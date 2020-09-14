Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован

Президент РФ Владимир Путин на встрече с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко подтвердил наличие военного плана, который будет реализован.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план и он будет реализован. Мы и с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем все проблемы в экономике", - сказал Путин на встрече в Сочи.

Лукашенко в свою очередь поблагодарил Путина: "Вы показали, что белорусские границы - это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием".

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