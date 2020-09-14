Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован
Президент РФ Владимир Путин на встрече с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко подтвердил наличие военного плана, который будет реализован.
Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план и он будет реализован. Мы и с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем все проблемы в экономике", - сказал Путин на встрече в Сочи.
Лукашенко в свою очередь поблагодарил Путина: "Вы показали, что белорусские границы - это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием".
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+21 Вася Шевченко #371210
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+12 cloud2009 #346452
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Путин и Лукашенко начали переговоры один на один.
Перед встречей Лукашенка и Путина, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила Путину что любые договоренности, принятые на встрече в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не будут иметь силы, так как он не является легитимным лидером страны. Она заявила, что оппозиция пересмотрит все соглашения, заключенные по итогам сочинских переговоров, в случае прихода к власти.
Ее заявление опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.»
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Еще юлять один чемпион мира и мастер спорта по борьбе с коронавирусом, как наша шизанутая бубеничка
нехай помажуть їм лоба новічком.
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Позы говорят о многом.
вот - приблизили уже..
Да пуйлан сидит вальготно, а картошку скрючило. Готов на свьо кароче крохмальный