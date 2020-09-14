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Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован

Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован

Президент РФ Владимир Путин на встрече с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко подтвердил наличие военного плана, который будет реализован.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план и он будет реализован. Мы и с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем все проблемы в экономике", - сказал Путин на встрече в Сочи.

Лукашенко в свою очередь поблагодарил Путина: "Вы показали, что белорусские границы - это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием".

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Лукашенко Александр (3613) путин владимир (31270)


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Топ комментарии
+21
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 6705

...
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14.09.2020 16:21
+18
Встречайте,сябры! Идут "братки"
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 5652
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14.09.2020 16:28
+12
высоту кресла спецом подобрали что бы унизить, а Луке и вытянуть ноги страшно.., но это единственная поза комфорта в этом кресле..

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1305494595984396292 10 мин

Позы говорят о многом.

Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 2008
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14.09.2020 16:23
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Правила форума Совет форумчан
У него не только план, но и прочая дурь в башке...
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14.09.2020 16:20 Ответить
Путін - Лукашенку: Що стосується військової складової, у нас є план і він буде реалізований - Цензор.НЕТ 5707
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14.09.2020 16:46 Ответить
Вот уж и Чаплин, который Всеволод, сдох, а Украина даже не обратила внимание на его высеры и существование
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14.09.2020 16:48 Ответить
Зебилы подхватили знамя борьбы кремлевских собак женского пола с Порошенко. Полтора года не у власти а их все несет жиденьким от лютой ненависти.
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14.09.2020 20:06 Ответить
Тихановская, тихари, корень слова тихо. Совпадение? Не думаю
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 986
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14.09.2020 16:21 Ответить
Киселёв, киса (не Воробьянинов), pussy cat. So, he is dam cunt)))
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14.09.2020 16:27 Ответить
Он не киса, ано иля шо на мардвань азикани pussy.
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14.09.2020 18:16 Ответить
14 сентября 2020
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.»
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14.09.2020 16:43 Ответить
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 6705

...
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14.09.2020 16:21 Ответить
С вирусом надо бороться всем миром. Так победим.
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14.09.2020 16:22 Ответить
Мы и с коронавирусом вместе поборемся

Еще юлять один чемпион мира и мастер спорта по борьбе с коронавирусом, как наша шизанутая бубеничка
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14.09.2020 16:23 Ответить
два дибила
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14.09.2020 16:23 Ответить
два *****
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14.09.2020 16:34 Ответить
Неа,хуйло там одно, второй ************...
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14.09.2020 16:50 Ответить
покличте їм бригаду санітарів.
нехай помажуть їм лоба новічком.
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14.09.2020 16:23 Ответить
высоту кресла спецом подобрали что бы унизить, а Луке и вытянуть ноги страшно.., но это единственная поза комфорта в этом кресле..

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1305494595984396292 10 мин

Позы говорят о многом.

Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 2008
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14.09.2020 16:23 Ответить
бачу підбори.
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14.09.2020 16:25 Ответить
ну путька всегда в них ходит..
вот - приблизили уже..

Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 9524
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14.09.2020 16:28 Ответить
пынеходы
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14.09.2020 19:22 Ответить
Карлито на ходулях.
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14.09.2020 20:08 Ответить
Путін - Лукашенку: Що стосується військової складової, у нас є план і він буде реалізований - Цензор.НЕТ 7966
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14.09.2020 21:48 Ответить
Пацалуй миня в живот, нижи, нижи, вот, вот , вот.

Да пуйлан сидит вальготно, а картошку скрючило. Готов на свьо кароче крохмальный
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14.09.2020 16:29 Ответить
ставав би вже на колина.
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14.09.2020 16:39 Ответить
захаровой молчать!
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14.09.2020 21:45 Ответить
пйуло, як завжди, сидить в альфа позі, розчіпіривши ноги...
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14.09.2020 16:24 Ответить
Один самозванец, который подделал результаты выборов, второй вроде бы избранный, но тоже какой-то не того, о чем-то договариваются, как лучше оккупировать Беларусь. Короче, если и дальше белорусский народ будет мирно шествовать, то Белоруссии, как государства уже не будет.
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14.09.2020 16:26 Ответить
Встречайте,сябры! Идут "братки"
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 5652
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14.09.2020 16:28 Ответить
На Авакова похож. Азиатский вариант)
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14.09.2020 18:12 Ответить
Буряки уже никуда ни идут, их уже зажарили.
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14.09.2020 18:18 Ответить
Все, хитрозачесанный предпродажную подготовку Беларуси русне закончил?
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14.09.2020 16:32 Ответить
Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован - Цензор.НЕТ 9206
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14.09.2020 16:33 Ответить
Белоруси уже нет? Есть какое -то союзное образование? А референдум? Белорусы согласны быть холопами кремлёвской крысы?
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14.09.2020 16:35 Ответить
А вона була ???
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14.09.2020 16:51 Ответить
Зараз послухати як ********************* братва розмазує Зеленського на соїх шоу так , ніби вже Мертвечук переміг на осінніх виборах і говорить Вовці- Я ТВІЙ ВИРОК...
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14.09.2020 16:39 Ответить
а війська свої на білоруський кордон з Україною Пуйло не поспішає - Медведчук захопить у Вовки владу - й не буде необхідності...
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14.09.2020 16:41 Ответить
В тёмной комнате поставили табурет с забитым вверх гвоздём. Завели и посадили на него русского, тот сразу вскочил и сильно выругался. Завели украинца, посадили на табурет, тот вскочил выругался ещё сильнее, но при этом вытащил гвоздь и положил себе в карман. Заводят и садят белоруса, тот сидит на гвозде, терпит и думает: "А может это так и надо?"
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14.09.2020 16:47 Ответить
Бо так воно і є, і було насправді.
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14.09.2020 16:59 Ответить
Лука будет продавать места под военные базы
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14.09.2020 16:59 Ответить
В буферных зонах не строят военных баз.
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14.09.2020 17:05 Ответить
Ну, карочє, колхознику мозаичному баблішка одсипали. Тепер треба посилити кордон з боку бєрарусі. Але кому?! З нашого боку - таке ж саме, проплачена бубочка сєпарська!
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14.09.2020 17:01 Ответить
бульбофюрер явно камментов от машки захаровой по поводу расставляния ног начитался )))
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14.09.2020 17:18 Ответить
нет там планов. все делается по ситуации, как повезет.
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14.09.2020 17:34 Ответить
усе в Божих руках
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14.09.2020 19:20 Ответить
Стратофортресы Б-52 частенько начали летать, не так все просто господа. походу кремлядским терять нечего?
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14.09.2020 21:53 Ответить
 
 