобы определиться на заседании ТКГ, в каком формате пройдет обмен. Между тем история этого вопроса говорит о том, что чем меньше публичной информации, тем эффективнее решается эта ситуация. Наша подгруппа активно работает", - добавляет нардеп.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что на встрече советников "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября была достигнута договоренность, которая предполагает, что до конца сентября Международный комитет Красного Креста получит беспрепятственный доступ к украинцам, содержащимся на неподконтрольной территории Донбасса.